25 мая – Рябиновка. День Епифана. Память святого Ермогена

25 мая в народе День Епифана называли Рябиновка, примечая, что именно в этот период буйно начинала цвести рябина. Это дерево всегда старались посадить недалеко от дома — говорили, что рябина защищала человека от несчастья.
А ещё на прудах и озерах к 25 мая распускаются белые кувшинки. Этот цветок на Руси именовали одолень-травой, поскольку он помогал бороться с большим количеством заболеваний. В том числе с зубной болью и отравлениями. Более того, наши предки считали, что кувшинка избавляла дома и даже человеческие души от нечисти.
Обязательное условие: ничем острым срезать кувшинку нельзя! Согласно поверьям, стебель в таком случае истекает кровью, ведь кувшинки — это русалки! Лесные духи ночью водили хороводы, а днем превращались в цветы. Таким образом, если срежешь 25 мая кувшинку, то убьешь водную деву. И её подружки обязательно отомстят — утащат на дно и погубят.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
25 мая — Празднование памяти святого Ермогена
Первый Казанский митрополит, Патриарх Московский. Автор повести о Казанской иконе Божией Матери и других произведений. Погиб в муках от голода в 1612 году. К лику святых причислен в 1913 году.
Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, происходил из донских казаков. По свидетельству самого Патриарха, он был священником в городе Казани при казанской гостинодворской церкви во имя святителя Николая (память 6 декабря и 9 мая). Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 13 мая 1589 года хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом.
В служение Святейшего Патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Будучи еще священником, он, с благословения тогдашнего Казанского архиерея Иеремии, переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, святитель сам составил в 1594 году сказание о явлении чудотворной иконы и совершившихся от нее чудесах. В 1591 году святитель собирал в кафедральный собор новокрещенных татар и в течение нескольких дней наставлял их в вере.
Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом — нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству.
Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом смертной казнью. Русские воеводы не проявили согласованности, поэтому не смогли взять Кремль и освободить своего Первосвятителя. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении, и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода.
Приметы и обычаи на 25 мая…
Принято считать, что этот день особо часто происходят пожары, поэтому издревле старались не вести себя аморально и уважительно относились к огню, чтобы не разгневать его и не вызвать тем самым возгорание в своем доме. Некоторые возгорания, кстати, запрещалось тушить, так как они выступали в качестве искупления за совершенные грехи.
Если на Епифана распустились белые кувшинки, то их нельзя срывать, прикасаться к ним и уж тем более сорванными нести домой. Их необходимо рвать только в определенные дни, так как они наделяются целебной силой и могут помочь больному быстрее выздороветь. Можно избавиться от зубной боли или излечить от сильного отравления. Срывают их лишь с заткнутыми ушами, ласково обращаясь со своей просьбой или просто разговаривая с ними. Затем быстро отрывают цветок, но ни в коем случае не срезают его острым предметом, ведь по поверьям растение истечет кровью.
Можно погадать на рябиновой ветке. Для этого нужно сорвать ее с дерева, поставить в воду и затем наблюдать, как долго она простоит. От этого зависит, сколько времени вас будет сопровождать удача. К тому же принято верить в то, что заблудившись в лесу, стоит оторвать небольшую веточку, так как она может вывести вас из чащобы.
- Восход солнца окрашен в красный цвет – к засушливому лету.
- Теплое и солнечное утро без дождей – лето будет сухим.
- Майских жуков 25 мая много – лето будет засушливым.
- Кувшинки зацвели – холодные дни остались позади.
- Утро пасмурное, а небо затянуто тучами? Лето будет дождливым и холодным.
- Вечером облака окрашены в синий цвет? Погода изменится.
- Желтые листья раскрываются у акации и дают нектар – к дождю.
Именины сегодня отмечают: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.
А ещё 25 празднуют…
- День сотворения мира
- 25 мая – День филолога
- День счастливого билетика
- Праздник свободы причесок
- День полотенца (Towel Day)
- Международный день пропавших детей (International Missing Children Day)
- День нерпёнка
- Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day)
- 25 мая – День Африки (African Freedom Day)
- День памяти преподобного Дионисия Радонежского
- День работников по пропаганде безопасности дорожного движения
- 25 мая – День гордости гиков (Geek Pride Day)
- День вина (National Wine Day) — США
- Праздник клубники — Германия
- 25 мая – День клоуна (Clown`s Day) — Перу
- День работников издательств, полиграфии и книгораспространения — Украина
- День Майской революции — Аргентина
- 25 мая – День Ашхабада — Туркменистан
- День освобождения — Ливан
- День чечётки (National Tap Dance Day) — США
- 25 мая – День независимости — Иордания
- Именины у Германа, Ермогена, Дионисия, Ивана, Семёна, Евдокии
- День Епифана
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