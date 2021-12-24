добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 25 декабря – день Спиридона Солнцеворота. Жжем костры

crimeapress_news



реклама в крыму
25 декабря – день Спиридона Солнцеворота. Жжем костры
фото: pxhere.com

25 декабря – день Спиридона Солнцеворота. Жжем костры

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 24.12.2021

25 декабря – а ещё этот день в народе называли Спиридон-солнцеворот, Спиридон, Спиридон-поворотник, солнцеворот, солноворот, Спиридон-поворот, солнопутье, Спиридонов день, поворотник, Спиридоньев день.

На Руси считали, что сегодня сам святой Спиридон разворачивает солнце на лето и следит, чтобы оно не спряталось от людей (солнцеворот). Красно Солнышко наряжалось в этот день в красивый сарафан, убирало серебряные волосы кокошником золотым и садилось в свою колесницу, запряженную тройкой лихих лошадей: золотой, серебряной и алмазной – и круто разворачивало их на летнюю пору.

При этом 24 декабря считали опасным днём, все-таки шла борьба тьмы и света. Стараясь помочь солнцу вернуться поскорее, крестьяне лепили во дворах снежных баб и устраивали вокруг них хороводы.

Крестьянки выпекали круглые хлеба, на которых выдавливали косые кресты. Когда начинало смеркаться, выходили на улицу и зажигали костры.

Святой Спиридон Тримифунтский

25 декабря – День Спиридона Солнцеворота

Он жил на территории Кипра в III-IV вв. В детстве Спиридон, даже несмотря на годы, вел праведную жизнь и искренне верил в Бога, был доброжелательным и отзывчивым. За добрые дела он был награжден целительским даром, а также мог изгонять бесов. После смерти своей супруги Спиридон стал епископом города Тримифунта на Кипре. Согласно преданию, однажды случилась достаточно продолжительная засуха, и святитель с помощью молитвы смог вызвать дожди. Своим примером Спиридон показывал, как должен вести себя настоящий христианин, был трудолюбивым и добрым. Также он заботился о строгом соблюдении церковных правил и сохранности текста Священного Писания в неизменном виде.

Узнайте больше:  Молодые крымские политологи в ожидании пресс-конференции Президента России

25 декабря – приметы дня

Молодые крестьяне поднималась на высокие пригорки или холмы и начинала кликать солнце, приглашая его вернуться домой. В это время хозяева домов обходили всю избу и хозяйственные сооружения по кругу, накладывая знак солнышка на все свое имущество, отгоняя тем самым разную нечисть. 25 декабря – Хозяин клал на порог топор, а хозяйка втыкала в притолоку серп, ведь острая сталь также надежно защищала от бесовской силы.

  • Новогодняя погода будет ясной и морозной, если солнце сегодня лучистое и светлое. Если на деревьях иней и хмуро – то праздничный день будет пасмурным и хмурым.
  • Смена направления ветра сулит хороший урожай гречихи.
  • Сегодняшний день всю зимнюю погоду определяет.
  • Если солнышко играет, то и Святки ясными будут.
  • Можжевеловые веточки сгибаются – быть метели.
  • Жди снегопада, коли скот в стойло просится.
  • Если воробьи тащат пух и перья в свои гнезда – грядут сильные морозы.

Именины сегодня отмечают: Борис, Федор, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан.

А ещё 25 декабря празднуют…

  • Католическое Рождество
  • Праздник дарения елочных праздничных шаров
  • День памяти святителя Спиридона Тримифунтского
  • День семьи — Мозамбик
  • Праздник тыквенного пирога (Pumpkin Pie Day) — США
  • День Куайд-и-Азам — Пакистан
  • День фельдъегерской службы — Украина
  • Праздник хорошего управления — Индия
  • День Конституции — Тайвань
  • Именины у Александра, Спиридона
  • Спиридон Солнцеворот

О праздниках больше — здесь.

25 декабря – день Спиридона Солнцеворота. Жжем костры

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.