25 февраля — День Алексея Рыбного. Звёзды — к богатому урожаю

В День Алексея Рыбного (известного государственного деятеля XIV века, дипломата, митрополита Московского и всея Руси) в народе было принято «примораживать» семена — выставляли на холод. Селяне считали, что такая «закалка» гарантирует лучшую их всхожесть.

А ещё эти сутки в народе называли «рыбными». Хозяйки пекли пироги-расстегаи с начинкой из рыбы. Также существовали многочисленные приметы, по которым рыбаки определяли, когда и клёв хороший будет, и удача.

Туманы на Алексеев день – лето будет дождливым.

Вьюга – летом будет много осадков.

На небе звезды – удастся собрать богатый урожай.

Сосульки висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

Ручьи потекли – примета к тому, что рыба будет хорошо ловиться.

Холодный день – весна наступит рано и будет теплой. Узнайте больше: Договоры между Россией и республиками Донбасса ратифицированы парламентами. Что дальше Учтите: нельзя 25 февраля начинать новые дела или планировать поездки – все это, по приметам, приведет к неудачам. Именины сегодня отмечают: Алексей, Евгений, Антон (Антоний), Мария, Вассиан.

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