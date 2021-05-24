25 мая – Рябиновка. День Епифана. Память святого Ермогена

25 мая в народе День Епифана называли Рябиновка, примечая, что именно в этот период буйно начинала цвести рябина. Это дерево всегда старались посадить недалеко от дома — говорили, что рябина защищала человека от несчастья.

А ещё на прудах и озерах к 25 мая распускаются белые кувшинки. Этот цветок на Руси именовали одолень-травой, поскольку он помогал бороться с большим количеством заболеваний. В том числе с зубной болью и отравлениями. Более того, наши предки считали, что кувшинка избавляла дома и даже человеческие души от нечисти.

Собирали растения только в строго определенное время, и обязательно заткнув уши. Обращались к кувшинке ласково и разговаривали с ней прежде, чем сорвать.

Обязательное условие: ничем острым срезать кувшинку нельзя! Согласно поверьям, стебель в таком случае истекает кровью, ведь кувшинки — это русалки! Лесные духи ночью водили хороводы, а днем превращались в цветы. Таким образом, если срежешь 25 мая кувшинку, то убьешь водную деву. И её подружки обязательно отомстят — утащат на дно и погубят.

25 мая — Празднование памяти святого Ермогена

Первый Казанский митрополит, Патриарх Московский. Автор повести о Казанской иконе Божией Матери и других произведений. Погиб в муках от голода в 1612 году. К лику святых причислен в 1913 году.

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, происходил из донских казаков. По свидетельству самого Патриарха, он был священником в городе Казани при казанской гостинодворской церкви во имя святителя Николая (память 6 декабря и 9 мая). Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 13 мая 1589 года хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом.

В служение Святейшего Патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Будучи еще священником, он, с благословения тогдашнего Казанского архиерея Иеремии, переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, святитель сам составил в 1594 году сказание о явлении чудотворной иконы и совершившихся от нее чудесах. В 1591 году святитель собирал в кафедральный собор новокрещенных татар и в течение нескольких дней наставлял их в вере.

Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом — нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству.

Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом смертной казнью. Русские воеводы не проявили согласованности, поэтому не смогли взять Кремль и освободить своего Первосвятителя. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении, и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода.

Приметы и обычаи на 25 мая…

Принято считать, что этот день особо часто происходят пожары, поэтому издревле старались не вести себя аморально и уважительно относились к огню, чтобы не разгневать его и не вызвать тем самым возгорание в своем доме. Некоторые возгорания, кстати, запрещалось тушить, так как они выступали в качестве искупления за совершенные грехи.

Если на Епифана распустились белые кувшинки, то их нельзя срывать, прикасаться к ним и уж тем более сорванными нести домой. Их необходимо рвать только в определенные дни, так как они наделяются целебной силой и могут помочь больному быстрее выздороветь. Можно избавиться от зубной боли или излечить от сильного отравления. Срывают их лишь с заткнутыми ушами, ласково обращаясь со своей просьбой или просто разговаривая с ними. Затем быстро отрывают цветок, но ни в коем случае не срезают его острым предметом, ведь по поверьям растение истечет кровью.

Можно погадать на рябиновой ветке. Для этого нужно сорвать ее с дерева, поставить в воду и затем наблюдать, как долго она простоит. От этого зависит, сколько времени вас будет сопровождать удача. К тому же принято верить в то, что заблудившись в лесу, стоит оторвать небольшую веточку, так как она может вывести вас из чащобы.

Восход солнца окрашен в красный цвет – к засушливому лету.

Теплое и солнечное утро без дождей – лето будет сухим.

Майских жуков 25 мая много – лето будет засушливым.

Кувшинки зацвели – холодные дни остались позади.

Утро пасмурное, а небо затянуто тучами? Лето будет дождливым и холодным.

Вечером облака окрашены в синий цвет? Погода изменится.

Желтые листья раскрываются у акации и дают нектар – к дождю.

Именины сегодня отмечают: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

А ещё 25 празднуют…

День сотворения мира

25 мая – День филолога

День счастливого билетика

Праздник свободы причесок

День полотенца (Towel Day)

Международный день пропавших детей (International Missing Children Day)

День нерпёнка

Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day)

25 мая – День Африки (African Freedom Day)

День памяти преподобного Дионисия Радонежского

День работников по пропаганде безопасности дорожного движения

25 мая – День гордости гиков (Geek Pride Day)

День вина (National Wine Day) — США

Праздник клубники — Германия

25 мая – День клоуна (Clown`s Day) — Перу

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения — Украина

День Майской революции — Аргентина

25 мая – День Ашхабада — Туркменистан

День освобождения — Ливан

День чечётки (National Tap Dance Day) — США

25 мая – День независимости — Иордания

Именины у Германа, Ермогена, Дионисия, Ивана, Семёна, Евдокии

День Епифана

По материалам https://www.pravda-tv.ru

О праздниках больше — здесь .