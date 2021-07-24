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25 июля – Сегодня Прокл-плакальщик. Роса нынче - целебная
фото: pxhere.com

25 июля – Сегодня Прокл-плакальщик. Роса нынче — целебная

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:02 24.07.2021

25 июля, отмечали в народе, бывают самые большие росы. Говорили: «На Прокла в поле от росы промокло». В этот день старались проснуться до рассвета. Верили, что если умыться росой рано утром, то она поможет уберечься от сглаза, а девушкам подарит красоту и молодость.

Знахари сегодня до заката трудятся в полях, собирая лечебные травы. Снадобья, приготовленные из них, обладают особой целебной силой.

Святой Прокл получил ещё одно имя — Плакальщик

Определяли погоду по поведению малой букашки, по раскатам далекого грома. Например, на Ольгу Страдницу сигнал о ненастье подавали пиявки, выбравшиеся на поверхность речной заводи и паучок в центре паутины. Складывали люди сено в копны, из сил выбивались успеть до ненастья. Дома подкреплялись щами, грибной похлебкой и ржаными лепешками.

А 25 июля приходил Прокл Плакальщик. Здесь и головой крутить не надо, искать приметы на погоду. Из года в год одна картина. С утра повсюду лежат великие росы. Предупреждение небес: береги свои труды.

Считалось, что капельки на траве «сеют» звёзды, было и такое поверье, что роса — выдох земли. С приходом христианства стали называть росы слезами Богородицы.

25 июля — церковь чтит память святых мучеников по имени Илария и Прокл, пострадавших за свою веру во II веке. Сначала был арестован Прокл, и его заставляли отречься от Иисуса Христа. Однако он остался верен Спасителю и предсказал императору, что тот вскоре сам поверит в Бога. После этого, по приказу императора Максима, Прокла привязали к колеснице правителя, а затем заставили бежать за ней.

Мученик молился о том, чтобы Господь остановил повозку, и Бог выполнил его просьбу – никакие усилия не помогали сдвинуть ее с места, и продолжалось это ровно до тех пор, пока Максим не подписал хартию, удостоверяющую, что проповедование христианства не является нарушением закона. Однако правитель все-таки отомстил Проклу – он приказал привязать его к столбу и расстрелять.

По дороге на казнь Прокл встретил Илария – своего дядю, который также проповедовал христианскую веру. В результате, он тоже был арестован и казнен вместе с Проклом. После казни ученики похоронили Прокла и Илария в одной могиле.

Приметы на 25 июля

  • Если нет прокловой росы – к непогоде и засухе.
  • Нет тумана с утра – к дождю.
  • Много росы и густой туман – к солнечной погоде.
  • Пчелы громко жужжат – к жаре.
  • Мыши-полевки по ночам громко пищат и шумно возятся – к теплу.
  • Тетерев в лесу далеко не летает – к теплой и солнечной погоде.
  • Теплая погода в этот день – к теплой осени. Пошел дождь – и осень будет дождливой!
  • Дождливый день – к неурожаю и к снежной зиме.
  • Грибы в лесу появились – скоро жара пройдет.
  • Ночью на лугах исчезла роса – к дождю.
  • Если девушка в этот день до рассвета умоется утренней росой – ее кожа весь год будет чистой и свежей. Но делать это лучше всего в сельской местности: по понятным причинам городская роса далека по своей чистоте от деревенской!
  • День выдался не по-летнему прохладным – зима будет суровой как никогда!
  • На верхушках деревьев пожелтели листья – к ранней осени.

Именины сегодня отмечают: Федор, Гавриил, Михаил, Мария, Вероника, Иван, Арсений.

А ещё 25 июля празднуют…

  • День работников торговли
  • День памяти Владимира Высоцкого
  • День сотрудника органов следствия РФ
  • День зубного техника
  • День Вне Времени
  • День беспричинности
  • День поиска новых вкусов и запахов
  • День кулинаров (Culinarians Day)
  • День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции)
  • Выборы жертв Перуну
  • День вина и сыра (National Wine and Cheese Day) — США
  • День попадания нитки в иголку (National Thread the Needle Day) — США
  • День пожарной службы — Беларусь
  • День карусели (National Carousel Day) — США
  • День ковбоя (National Day of the Cowboy) — США
  • День десерта из горячего фаджа и мороженого (National Hot Fudge Sundae Day) — США
  • День работников автомобильного транспорта — Таджикистан
  • День бахаи — Ямайка
  • Национальный день Галисии (Dia Nacional de Galicia) — Испания
  • День республики — Тунис
  • День Конституции — Пуэрто-Рико
  • День Гуанакасте — Коста-Рика
  • Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана, Гавриила
  • Прокл Плакальщик

По материалам https://www.ap22.ru

О праздниках больше — здесь.

25 июля – Сегодня Прокл-плакальщик. Роса нынче - целебная

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