25 июля – Сегодня Прокл-плакальщик. Роса нынче — целебная

25 июля, отмечали в народе, бывают самые большие росы. Говорили: «На Прокла в поле от росы промокло». В этот день старались проснуться до рассвета. Верили, что если умыться росой рано утром, то она поможет уберечься от сглаза, а девушкам подарит красоту и молодость.

Знахари сегодня до заката трудятся в полях, собирая лечебные травы. Снадобья, приготовленные из них, обладают особой целебной силой.

Святой Прокл получил ещё одно имя — Плакальщик

Определяли погоду по поведению малой букашки, по раскатам далекого грома. Например, на Ольгу Страдницу сигнал о ненастье подавали пиявки, выбравшиеся на поверхность речной заводи и паучок в центре паутины. Складывали люди сено в копны, из сил выбивались успеть до ненастья. Дома подкреплялись щами, грибной похлебкой и ржаными лепешками.

А 25 июля приходил Прокл Плакальщик. Здесь и головой крутить не надо, искать приметы на погоду. Из года в год одна картина. С утра повсюду лежат великие росы. Предупреждение небес: береги свои труды.

Считалось, что капельки на траве «сеют» звёзды, было и такое поверье, что роса — выдох земли. С приходом христианства стали называть росы слезами Богородицы. 25 июля — церковь чтит память святых мучеников по имени Илария и Прокл, пострадавших за свою веру во II веке. Сначала был арестован Прокл, и его заставляли отречься от Иисуса Христа. Однако он остался верен Спасителю и предсказал императору, что тот вскоре сам поверит в Бога. После этого, по приказу императора Максима, Прокла привязали к колеснице правителя, а затем заставили бежать за ней. Мученик молился о том, чтобы Господь остановил повозку, и Бог выполнил его просьбу – никакие усилия не помогали сдвинуть ее с места, и продолжалось это ровно до тех пор, пока Максим не подписал хартию, удостоверяющую, что проповедование христианства не является нарушением закона. Однако правитель все-таки отомстил Проклу – он приказал привязать его к столбу и расстрелять. По дороге на казнь Прокл встретил Илария – своего дядю, который также проповедовал христианскую веру. В результате, он тоже был арестован и казнен вместе с Проклом. После казни ученики похоронили Прокла и Илария в одной могиле. Приметы на 25 июля Если нет прокловой росы – к непогоде и засухе.

Нет тумана с утра – к дождю.

Много росы и густой туман – к солнечной погоде.

Пчелы громко жужжат – к жаре.

Мыши-полевки по ночам громко пищат и шумно возятся – к теплу.

Тетерев в лесу далеко не летает – к теплой и солнечной погоде.

Теплая погода в этот день – к теплой осени. Пошел дождь – и осень будет дождливой!

Дождливый день – к неурожаю и к снежной зиме.

Грибы в лесу появились – скоро жара пройдет.

Ночью на лугах исчезла роса – к дождю.

Если девушка в этот день до рассвета умоется утренней росой – ее кожа весь год будет чистой и свежей. Но делать это лучше всего в сельской местности: по понятным причинам городская роса далека по своей чистоте от деревенской!

День выдался не по-летнему прохладным – зима будет суровой как никогда!

На верхушках деревьев пожелтели листья – к ранней осени. Именины сегодня отмечают: Федор, Гавриил, Михаил, Мария, Вероника, Иван, Арсений. А ещё 25 июля празднуют… День работников торговли

День памяти Владимира Высоцкого

День сотрудника органов следствия РФ

День зубного техника

День Вне Времени

День беспричинности

День поиска новых вкусов и запахов

День кулинаров (Culinarians Day)

День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции)

Выборы жертв Перуну

День вина и сыра (National Wine and Cheese Day) — США

День попадания нитки в иголку (National Thread the Needle Day) — США

День пожарной службы — Беларусь

День карусели (National Carousel Day) — США

День ковбоя (National Day of the Cowboy) — США

День десерта из горячего фаджа и мороженого (National Hot Fudge Sundae Day) — США

День работников автомобильного транспорта — Таджикистан

День бахаи — Ямайка

Национальный день Галисии (Dia Nacional de Galicia) — Испания

День республики — Тунис

День Конституции — Пуэрто-Рико

День Гуанакасте — Коста-Рика

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана, Гавриила

Прокл Плакальщик

По материалам https://www.ap22.ru

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