26 апреля — заячьи именины и Медуница. День Артемона Лаодикийского

26 апреля активно зацветает медуница. Этому растению в народе приписывали целебные свойства. На её основе изготавливали разнообразные отвары и снадобья, а также использовали при приготовлении еды.
Легенда о медунице гласит: однажды Бог захотел проверить, насколько ему предана пчела, ведь она считалась самым трудолюбивым существом в мире. И Бог решил спросить у пчелы, какие цветы дают воск, а какие – мед. Пчела облетела всю землю и отыскала большое количество цветов. Больше всего ей понравилась именно медуница, а также черемуха и дятлина. И она решила скрыть их от Бога, поскольку испугалась, что он все это отнимет. Однако Бог все узнал, и когда пчела начала перечислять цветы, то сказал, что она может употреблять нектар со всех цветов кроме медуницы, дятлины и черемухи. Также он предупредил пчелу, что, если она возьмет нектар черемухи, то ослепнет на 12 дней, с дятлины – никогда не наестся и не принесет меда, с медуницы – умрет в тот же момент. С тех пор пчелы никогда не берут нектар из медуницы.
Кроме того, 26 апреля начинают активничать шмели. А ещё сегодня чествуют зайцев! В народе говорили, что они празднуют нынче свои именины.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь сегодня чтит память Артемона Лаодикийского
По церковному календарю, 26 апреля поминают священномученика Артемона Лаодикийского, жившего в III веке в области Лаодикия (Малая Азия).
Родился будущий Святой в христианской семье и с малых лет служил в храме. Артемон был священником-старцем, когда император Диоклетиан (284-305) объявил гонения на христиан.
Собрав паству в церкви, вместе с другим праведником — святителем Сисинием они горячо убеждали людей оставаться твердыми в вере и не бояться угроз мучителей.
К храму в это время направлялся отряд язычников во главе с военачальником Патрикием. Выполняя императорский указ, они схватили старца Артемона и принуждали его принести языческие жертвы, но по молитвам Святого в капище Асклепия ядовитые змеи погибли.
Старец с Божьей помощью совершил еще много чудес — некоторые жрецы уверовали в Христа. Язычники казнили его в 303-м.
Что касается погоды 26 апреля, то…
- Кукушка кричит громко и протяжно? Будут тёплыми дни.
- Звездная ночь – к урожайному году.
- Дуб распустился – к теплому и погожему лету.
- Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то и урожай в текущем году будет богатым.
- Золотисто-желтые первоцветы распустились – вскоре начнется настоящая весна.
А ещё в этот день празднуют…
- Страстная пятница
- Международный день варки картофеля
- Праздник незнакомых людей
- День вылазок в параллельные миры
- День памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day)
- День сметчика
- 26 апреля — День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей
- День нотариата
- День снайпера
- 26 апреля — День родного языка в Республике Татарстан
- Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day)
- День реабилитации кубанского казачества
- День памяти священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского
- 26 апреля — День национального героя в Республике Марий Эл
- День «Дети и животные» (National Kids & Pets Day) — США
- Праздник древонасаждения (National Arbor Day) — США
- День брецель-кренделя (National Pretzel Day) — США
- День пограничника — Армения
- 26 апреля — День объединения — Танзания
- День объятия австралийцев (Hug an Australian Day) — США
- День шкалы Рихтера (Richter Scale Day) — США
- Именины у Артемона, Марфы, Георгия, Дмитрия
- Фомаида Медуница
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