25 января в Симферополе — бесплатное массовое катание для студентов

25 января, напомним, — это Международный день студента.
Министерство спорта Республики Крым совместно с Крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского поддержало идею студенческой ночи, которая пройдет в рамках Всероссийского проекта по инициативе Министерства спорта Российской Федерации, АССК России и Российского студенческого спортивного союза. Акция состоится во многих уголках России, — отмечают в пресс-службе Министерства спорта РК.
Чтобы принять участие в празднике на спортивной площадке торгово-развлекательного комплекса MEGANOM в Симферополе, необходимо пройти регистрацию по ссылке:
Крымских студентов ждут зажигательные танцы, конкурсы и призы. Участие в спортивном празднике совершенно бесплатное, — говорят организаторы.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..