25 сентября — Артамонов день. Змеиный день

Артамонов день в некоторых областях России назывался «змеиным», потому как змеи с этого дня покидают летние гнезда в полях и перебираются в лес, откуда уходят до весны в подземное царство. Повстречаться со змеиной стайкой даже для наших современников – испытание не для слабонервных! А уж на древнего русского крестьянина такое событие и вовсе нагоняло суеверный ужас!
Также предки наши верили, что на Артамона всякая жизнь в лесу замирает. Птицы прячутся в дупла деревьев, звери в норах ждут приближения холодов. Природа усиленно готовится к зиме! Но у многих животных именно осенью начинается период гона – например, у оленей.
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Церковь 25 сентября почитает память святого мученика Автонома Италийского
Он жил в IV веке и известном как итальянский епископ. В свое время Автоному удалось обратить в христианство большое количество людей, которые ранее были язычниками. В результате, была образована целая община, для которой Автоном соорудил и освятил храм. Однако в то время страной правил император Диоклетиан, известный своей нетерпимостью по отношению к христианам. Император Диоклитиан повелел схватить святителя Автонома, но он удалился в Клавдиополь на Черном море. Возвратившись в Сорею, святитель Автоном посвятил пресвитера Корнилия во епископа. Сам он направился в Асию, а когда вернулся оттуда, начал проповедовать в местечке Лимны, близ Сореи.
Однажды новообращенные разрушили идольское капище. Язычники решили отомстить христианам. Выбрав момент, когда святитель Автоном служил Божественную литургию, язычники напали на храм Архистратига Михаила и после истязаний убили святого Автонома, обагрив алтарь церкви его мученической кровью. Диакониса Мария извлекла тело святого мученика из-под груды камней и предала погребению.
Приметы дня 25 сентября
- Долгий вечер – к дождю наутро.
- Солнечный день – к ясной погоде.
- К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.
- Сильные утренние заморозки – к хорошему урожаю ржи.
- До Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому урожаю пшеницы.
- Если до этого дня не убрать все корнеплоды в огороде – они будут гнилыми и непригодными в пищу.
- Нельзя ходить в лес и на болото – с самим Василиском (сказочным чудовищем, покровителем змей) можно повстречаться.
- Много змей в лесах – к холодной зиме.
- Если охотник добудет зайца – весь год ему будет сопутствовать удача.
- Чтобы избежать укуса змеи – надо помолиться святому Артамону в его праздник.
- Змея или уж во двор заползли – к счастью. Такую «счастливую» змею обязательно надо покормить молоком или сырым яйцом.
- Убить змею в этот день – к неурожаю.
- Покупать и продавать лекарства, в которых содержится змеиный яд – к несчастью.
А ещё 25 сентября празднуют…
- Всемирный день сновидений (World Dream Day)
- 25 сентября — Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day)
- День тикающих часов
- День памяти российского полководца П. И. Багратиона
- 25 сентября — День математических рассказов (Math Storytelling Day)
- День памяти преподобного Вассиана Тиксненского, Тотемского
- Всемирный день лёгких (World Lung Day)
- День дочери (National Daughter Day) — США
- День лучшего завтрака (Better Breakfast Day) — США
- 25 сентября — День приготовления пищи (National Cooking Day) — США
- День комиксов (National Comic Book Day) — США
- День дерева (National Tree Day) — Канада
- 25 сентября — День лобстера (National Lobster Day) — США
- День симпатии харки — Франция
- День молодёжи — Науру
- 25 сентября — День святого Николая из Флюэ (Bruderklausenfest) — Швейцария
- День вооружённых сил — Мозамбик
- День администраторов исследований (National Research Administrator Day) — США
- 25 сентября — День женского здоровья и фитнеса (National Women`s Health & Fitness Day) — США
- Именины у Семёна, Фёдора, Алексея, Николая, Ивана, Афанасия
- Артамон Змеевик
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