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26 декабря – день Евстрата. Не материтесь - ведьма на голову упадёт
фото: pxhere.com

26 декабря – день Евстрата. Не материтесь — ведьмы рядом…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:12 25.12.2021

26 декабря – В народе поговаривали, что в этот день ведьмы собираются на посиделки, главная тема которых — как схватить Солнце и истребить его.

Наши предки 26 декабря ждали появления нечисти буквально со всех сторон. Считали, что ведьма умела оборачиваться кошкой, кобылой, безрогой коровой, змеей, курицей, собакой. Также она могла стать и неодушевленным предметом, например, иглой, клубком, копной сена, катящейся бочкой. Говорили: у каждой ведьмы обычно было по 12 обликов. Существовали также ворожеи, которые покидали свое жилище, оборотившись птицами, дымом или вихрем. Именно поэтому, по поведению вихря часто судили о том, что ведьма рядом находится. Например, дым из трубы жилища ведьм никогда не был тихим и спокойным, а всегда вертелся клубами вне зависимости от погоды.

Кроме того верили, что ведьмы могли летать не только на метле, но также на лопате или другой утвари, связанной с очагом, так как они колдовали перед печью. Говорили, если опрокинуть ухват печи, то ведьма не сможет колдовать. Если печную заслонку наоборот повернуть, то ведьма не вернется в дом, поскольку не сможет его отыскать. Именно колдуньям были подвластны урожаи и неурожаи, здоровье и болезни скота, погода. Поэтому 26 декабря проводили различные обряды, чтобы бороться с кознями злых духов.

Кстати, следите сегодня за своей речью! Нельзя сквернословить на день Евстрата, потому как ведьма на голову прямо с неба может упасть.

Церковь почитает память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария

26 декабряОни пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу. Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти.

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И вот ещё что: с этого дня принято было в течение 12 суток за погодой следить. Считалось, что каждый новый день погоду целого месяца предсказывает. Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января, 27 декабря на февраль указывало, 28 — было марту под-стать, и так до самого Рождества. А оно, в свою очередь, ворожило погоду декабря следующего года.

Именины сегодня отмечают: Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр, Евгений, Анастасия, Герман, Иван, Николай.

А ещё 26 декабря празднуют…

  • День подарков (Boxing Day)
  • Праздник глубокого снега
  • День охоты на сны
  • Праздник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ
  • День святого Стефана
  • Международный день крупье
  • День нытика (National Whiners Day) — США
  • Праздник отца — Болгария
  • День карамельной трости (National Candy Cane Day) — США
  • День доброй воли — ЮАР
  • Праздник семьи — Намибия
  • День благодарения — Соломоновы Острова
  • Праздник Крапивника — Ирландия
  • День независимости и единства — Словения
  • Фестиваль «Кванза» — США
  • День благодарственного письма (National Thank You Note Day) — США
  • Именины у Арсения, Александра, Аркадия, Евгения, Василия, Алексея, Германа, Никодима, Анастасии, Григория, Владимира, Николая, Ивана
  • Евстратиев день

О праздниках больше — здесь.

26 декабря – день Евстрата. Не материтесь - ведьмы рядом...

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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