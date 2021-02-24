25 февраля — день Алексея Рыбного. Закаляем семена. Знахари лечат испуг

25 февраля — на Алексея Рыбного посевные семена выносят на мороз для того, чтобы они «закалялись», промораживались. Считается, что после этого больше зерен дадут всходы при посадке. Главное, не забыть их убрать потом в теплое место, иначе они могут померзнуть. Селяне считали, что такая «закалка» гарантирует лучшую их всхожесть.
То же делают и с натуральной пряжей. После того как она побудет на холоде, нить становится ровнее и не так «кучерявится», а вещи из такой нитки долго служат своему владельцу.
Знахари и лекари в этот праздник избавляют от испуга. Болезни подобного рода излечиваются народными целителями очень успешно.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
25 февраля — Церковь сегодня чтит память Митрополита Алексия
Митрополит Алексий (мирское имя – Елевферий) родился в семье известного боярина Феодора Бяконта в 1304 году в Москве. В 15-летнем возрасте решил стать монахом и посвятить свою жизнь Богу. С 1320 по 1340 годы святитель провел в Московском Богоявленском монастыре. Затем еще 12 лет, уже вне стен обители, заведовал судебными делами Церкви как митрополичий наместник. В 1352 году Алексия посвятили в епископа Владимирского, а еще через 4 года он взошел на Московский престол. (известный государственный деятель XIV века, дипломат, митрополита Московский и всея Руси).
Жизнь Алексия Московского была наполнена как трудностями, так и радостями, испытаниями и чудесами. После смерти князя Иоанна он был временным правителем Русского государства (при малолетнем Дмитрии Донском). В годы своего правления занимался укреплением Русской Церкви.
Умер святой Алексий 12 февраля 1378 года. По завещанию его похоронили в Чудовом монастыре.
А ещё сутки 25 февраля в народе называли «рыбными»
Хозяйки пекли пироги-расстегаи с начинкой из рыбы. Также существовали многочисленные приметы, по которым рыбаки определяли, когда и клёв хороший будет, и удача.
- Туманы на Алексеев день – лето будет дождливым.
- Вьюга – летом будет много осадков.
- На небе звезды – удастся собрать богатый урожай.
- Сосульки висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.
- Ручьи потекли – примета к тому, что рыба будет хорошо ловиться.
- Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.
Сны, приснившиеся 25 февраля означают следующее: если вы в эту ночь увидели во сне лису, то значит скоро вам придется хитрить и изворачиваться; вязать варежки — к приезду скучного гостя; видеть седые волосы — к страданию и горю; квас пить — слушать лесть; семечки лузгать — терпеть интриги; гладить белье — кто-то о вас сильно скучает; мартышку увидеть — к необдуманному шагу; красить волосы — неожиданные изменения в судьбе; оглядываться по сторонам — предупреждение свыше; блуждать — денежные затруднения; искры видеть — к скандалу, нервному потрясению.
Особое место отводилось расстегаям. Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок. Чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.
А ещё 25 февраля празднуют…
- День открытия спирта
- 25 февраля — День рождения револьвера
- День памяти Иверской иконы Божией Матери
- День составления географических карт несуществующих земель
- 25 февраля — День памяти святителя Алексия, митрополита Московского
- День Государственного флага Республики Башкортостан
- Национальный день арахиса в шоколаде — США
- День советской оккупации — Грузия
- 25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВС — Украина
- Национальный день — Кувейт
- День революции — Суринам
- День супа «Клэм-чаудер» (National Clam Chowder Day) — США
- 25 февраля — День вооружённых сил — Доминикана
- День памяти жертв коммунистического режима — Венгрия
- День революции ЭДСА — Филиппины
- Именины у Алексия, Антония, Евгения, Марии, Мелетия
- Алексей Рыбный
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..