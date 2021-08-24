25 августа – день Фотия и Аникиты. Домовые принимают гостей

25 августа — в народе примечали: на Фотия возможны первые заморозки. Да и в воздухе уже чувствуется осень: деревья начинают терять листья, а многие перелетные птицы уже готовились отправиться в теплые края.

А ещё существовало поверье, что 25 августа домовой особенно любит пошалить на чердаке. Можно услышать посторонние звуки: стук, скрип, звериные крики и даже человеческие голоса. Говорили, что домашний дух на Фотия и Аникиту принимает гостей – других домовых из соседних усадеб, а то и приятелей из далеких краев! Шумную компанию старались не тревожить – мало кому хотелось встретиться лицом к лицу с потусторонними существами!

Церковь 25 августа почитает память мучеников Фотия и Аникиты

Они соответственно приходились друг другу племянником и дядей. Аникита во времена правления императора Диоклетиана занимал пост военного сановника в Никодимии (примерно III-IV вв.). Однажды Аникиты выступил против императора, когда тот расставил оружия казни на городской площади для устрашения сторонников христианской веры.

Император настолько разгневался, что повелел подвергнуть Аникиту различным мучениям. Потом его бросили на съедение к диким львам, но даже после этого Аникита остался живым и невредимым. Множество пыток прошел Аникита, но Господь оставлял его в здравии. В это же время Фотий явился к императору и потребовал отпустить Аникиту. За что также был подвергнут пыткам. Обоих поместили в темницу, а потом приговорили к сожжению в печи.

Мученики самостоятельно пошли в пылающее пламя и для многих стали тем знамением, которое позволило обратиться в христианскую веру. Интересно, что, согласно легенде, тела мучеников не были поражены огнем даже после смерти. Именно поэтому, многие язычники, присутствовавшие при казни, поверили в Бога.

Приметы на 25 августа

На Фотия клен первые листья роняет.

Тот, кто родился 25 августа, вырастет чадолюбивым. Из таких людей получаются хорошие отцы и матери.

Иней с утра – к богатому урожаю озимых.

Дождь идет – к короткому бабьему лету.

За окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.

Кошка старательно умывается – солнышко намывает (т.е. будет хорошая погода).

Молодой месяц на небе – к сильному, порывистому ветру на следующий день.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Если молодая девушка в этот день в церковь не зайдет – замуж никогда не выйдет.

Если девушка перед сном положит под подушку белый носовой платок – ночью ей приснится будущий супруг.

Кроты из нор выходят – к дождю и продолжительному ненастью.

Именины сегодня отмечают: Федор, Вячеслав, Михаил, Сергей, Дмитрий, Василий, Алексей, Степан, Леонид, Памфил.

А ещё 25 августа празднуют…

День лазанья по деревьям

День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

Сегодня День рождения консервной банки

День памяти мучеников Фотия и Аникиты

День рождения операционной системы Linux

Сегодня День «Поцелуемся и помиримся» (National Kiss and Make Up Day) — США

День коктейля «Виски Сауэр» (National Whiskey Sour Day) — США

День бананового сплита (National Banana Split Day) — США

Сегодня День гардероба секонд-хенд (National Secondhand Wardrobe Day) — США

День освобождения Парижа (Liberation Day of Paris) — Франция

День солдата — Бразилия

Сегодня День Сонгуна — КНДР

День независимости — Уругвай

Именины у Александра, Аникиты, Капитона, Сергея, Фёдора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия, Антона

Фотя Поветенный

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