Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | 25 января в Симферополе — бесплатное массовое катание для студентов

crimeapress_news

реклама в крыму
25 января в Симферополе - бесплатное массовое катание для студентов
иллюстрация: пресс-служба Министерства спорта РК

25 января в Симферополе — бесплатное массовое катание для студентов

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 20:24 22.01.2021

25 января, напомним, — это Международный день студента.

Министерство спорта Республики Крым совместно с Крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского поддержало идею студенческой ночи, которая пройдет в рамках Всероссийского проекта по инициативе Министерства спорта Российской Федерации, АССК России и Российского студенческого спортивного союза. Акция состоится во многих уголках России, — отмечают в пресс-службе Министерства спорта РК. 

Чтобы принять участие в празднике на спортивной площадке торгово-развлекательного комплекса MEGANOM в Симферополе, необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1OgwJ4KSwYaI28mxxdE34..

Крымских студентов ждут зажигательные танцы, конкурсы и призы. Участие в спортивном празднике совершенно бесплатное, — говорят организаторы.

25 января в Симферополе - бесплатное массовое катание для студентов

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.