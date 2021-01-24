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25 января — Татьянин день или День студенчества
иллюстрация: geralt (pixabay.com)

25 января — Татьянин день или День студенчества

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:05 24.01.2021

25 января — Татьянин день — праздник двойной. Во-первых, его отмечают христиане, отдавая дань памяти Татьяне Крещенской или Римской. Легенда гласит: девушка, родившись в богатой семье, сильно верила в Бога и приняла обет целомудрия. За это была вознаграждена титулом диакониссы. Когда гонения на христиан достигли пика, ее схватили язычники — хотели обратить в свою религию. Однако Татьяна Римская прочитала молитву, повлекшую землетрясение, которое разрушило языческий храм. После этого и начались мучения девушки — её калечили, бросали в темницу, запирали в одной камере со львом… В итоге Татьяну и ее отца казнили, отрубив головы. За свои мучения она и была причислена к лику святых.

Во времена императрицы Елизаветы Петровны Татьянин день прочно обосновался и в календаре светском. Стал знаковым для студентов. Ведь именно 25 января самодержица издала указ, согласно которому в столице России был открыт Московский государственный университет.

Из студенческих традиций 25 января:

  • Если студент хочет получить везение в учебе на следующий год, ему нужно обязательно отстоять молебен в церкви, который проводится в честь памяти Святой Татьяны.
  • Также 25 января студенты зовут шару. Выходят на балкон или выглядывают в окно, трясут зачеткой и кричат: «Шара, приди!» Говорят, если в ответ кто-то крикнет — «Уже в пути», то в учебной жизни обладателя зачётной книжки всё будет хорошо.
  • Ещё одна студенческая примета на будущее —  на последней страничке зачетки нужно нарисовать дом с трубой. Из которой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен идти дым. И чем длиннее будет его струйка, тем легче дастся учеба в этом году.
  • А вот читать конспекты в Татьянин день — запрещено, иначе предстоящий экзамен будет непростым.
  • Считается, что если студент не напьется 25 января, то учеба ему будет хуже даваться, потому как «В день Татьяны все студенты пьяны».

Что касается погодных примет, сопровождающих Татьянин день, то:

  • Если идет снег – летом будет много дождей.
  • Дует теплый ветер — лето будет засушливым, а урожай – небогатым.
  • Ясная и морозная погода  – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.
  • Если ярко светит солнце – скоро прилетят птицы, и наступит весна.
  • Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.
  • Звездное небо в День Татьяны – примета, которая предвещает раннюю весну.

А ещё 25 января празднуют:

  • Праздник счастливых снеговиков
  • День штурмана Военно-Морского Флота РФ
  • День обращения апостола Павла
  • Праздник рождения МГУ (Московский государственный университет)
  • День Генерального штаба ВС РФ
  • День супруга — Исландия
  • Праздник ирландского кофе (National Irish Coffee Day) — США
  • День туризма (India Tourism Day) — Индия
  • Ночь Бернса — Шотландия
  • Национальный день противоположности (National Opposite Day) — США
  • День святой Двинвен — Уэльс
  • Национальный день питания — Индонезия
  • День Бетико Круса — Аруба
  • Национальный день избирателей — Индия
  • Национальный день полиции — Египет
  • День революции 2011 года — Египет
  • Праздник профессионалов (National Activity Professionals Day) — США
  • День дошкольного фитнеса (National Preschool Fitness Day) — США
  • Именины у Петра, Саввы, Татьяны, Ильи, Макара
  • Бабий кут

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

25 января — Татьянин день или День студенчества

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