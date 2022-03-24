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25 марта - День Феофана. Открытие Сварги
фото: viarami (pixabay.com)

25 марта — День Феофана. Открытие Сварги

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 24.03.2022

25 марта церковь чтит память преподобного Феофана Исповедника — византийского летописца, монаха и богослова. Был примером трудолюбия и подвига. Ему приписывают дар чудотворения: исцеление болезней и изгнание бесов.

В народе же 25 марта говорили: «Феофан, проломи наст». Продолжали зазывать и встречать весну. Следили за природными явлениями и делали погодные прогнозы на ближайшее время:

  • Снег на муравейнике тает с северной стороны — лето будет долгим и теплым.
  • Туман на Феофана – овес и лен хорошо уродятся.
  • Лед на реках сразу тонет – год будет неурожайным.
  • На деревьях виден иней – примета к тому, что июнь будет очень дождливым.
  • 25 марта погода по-настоящему весенняя — летом будет много дождей.
  • Туман поднялся вверх – жди дождя. А если он, напротив, опускается вниз – будет ясная погода.

Именины сегодня отмечают: Константин, Сергей, Григорий, Владимир, Александр, Иван, Дмитрий.

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А наши предки славяне 25 марта отмечали праздник Открытие Сварги — закликание Весны. Говорили:

Жаворонушки, летите! Нам зима-то надоела, Много хлебушка поела! Вы летите и несите Весну красную, лето жаркое! Весна-красна, ты на чем пришла? Ты на сошечке, на бороночне… Весна-красна, что ты нам принесла?…

Сварга в славянских легендах – рай или «солнцева страна». Место, где обитают души умерших предков. Там, гласят предания, растут диковинные деревья, воздух наполнен ароматом прекраснейших цветов и живут невиданные деревья. Сварга, слыша закликания людей, открывалась, и богиня, именуемая Живой-Весной, спускалась с небес на землю. Зима уходила окончательно…


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