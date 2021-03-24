25 марта — день Феофана. Открытие Сварги — закликание Весны

25 марта судили о том, каким будет урожай на лён и коноплю. В народном месяцеслове дата получила название Феофанов день, Феофан – проломи наст, Григорий.

Наши предки примечали, что если этот день начинается туманом, то конопля и лён уродятся отменные. Подтверждается эта примета тем, что если на Феофана утром минусовая температура, то туман дает иней, если плюсовая, то утренний туман равносилен инею. Обе эти приметы указывают на наступление дождливого периода через 90 дней, т.е. 12 июня (Исаакий-змеевик). А если в это время будут идти дожди, то урожай льна, конопли, да и других зерновых будет хороший.

Туман в Феофанов день «съедает» снег. Поэтому зачастую к этой дате отмечается сход снежного покрова, прекращение санного хода и полное оттаивание почвы. Если грунт оттаял, то в него сеяли семена редиса.

Крестьяне для птиц по двору разбрасывали конопляные и льняные зерна, чтобы эти технические непропашные культуры хорошо уродили. Ещё на Феофана лошадей защищали от болезней, нечистой силы и от удара молнии.

Считалось, что от ключевой воды лошади добреют и даже лихого глаза не боятся. С этой целью их вели к источнику и поили «через серебро» (в воду погружали серебряное кольцо или монету).

25 марта церковь чтит память преподобного Феофана Исповедника

Византийский летописец, монах и богослов. Был примером трудолюбия и подвига. Ему приписывают дар чудотворения: исцеление болезней и изгнание бесов.

Пре­по­доб­ный Фе­о­фан Ис­по­вед­ник ро­дил­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле в бла­го­че­сти­вой и знат­ной се­мье. Отец Фе­о­фа­на был в род­стве с ви­зан­тий­ским им­пе­ра­то­ром Львом Ис­ав­ром (717–741). Через три го­да по­сле рож­де­ния Фе­о­фа­на отец его умер, оста­вив свою се­мью на по­пе­че­ние са­мо­го им­пе­ра­то­ра. Фе­о­фан вы­рос при дво­ре и стал са­нов­ни­ком им­пе­ра­то­ра Льва Ха­за­ра (775–780). По­ло­же­ние обя­зы­ва­ло его всту­пить в брак. По со­гла­сию с неве­стой Фе­о­фан со­хра­нил це­ло­муд­рие, ибо в ду­ше его зре­ло же­ла­ние при­нять ино­че­ский об­раз.

По­се­тив од­на­жды с су­пру­гой мо­на­сты­ри в Си­гри­ан­ской об­ла­сти (Ма­лая Азия), Фе­о­фан встре­тил про­зор­ли­во­го стар­ца Гри­го­рия Стра­ти­гия, ко­то­рый пред­ска­зал су­пру­ге Фе­о­фа­на, что ее муж бу­дет удо­сто­ен му­че­ни­че­ско­го вен­ца. Через неко­то­рое вре­мя су­пру­га Фе­о­фа­на бы­ла по­стри­же­на в мо­на­хи­ни в од­ном из мо­на­сты­рей Вифи­нии, а Фе­о­фан при­нял ино­че­ский по­стриг от стар­ца Гри­го­рия. По бла­го­сло­ве­нию стар­ца Фе­о­фан устро­ил мо­на­стырь на ост­ро­ве Ка­ло­ним в Мра­мор­ном мо­ре и за­тво­рил­ся в кел­лии, за­ни­ма­ясь пе­ре­пи­сы­ва­ни­ем книг.

В этом за­ня­тии Фе­о­фан до­стиг вы­со­ко­го ма­стер­ства. За­тем пре­по­доб­ный Фе­о­фан ос­но­вал еще один мо­на­стырь в Си­гри­ан­ской об­ла­сти, в ме­сте, на­зы­ва­е­мом «Ве­ли­кое Се­ло», и стал его игу­ме­ном. Пре­по­доб­ный сам при­ни­мал уча­стие во всех мо­на­стыр­ских ра­бо­тах и для всех был при­ме­ром тру­до­лю­бия и по­дви­га. Он был удо­сто­ен от Гос­по­да да­ра чу­до­тво­ре­ния: ис­це­лял бо­лез­ни, из­го­нял бе­сов. В 787 го­ду в Ни­кее со­брал­ся VII Все­лен­ский Со­бор, ко­то­рый осу­дил ересь ико­но­бор­че­ства. На Со­бор был вы­зван и пре­по­доб­ный Фе­о­фан. Он при­был в за­пла­тан­ном ру­би­ще, но про­си­ял бо­го­дух­но­вен­ной муд­ро­стью в утвер­жде­нии дог­ма­тов ис­тин­но­го пра­во­сла­вия.

В воз­расте 50 лет пре­по­доб­ный тя­же­ло за­бо­лел и до са­мой кон­чи­ны же­сто­ко стра­дал. На­хо­дясь на смерт­ном од­ре, пре­по­доб­ный непре­стан­но тру­дил­ся: он пи­сал «Хро­но­гра­фию» – ис­то­рию Хри­сти­ан­ской Церк­ви с 285 по 813 год. Этот труд до сих пор яв­ля­ет­ся цен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии Церк­ви.

Народные приметы и обычаи 25 марта

В народе же 25 марта говорили: «Феофан, проломи наст». Продолжали зазывать и встречать весну. Следили за природными явлениями и делали погодные прогнозы на ближайшее время:

Снег на муравейнике тает с северной стороны — лето будет долгим и теплым.

Туман на Феофана – овес и лен хорошо уродятся.

Лед на реках сразу тонет – год будет неурожайным.

На деревьях виден иней – примета к тому, что июнь будет очень дождливым.

25 марта погода по-настоящему весенняя — летом будет много дождей.

Туман поднялся вверх – жди дождя. А если он, напротив, опускается вниз – будет ясная погода.

Именины сегодня отмечают: Константин, Сергей, Григорий, Владимир, Александр, Иван, Дмитрий.

А наши предки славяне 25 марта отмечали праздник Открытие Сварги — закликание Весны. Говорили:

Жаворонушки, летите! Нам зима-то надоела, Много хлебушка поела! Вы летите и несите Весну красную, лето жаркое! Весна-красна, ты на чем пришла? Ты на сошечке, на бороночне… Весна-красна, что ты нам принесла?

Сварга в славянских легендах – рай или «солнцева страна». Место, где обитают души умерших предков. Там, гласят предания, растут диковинные деревья, воздух наполнен ароматом прекраснейших цветов и живут невиданные деревья. Сварга, слыша закликания людей, открывалась, и богиня, именуемая Живой-Весной, спускалась с небес на землю. Зима уходила окончательно…

ИРИЙ (СВАРГА) — рай, небесное царство богов, куда отправляются души умерших предков, которых или хоронили в земле, или сжигали на погребальных кострах. Считалось, что их души подхватывают и уносят жаворонки, поэтому и днем поминовения предков был день прилета жаворонков — 9 марта.

Создан был Ирий Сварогом и представлялся как райский сад, в котором растут невиданные деревья, в том числе и мировое дерево, подле которого обитают души умерших. Цветут прекрасные цветы и населяют его невиданные на земле прекрасные птицы. Поющие разными, и громкими, и тихими, и нежными голосами, и это пение сливается в единый стройный лад. Все в нем столь прекрасно, что пребывающим там душам века кажутся мгновениями.

А ещё 25 марта празднуют…

Закликание Весны

Праздник баламутов

Международный день вафель (International Waffle Day)

День работника культуры

День приручения воздушных шариков

25 марта — День бездомного человека

День рождения почтовой открытки

Католическое Благовещение Пресвятой Девы Марии

День чтений произведений Джона Толкина (Tolkien Reading Day)

Международный день нерождённого ребёнка (International Day of the Unborn Child)

Европейский день талантов (EU Talent Day)

Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

День воли — Беларусь

25 марта — День службы безопасности — Украина

День независимости — Греция

День матери — Словения

25 марта — День ореха пекан (Pecan Day) — США

День борьбы за права человека — Словакия

День омара «Ньюбург» (National Lobster Newburg Day) — США

25 марта — День армии — Новая Зеландия

День памяти жертв коммунистического геноцида — Латвия

Годовщина Аренго — Сан-Марино

День журавля (Crane Day) — Швеция

Именины у Григория, Симеона, Феофана, Владимира, Ивана, Сергея, Дмитрия, Александра, Константина

Феофан — Проломи наст

По материалам: https://vsyamagik.ru