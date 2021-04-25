26 апреля — заячьи именины и Медуница. День Артемона Лаодикийского

26 апреля активно зацветает медуница. Этому растению в народе приписывали целебные свойства. На её основе изготавливали разнообразные отвары и снадобья, а также использовали при приготовлении еды.

Легенда о медунице гласит: однажды Бог захотел проверить, насколько ему предана пчела, ведь она считалась самым трудолюбивым существом в мире. И Бог решил спросить у пчелы, какие цветы дают воск, а какие – мед. Пчела облетела всю землю и отыскала большое количество цветов. Больше всего ей понравилась именно медуница, а также черемуха и дятлина. И она решила скрыть их от Бога, поскольку испугалась, что он все это отнимет. Однако Бог все узнал, и когда пчела начала перечислять цветы, то сказал, что она может употреблять нектар со всех цветов кроме медуницы, дятлины и черемухи. Также он предупредил пчелу, что, если она возьмет нектар черемухи, то ослепнет на 12 дней, с дятлины – никогда не наестся и не принесет меда, с медуницы – умрет в тот же момент. С тех пор пчелы никогда не берут нектар из медуницы.

Кроме того, 26 апреля начинают активничать шмели. А ещё сегодня чествуют зайцев! В народе говорили, что они празднуют нынче свои именины.

Церковь сегодня чтит память Артемона Лаодикийского

По церковному календарю, 26 апреля поминают священномученика Артемона Лаодикийского, жившего в III веке в области Лаодикия (Малая Азия). Родился будущий Святой в христианской семье и с малых лет служил в храме. Артемон был священником-старцем, когда император Диоклетиан (284-305) объявил гонения на христиан. Собрав паству в церкви, вместе с другим праведником — святителем Сисинием они горячо убеждали людей оставаться твердыми в вере и не бояться угроз мучителей. К храму в это время направлялся отряд язычников во главе с военачальником Патрикием. Выполняя императорский указ, они схватили старца Артемона и принуждали его принести языческие жертвы, но по молитвам Святого в капище Асклепия ядовитые змеи погибли. Старец с Божьей помощью совершил еще много чудес — некоторые жрецы уверовали в Христа. Язычники казнили его в 303-м. Что касается погоды 26 апреля, то… Кукушка кричит громко и протяжно? Будут тёплыми дни.

Звездная ночь – к урожайному году.

Дуб распустился – к теплому и погожему лету.

Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то и урожай в текущем году будет богатым.

Золотисто-желтые первоцветы распустились – вскоре начнется настоящая весна. Именины сегодня отмечают: Георгий, Артамон, Дмитрий, Феодосий, Зоил, Мартирий, Сисиний, Фомаида. А ещё в этот день празднуют… Страстная пятница

Международный день варки картофеля

Праздник незнакомых людей

День вылазок в параллельные миры

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day)

День сметчика

26 апреля — День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей

День нотариата

День снайпера

26 апреля — День родного языка в Республике Татарстан

Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day)

День реабилитации кубанского казачества

День памяти священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского

26 апреля — День национального героя в Республике Марий Эл

День «Дети и животные» (National Kids & Pets Day) — США

Праздник древонасаждения (National Arbor Day) — США

День брецель-кренделя (National Pretzel Day) — США

День пограничника — Армения

26 апреля — День объединения — Танзания

День объятия австралийцев (Hug an Australian Day) — США

День шкалы Рихтера (Richter Scale Day) — США

Именины у Артемона, Марфы, Георгия, Дмитрия

Фомаида Медуница О праздниках больше — здесь .