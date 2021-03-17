25 лет лишения свободы. В Крыму наказали нелюдя

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Ленинского района.

Судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), — сообщили в прокуратуре РК.

Судебным разбирательством установлено, что 31 мая прошлого года подсудимый совместно с отцом малолетней и самой 6-летней девочкой находился на берегу Северо-Крымского канала. После распития спиртных напитков отец малолетней уснул, а девочка в сопровождении подсудимого отправилась домой. По пути следования мужчина совершил в отношении ребенка преступления сексуального характера, понимая, что малолетняя может рассказать о случившемся, столкнул девочку в наполненный водой Северо-Крымский канал, где она, не имея возможности выбраться, утонула.

В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, в том числе с применением криминалистических и экспертных возможностей органов Следственного комитета России, установлена причастность к совершению преступления в отношении девочки жителя поселка Ленино, который являлся близким другом семьи. Мужчина был задержан. В ходе допроса он дал следователям признательные показания, признав вину в полном объеме, а в рамках проведенного следственного эксперимента на местности – рассказал и показал, как совершал преступления, — уточнили в Следственном комитете.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием первых 4 лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее приговором мирового судьи Ленинского судебного района Республики Крым по статье 125 УК РФ был осужден отец малолетней девочки, оставивший ребенка в опасном для жизни положении.

Уголовное дело, возбужденное по результатам прокурорской проверки по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч.2 ст. 293 УК РФ), которые не приняли своевременных мер реагирования к семье, ведущий асоциальный образ жизни, что привело к трагедии, в настоящее время расследуется.