25 января — Татьянин день или День студенчества. Конспекты читать нельзя!

Татьянин день — праздник двойной. Во-первых, его отмечают христиане, отдавая дань памяти Татьяне Крещенской или Римской. Легенда гласит: девушка, родившись в богатой семье, сильно верила в Бога и приняла обет целомудрия. За это была вознаграждена титулом диакониссы. Когда гонения на христиан достигли пика, ее схватили язычники — хотели обратить в свою религию. Однако Татьяна Римская прочитала молитву, повлекшую землетрясение, которое разрушило языческий храм. После этого и начались мучения девушки — её калечили, бросали в темницу, запирали в одной камере со львом… В итоге Татьяну и ее отца казнили, отрубив головы. За свои мучения она и была причислена к лику святых.

Во времена императрицы Елизаветы Петровны Татьянин день прочно обосновался и в календаре светском. Стал знаковым для студентов. Ведь именно 25 января самодержица издала указ, согласно которому в столице России был открыт Московский государственный университет.

Из студенческих традиций этого дня:

Если студент хочет получить везение в учебе на следующий год, ему нужно обязательно отстоять молебен в церкви, который проводится в честь памяти Святой Татьяны.

Также 25 января студенты зовут шару. Выходят на балкон или выглядывают в окно, трясут зачеткой и кричат: «Шара, приди!» Говорят, если в ответ кто-то крикнет — «Уже в пути», то в учебной жизни обладателя зачётной книжки всё будет хорошо.

Ещё одна студенческая примета на будущее — на последней страничке зачетки нужно нарисовать дом с трубой. Из которой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен идти дым. И чем длиннее будет его струйка, тем легче дастся учеба в этом году.

А вот читать конспекты в Татьянин день — запрещено, иначе предстоящий экзамен будет непростым.

Считается, что если студент не напьется 25 января, то учеба ему будет хуже даваться, потому как «В день Татьяны все студенты пьяны».

Что касается погодных примет, сопровождающих 25 января, то:

Если идет снег – летом будет много дождей.

Дует теплый ветер — лето будет засушливым, а урожай – небогатым.

Ясная и морозная погода – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.

Если ярко светит солнце – скоро прилетят птицы, и наступит весна.

Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.

Звездное небо в День Татьяны – примета, которая предвещает раннюю весну.

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