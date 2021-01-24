25 января Никитский ботанический сад ждёт студентов Крыма. Вход свободный

Российские студенты, традиционно отмечающие свой «профессиональный» праздник 25 января, смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад (при предъявлении студенческого билета). Это касается как Верхнего и Нижнего парков, так и парка Монтедор, кактусовой оранжереи и Райского сада.

Данной традиции Никитский ботанический сад следует с 2015 года. По словам директора НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрия Плугатаря, в Саду проходят полевую и учебно-производственную практику студенты со всей России. И, как правило, такая возможность предоставляется лучшим студентам и учащимся, являясь своеобразным поощрением за их добросовестную учёбу. В Татьянин же день сад распахивает двери для всех студентов, приглашая их посмотреть на цветущие растения сказочной крымской зимы.

Парки Никитского сада будут открыты для студентов 25 января с 9-00 до 16-00.

Цветущими январскими подснежниками и сиреневой россыпью цветов на веточках розмарина у нас никого не удивишь, но кремовые колокольчики, выпущенные юккой, невольно притягивают взгляд. Ярко-жёлтые гроздья колючего вечнозелёного кустарника магонии падуболистной раскрасили зимний Никитский сад своими солнечными брызгами. Стойко держатся на стеблях даже бутоны роз, притягивают взгляд своей белизной соцветия мушмулы, пронзительно-тонким ароматом влекут к себе бело-лимонные венчики жимолости татарской и белые шарики снежноягодника. Добавьте к этой картинке миниатюрные цветы кустарника калины Фаррера, душистой декоративной саркококки и других удивительных растений. Зимний сад полон сюрпризов и щедро делится ими, — отмечают в пресс-службе Никитского ботанического сада.