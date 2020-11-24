25 ноября – день Иоанна Милостивого. Матери молятся за своих чад

25 ноября в народе примечали, что снег, который выпал в этот день, почти всегда лежал до самой весны. В эти дни сумерки наступали рано, ночи становились все дольше и темнее. Неумолимо приближались настоящие холода – трескучие, крепкие, способные и птицу на лету загубить, и бревна в крестьянской избе напополам изрубить.

Особенно суровые морозы на Русском Севере. В южных широтах зимы ветреные, серые, малоснежные. Тяжко взрослому человеку совладать с непогодой – маленьким детям и того хуже. Именно поэтому с раннего утра и до позднего вечера матери в этот день издавна молились за своих чад: пусть Боженька к ним милостив будет. Здоровье ребяткам вымаливали, а вместе с ним – счастье, благополучие и веселую, сытую жизнь. Все слышит Господь на небесах. Материнская молитва – самая сильная, со дна моря, говорят, достает…

Тексты молитвы:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою ( имярек). Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имярек), помилуй и спаси его имени Твоего ради. Господи, прости ему вся согрешения, вольные и невольные, совершенные им пред Тобой. Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и в дороге и на каждом месте Твоего владения. Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасныя смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби. Господи, даруй ему благодать Святаго Духа на многие лета жизни и здравия, целомудрия. Господи, дай ему Свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и ночи, имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь. Господи, помилуй (12 раз).

А ещё 25 ноября заканчивались свадебные недели. Потом свадьбы играли уже в конце зимы. Именно поэтому, юноши и девушки, оставшиеся без пары, с завистью смотрели на своих более удачливых товарищей и подруг.

Церковь нынче чтит патриарха Иоанна Милостивого

Он, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI-VII вв. Иван родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной мирской жизнью. Однако случилось так, что Иван потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество. В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

Приметы дня 25 ноября:

Изморось с утра – к вечерним заморозкам.

Облака плывут против ветра – снег выпадет.

Низкие облака – к морозам.

Какая погода на Иоанна – таким будет и начало декабря.

Дождь пошел – до февраля сыро будет.

Огонь ярко горит – на улице будет сухо и морозно.

Зола быстро образуется – к теплу.

Если снег в этот день выпал – до весны пролежит. Кроме того, весна обещает быть поздней.

Если сделать в этот день доброе дело, это облегчит посмертную участь умерших родственников.

Если девушка до этого дня не обзаведется парнем – будет одна до Масленицы.

Вещь, купленная на Иоанна, очень долго прослужит вам.

Девушка 25 ноября купит себе обувь за компанию с подружками – к неудаче в личной жизни.

Советы, данные в этот день, будут особенно верными.

Говорят, что 25 ноября все мужчины бывают необыкновенно щедрыми.

Если жена мужа как следует орехами накормит – он будет нежным, ласковым и перестанет ворчать.

Именины сегодня отмечают: Иван, Владимир, Даниил, Александр, Матвей, Борис, Константин, Федор, Дмитрий, Лев.

А ещё 25 ноября празднуют:

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»

День смотрения по сторонам

День расплывных лиц

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence Against Women)

День российского военного миротворца

Праздник Олонхо в Якутии

День учителя — Индонезия

День железнодорожника — Польша

Праздник памяти короля — Таиланд

Кадрин день (Кадрипяев) — Эстония

День независимости — Суринам

День эвакуации в Нью-Йорке (Evacuation Day — New York) — США

Праздник парфе (National Parfait Day) — США

День регби (National Rugby Day) — США

Праздник государственности — Босния и Герцеговина

Именины у Александра, Арсакия, Афанасия, Ахии, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы, Екатерины

Иван Милостивый

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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