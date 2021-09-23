24 сентября – Федорин день. Федора-обдёра

Обрядовым напитком этого дня было домашнее пиво. Процесс варки пива – очень долгий и трудоемкий, он занимал от нескольких недель до нескольких месяцев. Пиво готовили загодя – считалось, что к Федорину дню оно уже должно поспеть!

Церковь 24 сентября почитает память святой Федоры Александрийской

Она, согласно историческим данным, жила в V веке. В предании говорится о том, что Федора жила со своим супругом в мире и согласии, но однажды один богатый человек, увидев Федору, решил завоевать ее и соблазнить. В результате, он подкупил родственников Федоры, которые ее обманули и сказали, что грех, совершенный ночью, не является грехом на самом деле. Женщина послушалась и изменила своему мужу, а уже потом поняла, какой поступок она совершила. Тогда Федора возненавидела свое тело и подвергла себя различным мучениям.

Игуменья, увидев ее страдания, напомнила Федоре историю Марии Магдалены – блудницы, которая покаялась и заслужила прощение. Тогда Федора и решила уйти в монастырь втайне от всех. Так, она переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь, назвавшись Федором. Уже после смерти Федоры ее супруг узнал о подвиге своей жены и сам принял постриг в этой обители.

Приметы дня 24 сентября

Дождь пошел на Федору – это небеса по солнышку плачут. В Федорин день Солнце надолго уходило с небосклона.

Носить в этот день одежду золотого цвета (или просто с золотыми нитями) – к счастью.

Если выйти в поле и поклониться озимым – будет богатый урожай!

У девушки в этот день подол испачкался – муж будет пьяницей.

Вести пустые разговоры в Федорин день – грех!

Пчелы не хотят успокаиваться, летают стайками по омшанику – к затяжной осени и поздней зиме.

Если молодая пара съест в этот день блюдо из капусты – брак будет счастливым!

Губы красить в Федорин день – к болезни.

Мыть голову – к неудаче.

Гулять накануне под Луной – к встрече с нечистым духом. Вообще, считается что в этот день потусторонние силы особенно активны.

Нельзя 24 сентября врать – обман непременно раскроется.

Если человек заболел аккурат на Федорин день – значит, он делал людям много зла.

Посуду разбить – к мелким, но досадным проблемам.

Поднять любую вещь (даже ценную) на дороге – к порче или сглазу.

Именины сегодня отмечают: Лев, Евдокия, Ия, Герман, Петр, Карп, Виктор, Николай, Роман, Дмитрий.

А ещё 24 сентября празднуют…

День незапланированных безумств

Праздник законченности дел

День системного аналитика

День Государственного флага и герба Крыма

Международный день караванщика (International Day of Caravan)

24 сентября – День памяти преподобного Силуана Афонского

День пунктуации (National Punctuation Day) — США

День Конституции — Камбоджа

24 сентября – День десерта-фламбе «Вишнёвый юбилей» (National Cherries Jubilee Day) — США

День благословенного дождя — Бутан

День семьи, мира и согласия — Кыргызстан

24 сентября – День святой Мерседес — Доминикана

День Новой Каледонии

День принца Махидола — Таиланд

24 сентября – День независимости — Гвинея-Бисау

24 сентября – День наследия — ЮАР

День вооружённых сил — Перу

День регистрации избирателей (National Voter Registration Day) — США

Швенкфельдский день благодарения (Schwenkfelder Thanksgiving Day) — США

24 сентября – День республики — Тринидад и Тобаго

День святого Руперта (Rupertikirtag) — Австрия

Именины у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодоры, Евдокии, Петра, Диодора, Ии, Виктора, Романа, Николая

24 сентября – Федора-обдёра, замочи хвосты