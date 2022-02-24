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25 февраля - День Алексея Рыбного. Звёзды - к богатому урожаю
фото: wal_172619 (pixabay.com)

25 февраля — День Алексея Рыбного. Звёзды — к богатому урожаю

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 24.02.2022

В День Алексея Рыбного (известного государственного деятеля XIV века, дипломата, митрополита Московского и всея Руси) в народе было принято «примораживать» семена — выставляли на холод. Селяне считали, что такая «закалка» гарантирует лучшую их всхожесть.

А ещё эти сутки в народе называли «рыбными». Хозяйки пекли пироги-расстегаи с начинкой из рыбы. Также существовали многочисленные приметы, по которым рыбаки определяли, когда и клёв хороший будет, и удача.

  • Туманы на Алексеев день – лето будет дождливым.
  • Вьюга – летом будет много осадков.
  • На небе звезды – удастся собрать богатый урожай.
  • Сосульки висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.
  • Ручьи потекли – примета к тому, что рыба будет хорошо ловиться.
  • Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.
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Учтите: нельзя 25 февраля начинать новые дела или планировать поездки – все это, по приметам, приведет к неудачам.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Евгений, Антон (Антоний), Мария, Вассиан.


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