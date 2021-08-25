26 августа – день Тихона Задонского, Максимов день

26 августа, который было принято проводить в трудах и заботах. Крестьяне убирались в закромах – местах для хранения нового урожая и припасов на зиму. В этот день заговаривали зерно и домашние заготовки, защищая их от дурного, завистливого глаза.
В народных приметах 26 августа, один из последних дней лета, называется Максимов день, а покровитель этого числа – Тихон Задонский.
Дату принято отмечать трудолюбием, выполняя важные насущные дела, не откладывая их на потом. На Максимов день среди крестьян было принято проводить уборку в хлевах и местах для хранения урожая. Кроме того, 26 августа действуют заговоры и молитвы для защиты зерна, скота и овощей от дурного глаза. Считалось, что это способствует привлечению лучшей урожайности в следующем году.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
26 августа — Церковь чтит память святителя Тихона Задонского и иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец»
Им молятся об избавлении от смертного греха уныния, защите от недобрых людей и об укреплении веры.
Бытовые приметы 26 августа
Практически все приметы 26 августа так или иначе связаны с погодными явлениями. Исключением является поверье, что если проигнорировать уборку в хлеву на Максимов день – жди гнилой осени и потери припасов на зиму.
Еще одна традиция в этот день – развешивать по хлевам и хранилищам пучки полыни и чертополоха. Растения поджигались, а дымом окуривались помещения. Часто вместе с полынью и чертополохом использовался также ладан вкупе со святой водой, которой окропляли помещения для защиты от бед и нечистой силы. Хлева и хранилища 26 августа нужно проверить на наличие плесени и паразитов и, при необходимости, очистить от них.
Закладывалось про запас сено. Не забывали и про дом: его обходили с иконой в руках, окуривая ладаном и окропляя святой водой. Считалось, что Бог становился милостив к избам, освященным в этот день, и не допускал в них болезней, голода и пожаров. Помимо всего прочего, православные наблюдали за урожаем грибов в лесу: если их было много, значит, в следующем году стоит ожидать обилие пшеницы.
Иногда икону «Умягчение злых сердец» называют «Страстная», так как на ней изображены предметы, связанные со страстями Христовыми: крест, губка и копье. Еще ее называют «Семистрельная», из-за того, что Божья Мать, изображенная на иконе, пронзена семью стрелами. Эти стрелы символизируют скорбь Богородицы за Сына, отданного на смерть во имя спасения человечества. С этой иконой в старину обходили дом и двор, оберегая жилище от дурного глаза.
Икона «Умягчение злых сердец» является чудотворной. По свидетельствам верующих, она способна исцелять телесные и душевные хвори и вселять надежду на лучшее. В 1830 году эта икона остановила эпидемию холеры в Вологде, благодаря искренним молитвам простых людей.
Приметы 26 августа
- Сова всю ночь не замолкает – к перемене погоды.
- По погоде предсказывали течение зимы. День выдался жарким? Зима будет холодной. За окном холодно – к мягкой и теплой зиме. Дождь предвещал зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день – тем более снежной будет зима.
- Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.
- Легкий, ласковый ветерок – к жаркой погоде.
- Сено на сеновале сыреет – к дождю.
- Молодой месяц ярко-красного цвета – к дождю.
- Месяц расположен на небе рогами вниз – к ненастью.
- Луна в кольце – к переменчивой погоде.
- Много грибов в лесу – следующий год порадует обильным урожаем зерновых.
Именины сегодня отмечают: Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон, Максим, Николай, Константин, Василий, Иван.
А ещё 26 августа празднуют…
- День собак (National Dog Day) — США
- День туалетной бумаги (National Toilet Paper Day) — США
- Битва томатов (La Tomatina) — Испания
- Венецианский кинофестиваль (Mostra del Cinema di Venezia) — Италия
- Сегодня День вишнёвого эскимо (National Cherry Popsicle Day) — США
- День равноправия женщин (Women`s Equality Day) — США
- День героев — Намибия
- Сегодня День трудящихся — Иран
- День покаяния — Папуа — Новая Гвинея
- День женщины-вебмастера (National WebMistress Day) — США
- Сегодня День аргентинских актёров
- День солидарности (National Day of Solidarity) — Аргентина
- Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана, Парамона
- Тихон Страстной
- День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»
- Праздник тринадцатой кошки
- День устраивания секретиков
- Сегодня День признания независимости Абхазии и Южной Осетии
- День музыкальной йоги (Musical Yoga Day)
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