26 августа – день Тихона Задонского, Максимов день

26 августа, который было принято проводить в трудах и заботах. Крестьяне убирались в закромах – местах для хранения нового урожая и припасов на зиму. В этот день заговаривали зерно и домашние заготовки, защищая их от дурного, завистливого глаза.

В народных приметах 26 августа, один из последних дней лета, называется Максимов день, а покровитель этого числа – Тихон Задонский.

Дату принято отмечать трудолюбием, выполняя важные насущные дела, не откладывая их на потом. На Максимов день среди крестьян было принято проводить уборку в хлевах и местах для хранения урожая. Кроме того, 26 августа действуют заговоры и молитвы для защиты зерна, скота и овощей от дурного глаза. Считалось, что это способствует привлечению лучшей урожайности в следующем году.

ОГЛАВЛЕНИЕ: 26 августа — Церковь чтит память святителя Тихона Задонского и иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец»

Бытовые приметы 26 августа

Приметы 26 августа

А ещё 26 августа празднуют… 26 августа — Церковь чтит память святителя Тихона Задонского и иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец» Им молятся об избавлении от смертного греха уныния, защите от недобрых людей и об укреплении веры. Бытовые приметы 26 августа Практически все приметы 26 августа так или иначе связаны с погодными явлениями. Исключением является поверье, что если проигнорировать уборку в хлеву на Максимов день – жди гнилой осени и потери припасов на зиму. Еще одна традиция в этот день – развешивать по хлевам и хранилищам пучки полыни и чертополоха. Растения поджигались, а дымом окуривались помещения. Часто вместе с полынью и чертополохом использовался также ладан вкупе со святой водой, которой окропляли помещения для защиты от бед и нечистой силы. Хлева и хранилища 26 августа нужно проверить на наличие плесени и паразитов и, при необходимости, очистить от них. Закладывалось про запас сено. Не забывали и про дом: его обходили с иконой в руках, окуривая ладаном и окропляя святой водой. Считалось, что Бог становился милостив к избам, освященным в этот день, и не допускал в них болезней, голода и пожаров. Помимо всего прочего, православные наблюдали за урожаем грибов в лесу: если их было много, значит, в следующем году стоит ожидать обилие пшеницы. Иногда икону «Умягчение злых сердец» называют «Страстная», так как на ней изображены предметы, связанные со страстями Христовыми: крест, губка и копье. Еще ее называют «Семистрельная», из-за того, что Божья Мать, изображенная на иконе, пронзена семью стрелами. Эти стрелы символизируют скорбь Богородицы за Сына, отданного на смерть во имя спасения человечества. С этой иконой в старину обходили дом и двор, оберегая жилище от дурного глаза. Икона «Умягчение злых сердец» является чудотворной. По свидетельствам верующих, она способна исцелять телесные и душевные хвори и вселять надежду на лучшее. В 1830 году эта икона остановила эпидемию холеры в Вологде, благодаря искренним молитвам простых людей. Приметы 26 августа

Сова всю ночь не замолкает – к перемене погоды.

По погоде предсказывали течение зимы. День выдался жарким? Зима будет холодной. За окном холодно – к мягкой и теплой зиме. Дождь предвещал зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день – тем более снежной будет зима.

Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.

Легкий, ласковый ветерок – к жаркой погоде.

Сено на сеновале сыреет – к дождю.

Молодой месяц ярко-красного цвета – к дождю.

Месяц расположен на небе рогами вниз – к ненастью.

Луна в кольце – к переменчивой погоде.

Много грибов в лесу – следующий год порадует обильным урожаем зерновых. Именины сегодня отмечают: Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон, Максим, Николай, Константин, Василий, Иван. А ещё 26 августа празднуют… День собак (National Dog Day) — США

День туалетной бумаги (National Toilet Paper Day) — США

Битва томатов (La Tomatina) — Испания

Венецианский кинофестиваль (Mostra del Cinema di Venezia) — Италия

Сегодня День вишнёвого эскимо (National Cherry Popsicle Day) — США

День равноправия женщин (Women`s Equality Day) — США

День героев — Намибия

Сегодня День трудящихся — Иран

День покаяния — Папуа — Новая Гвинея

День женщины-вебмастера (National WebMistress Day) — США

Сегодня День аргентинских актёров

День солидарности (National Day of Solidarity) — Аргентина

Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана, Парамона

Тихон Страстной

День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Праздник тринадцатой кошки

День устраивания секретиков

Сегодня День признания независимости Абхазии и Южной Осетии

День музыкальной йоги (Musical Yoga Day) По материалам https://tden.ru О праздниках больше — здесь .