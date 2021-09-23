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24 сентября – Федорин день. Федора-обдёра
фото: rawpixel.com (pxhere.com)

24 сентября – Федорин день. Федора-обдёра

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:39 23.09.2021

24 сентября – в народе были уверены: в Федорин день солнце гаснет. Тепло уходит и начинаются затяжные осенние дожди и слякоть.  Эти сутки посвящали труду — наводя порядок в хозяйстве к осени. Пасечники готовили ульи к холодам, переносили пчел в омшаники, в огородах заканчивали собирать лук, в полях убирали оставшееся жито.

Обрядовым напитком этого дня было домашнее пиво. Процесс варки пива – очень долгий и трудоемкий, он занимал от нескольких недель до нескольких месяцев. Пиво готовили загодя – считалось, что к Федорину дню оно уже должно поспеть!

Церковь 24 сентября почитает память святой Федоры Александрийской

24 сентябряОна, согласно историческим данным, жила в V веке. В предании говорится о том, что Федора жила со своим супругом в мире и согласии, но однажды один богатый человек, увидев Федору, решил завоевать ее и соблазнить. В результате, он подкупил родственников Федоры, которые ее обманули и сказали, что грех, совершенный ночью, не является грехом на самом деле. Женщина послушалась и изменила своему мужу, а уже потом поняла, какой поступок она совершила. Тогда Федора возненавидела свое тело и подвергла себя различным мучениям.

Игуменья, увидев ее страдания, напомнила Федоре историю Марии Магдалены – блудницы, которая покаялась и заслужила прощение. Тогда Федора и решила уйти в монастырь втайне от всех. Так, она переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь, назвавшись Федором. Уже после смерти Федоры ее супруг узнал о подвиге своей жены и сам принял постриг в этой обители.

Приметы дня 24 сентября

  • Дождь пошел на Федору – это небеса по солнышку плачут. В Федорин день Солнце надолго уходило с небосклона.
  • Носить в этот день одежду золотого цвета (или просто с золотыми нитями) – к счастью.
  • Если выйти в поле и поклониться озимым – будет богатый урожай!
  • У девушки в этот день подол испачкался – муж будет пьяницей.
  • Вести пустые разговоры в Федорин день – грех!
  •  Пчелы не хотят успокаиваться, летают стайками по омшанику – к затяжной осени и поздней зиме.
  • Если молодая пара съест в этот день блюдо из капусты – брак будет счастливым!
  • Губы красить в Федорин день – к болезни.
  • Мыть голову – к неудаче.
  • Гулять накануне под Луной – к встрече с нечистым духом. Вообще, считается что в этот день потусторонние силы особенно активны.
  • Нельзя 24 сентября врать – обман непременно раскроется.
  • Если человек заболел аккурат на Федорин день – значит, он делал людям много зла.
  • Посуду разбить – к мелким, но досадным проблемам.
  • Поднять любую вещь (даже ценную) на дороге – к порче или сглазу.

Именины сегодня отмечают: Лев, Евдокия, Ия, Герман, Петр, Карп, Виктор, Николай, Роман, Дмитрий.

А ещё 24 сентября празднуют…

  • День незапланированных безумств
  • Праздник законченности дел
  • День системного аналитика
  • День Государственного флага и герба Крыма
  • Международный день караванщика (International Day of Caravan)
  • 24 сентября – День памяти преподобного Силуана Афонского
  • День пунктуации (National Punctuation Day) — США
  • День Конституции — Камбоджа
  • 24 сентября – День десерта-фламбе «Вишнёвый юбилей» (National Cherries Jubilee Day) — США
  • День благословенного дождя — Бутан
  • День семьи, мира и согласия — Кыргызстан
  • 24 сентября – День святой Мерседес — Доминикана
  • День Новой Каледонии
  • День принца Махидола — Таиланд
  • 24 сентября – День независимости — Гвинея-Бисау
  • 24 сентября – День наследия — ЮАР
  • День вооружённых сил — Перу
  • День регистрации избирателей (National Voter Registration Day) — США
  • Швенкфельдский день благодарения (Schwenkfelder Thanksgiving Day) — США
  • 24 сентября – День республики — Тринидад и Тобаго
  • День святого Руперта (Rupertikirtag) — Австрия
  • Именины у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодоры, Евдокии, Петра, Диодора, Ии, Виктора, Романа, Николая
  • 24 сентября – Федора-обдёра, замочи хвосты

О праздниках больше — здесь.

24 сентября – Федорин день. Федора-обдёра

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