25 февраля — день Алексея Рыбного. Закаляем семена. Знахари лечат испуг

25 февраля — на Алексея Рыбного посевные семена выносят на мороз для того, чтобы они «закалялись», промораживались. Считается, что после этого больше зерен дадут всходы при посадке. Главное, не забыть их убрать потом в теплое место, иначе они могут померзнуть. Селяне считали, что такая «закалка» гарантирует лучшую их всхожесть.

То же делают и с натуральной пряжей. После того как она побудет на холоде, нить становится ровнее и не так «кучерявится», а вещи из такой нитки долго служат своему владельцу.

По традиции на стол в этот день ставят блюда из рыбы. Особое место отводится расстегаям.

Знахари и лекари в этот праздник избавляют от испуга. Болезни подобного рода излечиваются народными целителями очень успешно.

25 февраля — Церковь сегодня чтит память Митрополита Алексия

Митрополит Алексий (мирское имя – Елевферий) родился в семье известного боярина Феодора Бяконта в 1304 году в Москве. В 15-летнем возрасте решил стать монахом и посвятить свою жизнь Богу. С 1320 по 1340 годы святитель провел в Московском Богоявленском монастыре. Затем еще 12 лет, уже вне стен обители, заведовал судебными делами Церкви как митрополичий наместник. В 1352 году Алексия посвятили в епископа Владимирского, а еще через 4 года он взошел на Московский престол. (известный государственный деятель XIV века, дипломат, митрополита Московский и всея Руси).

Жизнь Алексия Московского была наполнена как трудностями, так и радостями, испытаниями и чудесами. После смерти князя Иоанна он был временным правителем Русского государства (при малолетнем Дмитрии Донском). В годы своего правления занимался укреплением Русской Церкви.

Умер святой Алексий 12 февраля 1378 года. По завещанию его похоронили в Чудовом монастыре.

А ещё сутки 25 февраля в народе называли «рыбными»

Хозяйки пекли пироги-расстегаи с начинкой из рыбы. Также существовали многочисленные приметы, по которым рыбаки определяли, когда и клёв хороший будет, и удача.

Туманы на Алексеев день – лето будет дождливым.

Вьюга – летом будет много осадков.

На небе звезды – удастся собрать богатый урожай.

Сосульки висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

Ручьи потекли – примета к тому, что рыба будет хорошо ловиться.

Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.

Учтите: нельзя 25 февраля начинать новые дела или планировать поездки – все это, по приметам, приведет к неудачам.

Сны, приснившиеся 25 февраля означают следующее: если вы в эту ночь увидели во сне лису, то значит скоро вам придется хитрить и изворачиваться; вязать варежки — к приезду скучного гостя; видеть седые волосы — к страданию и горю; квас пить — слушать лесть; семечки лузгать — терпеть интриги; гладить белье — кто-то о вас сильно скучает; мартышку увидеть — к необдуманному шагу; красить волосы — неожиданные изменения в судьбе; оглядываться по сторонам — предупреждение свыше; блуждать — денежные затруднения; искры видеть — к скандалу, нервному потрясению.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Евгений, Антон (Антоний), Мария, Вассиан.

Особое место отводилось расстегаям. Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок. Чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.

А ещё 25 февраля празднуют…

День открытия спирта

25 февраля — День рождения револьвера

День памяти Иверской иконы Божией Матери

День составления географических карт несуществующих земель

25 февраля — День памяти святителя Алексия, митрополита Московского

День Государственного флага Республики Башкортостан

Национальный день арахиса в шоколаде — США

День советской оккупации — Грузия

25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВС — Украина

Национальный день — Кувейт

День революции — Суринам

День супа «Клэм-чаудер» (National Clam Chowder Day) — США

25 февраля — День вооружённых сил — Доминикана

День памяти жертв коммунистического режима — Венгрия

День революции ЭДСА — Филиппины

Именины у Алексия, Антония, Евгения, Марии, Мелетия

Алексей Рыбный

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