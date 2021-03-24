25 марта — день Феофана. Открытие Сварги — закликание Весны

25 марта судили о том, каким будет урожай на лён и коноплю. В народном месяцеслове дата получила название Феофанов день, Феофан – проломи наст, Григорий.
Наши предки примечали, что если этот день начинается туманом, то конопля и лён уродятся отменные. Подтверждается эта примета тем, что если на Феофана утром минусовая температура, то туман дает иней, если плюсовая, то утренний туман равносилен инею. Обе эти приметы указывают на наступление дождливого периода через 90 дней, т.е. 12 июня (Исаакий-змеевик). А если в это время будут идти дожди, то урожай льна, конопли, да и других зерновых будет хороший.
Туман в Феофанов день «съедает» снег. Поэтому зачастую к этой дате отмечается сход снежного покрова, прекращение санного хода и полное оттаивание почвы. Если грунт оттаял, то в него сеяли семена редиса.
Крестьяне для птиц по двору разбрасывали конопляные и льняные зерна, чтобы эти технические непропашные культуры хорошо уродили. Ещё на Феофана лошадей защищали от болезней, нечистой силы и от удара молнии.
Считалось, что от ключевой воды лошади добреют и даже лихого глаза не боятся. С этой целью их вели к источнику и поили «через серебро» (в воду погружали серебряное кольцо или монету).
ОГЛАВЛЕНИЕ:
25 марта церковь чтит память преподобного Феофана Исповедника
Византийский летописец, монах и богослов. Был примером трудолюбия и подвига. Ему приписывают дар чудотворения: исцеление болезней и изгнание бесов.
Преподобный Феофан Исповедник родился в Константинополе в благочестивой и знатной семье. Отец Феофана был в родстве с византийским императором Львом Исавром (717–741). Через три года после рождения Феофана отец его умер, оставив свою семью на попечение самого императора. Феофан вырос при дворе и стал сановником императора Льва Хазара (775–780). Положение обязывало его вступить в брак. По согласию с невестой Феофан сохранил целомудрие, ибо в душе его зрело желание принять иноческий образ.
Посетив однажды с супругой монастыри в Сигрианской области (Малая Азия), Феофан встретил прозорливого старца Григория Стратигия, который предсказал супруге Феофана, что ее муж будет удостоен мученического венца. Через некоторое время супруга Феофана была пострижена в монахини в одном из монастырей Вифинии, а Феофан принял иноческий постриг от старца Григория. По благословению старца Феофан устроил монастырь на острове Калоним в Мраморном море и затворился в келлии, занимаясь переписыванием книг.
В этом занятии Феофан достиг высокого мастерства. Затем преподобный Феофан основал еще один монастырь в Сигрианской области, в месте, называемом «Великое Село», и стал его игуменом. Преподобный сам принимал участие во всех монастырских работах и для всех был примером трудолюбия и подвига. Он был удостоен от Господа дара чудотворения: исцелял болезни, изгонял бесов. В 787 году в Никее собрался VII Вселенский Собор, который осудил ересь иконоборчества. На Собор был вызван и преподобный Феофан. Он прибыл в заплатанном рубище, но просиял богодухновенной мудростью в утверждении догматов истинного православия.
В возрасте 50 лет преподобный тяжело заболел и до самой кончины жестоко страдал. Находясь на смертном одре, преподобный непрестанно трудился: он писал «Хронографию» – историю Христианской Церкви с 285 по 813 год. Этот труд до сих пор является ценным источником по истории Церкви.
Народные приметы и обычаи 25 марта
В народе же 25 марта говорили: «Феофан, проломи наст». Продолжали зазывать и встречать весну. Следили за природными явлениями и делали погодные прогнозы на ближайшее время:
- Снег на муравейнике тает с северной стороны — лето будет долгим и теплым.
- Туман на Феофана – овес и лен хорошо уродятся.
- Лед на реках сразу тонет – год будет неурожайным.
- На деревьях виден иней – примета к тому, что июнь будет очень дождливым.
- 25 марта погода по-настоящему весенняя — летом будет много дождей.
- Туман поднялся вверх – жди дождя. А если он, напротив, опускается вниз – будет ясная погода.
А наши предки славяне 25 марта отмечали праздник Открытие Сварги — закликание Весны. Говорили:
Жаворонушки, летите! Нам зима-то надоела, Много хлебушка поела! Вы летите и несите Весну красную, лето жаркое! Весна-красна, ты на чем пришла? Ты на сошечке, на бороночне… Весна-красна, что ты нам принесла?
Сварга в славянских легендах – рай или «солнцева страна». Место, где обитают души умерших предков. Там, гласят предания, растут диковинные деревья, воздух наполнен ароматом прекраснейших цветов и живут невиданные деревья. Сварга, слыша закликания людей, открывалась, и богиня, именуемая Живой-Весной, спускалась с небес на землю. Зима уходила окончательно…
ИРИЙ (СВАРГА) — рай, небесное царство богов, куда отправляются души умерших предков, которых или хоронили в земле, или сжигали на погребальных кострах. Считалось, что их души подхватывают и уносят жаворонки, поэтому и днем поминовения предков был день прилета жаворонков — 9 марта.
Создан был Ирий Сварогом и представлялся как райский сад, в котором растут невиданные деревья, в том числе и мировое дерево, подле которого обитают души умерших. Цветут прекрасные цветы и населяют его невиданные на земле прекрасные птицы. Поющие разными, и громкими, и тихими, и нежными голосами, и это пение сливается в единый стройный лад. Все в нем столь прекрасно, что пребывающим там душам века кажутся мгновениями.
А ещё 25 марта празднуют…
- Закликание Весны
- Праздник баламутов
- Международный день вафель (International Waffle Day)
- День работника культуры
- День приручения воздушных шариков
- 25 марта — День бездомного человека
- День рождения почтовой открытки
- Католическое Благовещение Пресвятой Девы Марии
- День чтений произведений Джона Толкина (Tolkien Reading Day)
- Международный день нерождённого ребёнка (International Day of the Unborn Child)
- Европейский день талантов (EU Talent Day)
- Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести
- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
- День воли — Беларусь
- 25 марта — День службы безопасности — Украина
- День независимости — Греция
- День матери — Словения
- 25 марта — День ореха пекан (Pecan Day) — США
- День борьбы за права человека — Словакия
- День омара «Ньюбург» (National Lobster Newburg Day) — США
- 25 марта — День армии — Новая Зеландия
- День памяти жертв коммунистического геноцида — Латвия
- Годовщина Аренго — Сан-Марино
- День журавля (Crane Day) — Швеция
- Именины у Григория, Симеона, Феофана, Владимира, Ивана, Сергея, Дмитрия, Александра, Константина
- Феофан — Проломи наст
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