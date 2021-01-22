25 января в Симферополе — бесплатное массовое катание для студентов

25 января, напомним, — это Международный день студента.

Министерство спорта Республики Крым совместно с Крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского поддержало идею студенческой ночи, которая пройдет в рамках Всероссийского проекта по инициативе Министерства спорта Российской Федерации, АССК России и Российского студенческого спортивного союза. Акция состоится во многих уголках России, — отмечают в пресс-службе Министерства спорта РК.

Чтобы принять участие в празднике на спортивной площадке торгово-развлекательного комплекса MEGANOM в Симферополе, необходимо пройти регистрацию по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1OgwJ4KSwYaI28mxxdE34..

Крымских студентов ждут зажигательные танцы, конкурсы и призы. Участие в спортивном празднике совершенно бесплатное, — говорят организаторы.