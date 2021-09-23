25 сентября в Евпатории — благотворительная акция «Белый цветок»

Напомним, мероприятие пройдет 25 сентября во всех муниципальных образованиях Республики Крым, в том числе и в Евпатории.

Целью благотворительной акции является привлечение внимания общества к проблемам людей, остро нуждающихся в медицинской помощи, а также продолжение традиции благотворительности и милосердия. Основной площадкой станет ул. Дувановская и сквер им. В.И.Ленина. Начало мероприятия в 09:00, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.

В программе:

в 09:00 – благотворительный забег «Бегу за Тебя!» (регистрация участников благотворительного забега – с 08:30 до 09:00 на пересечении ул. Дувановской и ул. Белинского);

в 10:00 – работа ярмарочных рядов, творческих локаций, гастрономических площадок, мастер-классов, развлекательных программ, анимации и др. (регистрация участников ярмарки — с 08:00 до 09:30 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина);

в 11:00 – торжественное открытие Благотворительной акции «Белый цветок», концертная программа;

с 12:00 до 13:30 – благотворительный аукцион. На нем будут представлены уникальные лоты в виде авторских работ, предоставленные местными умельцами и учреждениями (в том числе в сфере культуры) в единственном экземпляре. В аукционе могут принять участие все желающие.

в 13:30 – концертная программа с участием творческих коллективов города Евпатории.

Напомним, что в прошлом году в ходе благотворительной акции было собрано 890 860 рублей. Все вырученные средства были направлены на лечение 10 человек, тяжелобольных и остронуждающихся в срочной медицинской помощи.

В этом году собранные средства будут распределены в силу потребностей среди 9-ти благополучателей, остро нуждающихся в медицинской помощи (с личными делами которых можно будет ознакомиться в свободном доступе на мероприятии):

25% собранных средств поступят Автономной некоммерческой организации «Крымский детский хоспис»

25% собранных средств поступят в Благотворительный фонд «Будем милосердны» с целью транспортировки нуждающихся и их сопровождающих к месту оказания медицинской помощи и на создание Крымского детского хосписа.

50% собранных средств поступят в Благотворительный фонд «Сердце Крыма».

Если вы хотите принять участие в акции в качестве партнера, то для этого необходимо заполнить форму и направить ее на эл.почту управления культуры и межнациональных отношений: culture2@yandex.ru. Тел. для справок: +7 (36569) 3-13-16, или +7(978)109-69-59.

На сегодняшний день подано около 80-ти заявок, как от муниципальных учреждений, так и от индивидуальных предпринимателей и неравнодушных горожан.

Всем участникам акции необходимо соблюдать следующие рекомендации:

наличие столов для продажи, не более 2 шт.;

белые скатерти на столах;

наличие 2-х коробок для сбора денег, обклеенных белой бумагой;

символ акции – белый цветок;

элементы декора белого цвета;

элементы одежды белого цвета.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением противоэпидемических и профилактических мер с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).