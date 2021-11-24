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25 ноября – день Иоанна Милостивого. Материнская молитва
фото: 165106 (pixabay.com)

25 ноября – день Иоанна Милостивого. Материнская молитва

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:37 24.11.2021

25 ноября – В народе примечали, что снег, который выпал в этот день, почти всегда лежал до самой весны. В эти дни сумерки наступали рано, ночи становились все дольше и темнее. Неумолимо приближались настоящие холода – трескучие, крепкие, способные и птицу на лету загубить, и бревна в крестьянской избе напополам изрубить. Особенно суровые морозы на Русском Севере. В южных широтах зимы ветреные, серые, малоснежные.

Тяжко взрослому человеку совладать с непогодой – маленьким детям и того хуже. Именно поэтому с раннего утра и до позднего вечера матери в этот день издавна молились за своих чад: пусть Боженька к ним милостив будет. Здоровье ребяткам вымаливали, а вместе с ним – счастье, благополучие и веселую, сытую жизнь. Все слышит Господь на небесах. Материнская молитва – самая сильная, со дна моря, говорят, достает…

А ещё 25 ноября заканчивались свадебные недели. Потом свадьбы играли уже в конце зимы. Именно поэтому, юноши и девушки, оставшиеся без пары, с завистью смотрели на своих более удачливых товарищей и подруг.

Церковь нынче чтит патриарха Иоанна Милостивого

25 ноябряОн, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI-VII вв. Иван родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной мирской жизнью. Однако случилось так, что Иван потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество. В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

Приметы дня 25 ноября

  • Изморось с утра – к вечерним заморозкам.
  • Облака плывут против ветра – снег выпадет.
  • Низкие облака – к морозам.
  • Какая погода на Иоанна – таким будет и начало декабря.
  • Дождь пошел – до февраля сыро будет.
  • Огонь ярко горит – на улице будет сухо и морозно.
  • Зола быстро образуется – к теплу.
  • Если снег в этот день выпал – до весны пролежит. Кроме того, весна обещает быть поздней.
  • Если сделать в этот день доброе дело, это облегчит посмертную участь умерших родственников.
  • Если девушка до этого дня не обзаведется парнем – будет одна до Масленицы.
  • Вещь, купленная на Иоанна, очень долго прослужит вам.
  • Девушка 25 ноября купит себе обувь за компанию с подружками – к неудаче в личной жизни.
  • Советы, данные в этот день, будут особенно верными.
  • Говорят, что 25 ноября все мужчины бывают необыкновенно щедрыми.
  • Если жена мужа как следует орехами накормит – он будет нежным, ласковым и перестанет ворчать.

Именины сегодня отмечают: Иван, Владимир, Даниил, Александр, Матвей, Борис, Константин, Федор, Дмитрий, Лев.

А ещё 25 ноября празднуют…

  • Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»
  • День смотрения по сторонам
  • День расплывных лиц
  • Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence Against Women)
  • День российского военного миротворца
  • Праздник Олонхо в Якутии
  • День учителя — Индонезия
  • День железнодорожника — Польша
  • Праздник памяти короля — Таиланд
  • Кадрин день (Кадрипяев) — Эстония
  • День независимости — Суринам
  • День эвакуации в Нью-Йорке (Evacuation Day — New York) — США
  • Праздник парфе (National Parfait Day) — США
  • День регби (National Rugby Day) — США
  • Праздник государственности — Босния и Герцеговина
  • Именины у Александра, Арсакия, Афанасия, Ахии, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы, Екатерины
  • Иван Милостивый

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

25 ноября – день Иоанна Милостивого. Материнская молитва

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