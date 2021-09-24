25 сентября — Артамонов день. Змеиный день

Артамонов день в некоторых областях России назывался «змеиным», потому как змеи с этого дня покидают летние гнезда в полях и перебираются в лес, откуда уходят до весны в подземное царство. Повстречаться со змеиной стайкой даже для наших современников – испытание не для слабонервных! А уж на древнего русского крестьянина такое событие и вовсе нагоняло суеверный ужас!

Также предки наши верили, что на Артамона всякая жизнь в лесу замирает. Птицы прячутся в дупла деревьев, звери в норах ждут приближения холодов. Природа усиленно готовится к зиме! Но у многих животных именно осенью начинается период гона – например, у оленей.

Церковь 25 сентября почитает память святого мученика Автонома Италийского

Он жил в IV веке и известном как итальянский епископ. В свое время Автоному удалось обратить в христианство большое количество людей, которые ранее были язычниками. В результате, была образована целая община, для которой Автоном соорудил и освятил храм. Однако в то время страной правил император Диоклетиан, известный своей нетерпимостью по отношению к христианам. Император Диоклитиан повелел схватить святителя Автонома, но он удалился в Клавдиополь на Черном море. Возвратившись в Сорею, святитель Автоном посвятил пресвитера Корнилия во епископа. Сам он направился в Асию, а когда вернулся оттуда, начал проповедовать в местечке Лимны, близ Сореи.

Однажды новообращенные разрушили идольское капище. Язычники решили отомстить христианам. Выбрав момент, когда святитель Автоном служил Божественную литургию, язычники напали на храм Архистратига Михаила и после истязаний убили святого Автонома, обагрив алтарь церкви его мученической кровью. Диакониса Мария извлекла тело святого мученика из-под груды камней и предала погребению.

Приметы дня 25 сентября

Долгий вечер – к дождю наутро.

Солнечный день – к ясной погоде.

К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.

Сильные утренние заморозки – к хорошему урожаю ржи.

До Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому урожаю пшеницы.

Если до этого дня не убрать все корнеплоды в огороде – они будут гнилыми и непригодными в пищу.

Нельзя ходить в лес и на болото – с самим Василиском (сказочным чудовищем, покровителем змей) можно повстречаться.

Много змей в лесах – к холодной зиме.

Если охотник добудет зайца – весь год ему будет сопутствовать удача.

Чтобы избежать укуса змеи – надо помолиться святому Артамону в его праздник.

Змея или уж во двор заползли – к счастью. Такую «счастливую» змею обязательно надо покормить молоком или сырым яйцом.

Убить змею в этот день – к неурожаю.

Покупать и продавать лекарства, в которых содержится змеиный яд – к несчастью.

Именины сегодня отмечают: Николай, Юлиан, Алексей, Иван, Афанасий, Даниил, Федор.

А ещё 25 сентября празднуют…

Всемирный день сновидений (World Dream Day)

25 сентября — Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day)

День тикающих часов

День памяти российского полководца П. И. Багратиона

25 сентября — День математических рассказов (Math Storytelling Day)

День памяти преподобного Вассиана Тиксненского, Тотемского

Всемирный день лёгких (World Lung Day)

День дочери (National Daughter Day) — США

День лучшего завтрака (Better Breakfast Day) — США

25 сентября — День приготовления пищи (National Cooking Day) — США

День комиксов (National Comic Book Day) — США

День дерева (National Tree Day) — Канада

25 сентября — День лобстера (National Lobster Day) — США

День симпатии харки — Франция

День молодёжи — Науру

25 сентября — День святого Николая из Флюэ (Bruderklausenfest) — Швейцария

День вооружённых сил — Мозамбик

День администраторов исследований (National Research Administrator Day) — США

25 сентября — День женского здоровья и фитнеса (National Women`s Health & Fitness Day) — США

Именины у Семёна, Фёдора, Алексея, Николая, Ивана, Афанасия

Артамон Змеевик

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