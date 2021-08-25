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26 августа – день Тихона Задонского, Максимов день
фото: pxhere.com

26 августа – день Тихона Задонского, Максимов день

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:53 25.08.2021

26 августа, который было принято проводить в трудах и заботах. Крестьяне убирались в закромах – местах для хранения нового урожая и припасов на зиму. В этот день заговаривали зерно и домашние заготовки, защищая их от дурного, завистливого глаза.

В народных приметах 26 августа, один из последних дней лета, называется Максимов день, а покровитель этого числа – Тихон Задонский.

Дату принято отмечать трудолюбием, выполняя важные насущные дела, не откладывая их на потом. На Максимов день среди крестьян было принято проводить уборку в хлевах и местах для хранения урожая. Кроме того, 26 августа действуют заговоры и молитвы для защиты зерна, скота и овощей от дурного глаза. Считалось, что это способствует привлечению лучшей урожайности в следующем году.

26 августа — Церковь чтит память святителя Тихона Задонского и иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец»

Им молятся об избавлении от смертного греха уныния, защите от недобрых людей и об укреплении веры.

Бытовые приметы 26 августа

Практически все приметы 26 августа так или иначе связаны с погодными явлениями. Исключением является поверье, что если проигнорировать уборку в хлеву на Максимов день – жди гнилой осени и потери припасов на зиму.

Еще одна традиция в этот день – развешивать по хлевам и хранилищам пучки полыни и чертополоха. Растения поджигались, а дымом окуривались помещения. Часто вместе с полынью и чертополохом использовался также ладан вкупе со святой водой, которой окропляли помещения для защиты от бед и нечистой силы. Хлева и хранилища 26 августа нужно проверить на наличие плесени и паразитов и, при необходимости, очистить от них.

Закладывалось про запас сено. Не забывали и про дом: его обходили с иконой в руках, окуривая ладаном и окропляя святой водой. Считалось, что Бог становился милостив к избам, освященным в этот день, и не допускал в них болезней, голода и пожаров. Помимо всего прочего, православные наблюдали за урожаем грибов в лесу: если их было много, значит, в следующем году стоит ожидать обилие пшеницы.

Иногда икону «Умягчение злых сердец» называют «Страстная», так как на ней изображены предметы, связанные со страстями Христовыми: крест, губка и копье. Еще ее называют «Семистрельная», из-за того, что Божья Мать, изображенная на иконе, пронзена семью стрелами. Эти стрелы символизируют скорбь Богородицы за Сына, отданного на смерть во имя спасения человечества. С этой иконой в старину обходили дом и двор, оберегая жилище от дурного глаза.

Икона «Умягчение злых сердец» является чудотворной. По свидетельствам верующих, она способна исцелять телесные и душевные хвори и вселять надежду на лучшее. В 1830 году эта икона остановила эпидемию холеры в Вологде, благодаря искренним молитвам простых людей.

Приметы 26 августа

  • Сова всю ночь не замолкает – к перемене погоды.
  • По погоде предсказывали течение зимы. День выдался жарким? Зима будет холодной. За окном холодно – к мягкой и теплой зиме. Дождь предвещал зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день – тем более снежной будет зима.
  • Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.
  • Легкий, ласковый ветерок – к жаркой погоде.
  • Сено на сеновале сыреет – к дождю.
  • Молодой месяц ярко-красного цвета – к дождю.
  • Месяц расположен на небе рогами вниз – к ненастью.
  • Луна в кольце – к переменчивой погоде.
  • Много грибов в лесу – следующий год порадует обильным урожаем зерновых.

Именины сегодня отмечают: Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон, Максим, Николай, Константин, Василий, Иван.

А ещё 26 августа празднуют…

  • День собак (National Dog Day) — США
  • День туалетной бумаги (National Toilet Paper Day) — США
  • Битва томатов (La Tomatina) — Испания
  • Венецианский кинофестиваль (Mostra del Cinema di Venezia) — Италия
  • Сегодня День вишнёвого эскимо (National Cherry Popsicle Day) — США
  • День равноправия женщин (Women`s Equality Day) — США
  • День героев — Намибия
  • Сегодня День трудящихся — Иран
  • День покаяния — Папуа — Новая Гвинея
  • День женщины-вебмастера (National WebMistress Day) — США
  • Сегодня День аргентинских актёров
  • День солидарности (National Day of Solidarity) — Аргентина
  • Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана, Парамона
  • Тихон Страстной
  • День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»
  • Праздник тринадцатой кошки
  • День устраивания секретиков
  • Сегодня День признания независимости Абхазии и Южной Осетии
  • День музыкальной йоги (Musical Yoga Day)

По материалам https://tden.ru

О праздниках больше — здесь.

26 августа – день Тихона Задонского, Максимов день

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