25 июля – Сегодня Прокл-плакальщик. Роса нынче — целебная

25 июля, отмечали в народе, бывают самые большие росы. Говорили: «На Прокла в поле от росы промокло». В этот день старались проснуться до рассвета. Верили, что если умыться росой рано утром, то она поможет уберечься от сглаза, а девушкам подарит красоту и молодость.
Знахари сегодня до заката трудятся в полях, собирая лечебные травы. Снадобья, приготовленные из них, обладают особой целебной силой.
Святой Прокл получил ещё одно имя — Плакальщик
Определяли погоду по поведению малой букашки, по раскатам далекого грома. Например, на Ольгу Страдницу сигнал о ненастье подавали пиявки, выбравшиеся на поверхность речной заводи и паучок в центре паутины. Складывали люди сено в копны, из сил выбивались успеть до ненастья. Дома подкреплялись щами, грибной похлебкой и ржаными лепешками.
А 25 июля приходил Прокл Плакальщик. Здесь и головой крутить не надо, искать приметы на погоду. Из года в год одна картина. С утра повсюду лежат великие росы. Предупреждение небес: береги свои труды.
25 июля — церковь чтит память святых мучеников по имени Илария и Прокл, пострадавших за свою веру во II веке. Сначала был арестован Прокл, и его заставляли отречься от Иисуса Христа. Однако он остался верен Спасителю и предсказал императору, что тот вскоре сам поверит в Бога. После этого, по приказу императора Максима, Прокла привязали к колеснице правителя, а затем заставили бежать за ней.
По дороге на казнь Прокл встретил Илария – своего дядю, который также проповедовал христианскую веру. В результате, он тоже был арестован и казнен вместе с Проклом. После казни ученики похоронили Прокла и Илария в одной могиле.
Приметы на 25 июля
- Если нет прокловой росы – к непогоде и засухе.
- Нет тумана с утра – к дождю.
- Много росы и густой туман – к солнечной погоде.
- Пчелы громко жужжат – к жаре.
- Мыши-полевки по ночам громко пищат и шумно возятся – к теплу.
- Тетерев в лесу далеко не летает – к теплой и солнечной погоде.
- Теплая погода в этот день – к теплой осени. Пошел дождь – и осень будет дождливой!
- Дождливый день – к неурожаю и к снежной зиме.
- Грибы в лесу появились – скоро жара пройдет.
- Ночью на лугах исчезла роса – к дождю.
- Если девушка в этот день до рассвета умоется утренней росой – ее кожа весь год будет чистой и свежей. Но делать это лучше всего в сельской местности: по понятным причинам городская роса далека по своей чистоте от деревенской!
- День выдался не по-летнему прохладным – зима будет суровой как никогда!
- На верхушках деревьев пожелтели листья – к ранней осени.
Именины сегодня отмечают: Федор, Гавриил, Михаил, Мария, Вероника, Иван, Арсений.
А ещё 25 июля празднуют…
- День работников торговли
- День памяти Владимира Высоцкого
- День сотрудника органов следствия РФ
- День зубного техника
- День Вне Времени
- День беспричинности
- День поиска новых вкусов и запахов
- День кулинаров (Culinarians Day)
- День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции)
- Выборы жертв Перуну
- День вина и сыра (National Wine and Cheese Day) — США
- День попадания нитки в иголку (National Thread the Needle Day) — США
- День пожарной службы — Беларусь
- День карусели (National Carousel Day) — США
- День ковбоя (National Day of the Cowboy) — США
- День десерта из горячего фаджа и мороженого (National Hot Fudge Sundae Day) — США
- День работников автомобильного транспорта — Таджикистан
- День бахаи — Ямайка
- Национальный день Галисии (Dia Nacional de Galicia) — Испания
- День республики — Тунис
- День Конституции — Пуэрто-Рико
- День Гуанакасте — Коста-Рика
- Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана, Гавриила
- Прокл Плакальщик
По материалам
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