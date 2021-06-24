25 июня – день Онуфрия великого. Солнцеворот

25 июня — сутки, когда ночь идет на прибыль, а день, наоборот, сокращается. Поэтому это время также именуют Солнцеворотом. Говорили: «Солнцеворот вершит поворот». При этом 25 июня в холодных регионах страны возможны утренние заморозки. Последние перед летней жарой. По поверьям, впереди — 40 очень горячих дней. Начинают цвести сосна и брусника, а в огородах зацветает картофель. В водоёмах уже вовсю купались, не опасаясь злых духов — водяных да русалок.

В этот день обязательно полагалось ходить на рыбалку и готовить блюда из рыбы, прежде всего уху.

Намёк огородникам: 25 июня — заключительный срок посадки огурцов, высаживают последнюю рассаду.

Церковь чтит Онуфрия Великого

Преподобный Онуфрий жил в полном одиночестве в дикой пустыне 60 лет. В молодости он воспитывался в Фиваидском монастыре Эрити.

Узнав от старцев о великой тяжести и высоте жизни пустынников, которым Господь посылает через Ангелов Свою помощь, преподобный Онуфрий возгорелся духом подражать их подвигам.

Ночью он тайно вышел из обители и увидел пред собой светлый луч. Святой Онуфрий испугался и решил вернуться, но голос Ангела-хранителя подвиг его на дальнейший путь. В глубине пустыни преподобный Онуфрий нашел пустынника и остался учиться у него пустынному житию и борьбе с диавольскими искушениями. Когда старец убедился, что святой Онуфрий укрепился в этой страшной борьбе, он довел его до указанного для подвигов места и оставил одного. Ежегодно старец приходил к нему и через несколько лет, придя к преподобному Онуфрию, скончался.

По просьбе преподобного Пафнутия,пришедшего к нему в пустыню, преподобный Онуфрий рассказал о своих подвигах и трудах и о том, как Господь утешил его: около пещеры, где он жил, выросла финиковая пальма и открылся источник чистой воды. Двенадцать ветвей пальмы поочередно приносили плоды, и преподобный не терпел голода и жажды. Тень пальмы укрывала его от полуденного зноя. Ангел приносил святому хлеб и каждые субботу и воскресенье причащал его, как и других пустынников Святых Тайн.

Преподобные беседовали до вечера. Вечером между старцами появился белый хлеб, и они вкусили его с водой. Ночь старцы провели в молитве. После утреннего пения преподобный Пафнутий увидел, что лицо преподобного Онуфрия изменилось, и испугался за него. Святой Онуфрий сказал: “Бог, Милосердный ко всем, послал тебя ко мне, чтобы ты предал погребению мое тело. В сегодняшний день я окончу мою временную жизнь и отойду к жизни бесконечной, в покое вечном ко Христу моему”. Преподобный Онуфрий завещал святому Пафнутию, чтобы он рассказал о нем всем братьям-подвижникам и всем христианам ради их спасения.

Преподобный Пафнутий просил благословения остаться в пустыне

Но святой Онуфрий сказал, что на это нет воли Божией, и велел вернуться в обитель и поведать всем о жизни Фиваидских пустынников. Благословив преподобного Пафнутия и простившись с ним, святой Онуфрий долго со слезами молился, затем возлег на землю, произнес свои последние слова: “В руки Твои, Боже мой, предаю дух мой”, – и скончался.

Преподобный Пафнутий с плачем отодрал от своей одежды подкладку и завернул в нее тело великого пустынника, которое положил в углубление большого камня, наподобие гроба, и засыпал множеством мелких камней. Затем он стал молиться, чтобы Господь разрешил ему до конца жизни остаться на месте подвигов преподобного Онуфрия. Внезапно пещера обвалилась, пальма засохла, а источник иссяк.

Поняв, что ему нет благословения остаться, преподобный Пафнутий отправился в обратный путь.

Погодные приметы на 25 июня

Солнце укорачивает ход, а месяц идет на прибыль.

Коли в Петров день красное лето — зеленый покос, а коли дождь — покос мокрый.

На Петра выпадают большие росы.

К ночи появляются обильные роса и туман — к устойчивой хорошей погоде.

Именины сегодня отмечают: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

А ещё 25 июня празднуют…

День дружбы и единения славян

День улыбок незнакомым людям

25 июня – День моряка (International Day of the Seafarer)

Всероссийский день национальной гордости

Глобальный день «Битлз» (Global Beatles Day)

День памяти преподобного Онуфрия Великого

25 июня – День работников статистики

Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day)

День Аугсбургского вероисповедания

День борьбы с американским империализмом — КНДР

25 июня – День клубничного парфе (National Strawberry Parfait Day) — США

День цветного телевидения (Color TV Day) — США

День сома (National Catfish Day) — США

25 июня – День таможенной службы — Украина

День учителя — Гватемала

День посадки деревьев — Филиппины

25 июня – День начала Корейской войны

День государственности — Словения

День государственности — Хорватия

25 июня – День независимости — Мозамбик

Именины у Онуфрия, Петра, Анны, Андрея, Ивана, Степана, Марии

Пётр Солнцеворот

По материалам https://pravoslavie.fm