26 декабря – день Евстрата. Не материтесь - ведьмы рядом...

26 декабря – В народе поговаривали, что в этот день ведьмы собираются на посиделки, главная тема которых — как схватить Солнце и истребить его.

Наши предки 26 декабря ждали появления нечисти буквально со всех сторон. Считали, что ведьма умела оборачиваться кошкой, кобылой, безрогой коровой, змеей, курицей, собакой. Также она могла стать и неодушевленным предметом, например, иглой, клубком, копной сена, катящейся бочкой. Говорили: у каждой ведьмы обычно было по 12 обликов. Существовали также ворожеи, которые покидали свое жилище, оборотившись птицами, дымом или вихрем. Именно поэтому, по поведению вихря часто судили о том, что ведьма рядом находится. Например, дым из трубы жилища ведьм никогда не был тихим и спокойным, а всегда вертелся клубами вне зависимости от погоды.

Кроме того верили, что ведьмы могли летать не только на метле, но также на лопате или другой утвари, связанной с очагом, так как они колдовали перед печью. Говорили, если опрокинуть ухват печи, то ведьма не сможет колдовать. Если печную заслонку наоборот повернуть, то ведьма не вернется в дом, поскольку не сможет его отыскать. Именно колдуньям были подвластны урожаи и неурожаи, здоровье и болезни скота, погода. Поэтому 26 декабря проводили различные обряды, чтобы бороться с кознями злых духов.

Кстати, следите сегодня за своей речью! Нельзя сквернословить на день Евстрата, потому как ведьма на голову прямо с неба может упасть.

Церковь почитает память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария

Они пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу. Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти.

И вот ещё что: с этого дня принято было в течение 12 суток за погодой следить. Считалось, что каждый новый день погоду целого месяца предсказывает. Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января, 27 декабря на февраль указывало, 28 — было марту под-стать, и так до самого Рождества. А оно, в свою очередь, ворожило погоду декабря следующего года.

Именины сегодня отмечают: Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр, Евгений, Анастасия, Герман, Иван, Николай.

А ещё 26 декабря празднуют… День подарков (Boxing Day)

Праздник глубокого снега

День охоты на сны

Праздник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ

День святого Стефана

Международный день крупье

День нытика (National Whiners Day) — США

Праздник отца — Болгария

День карамельной трости (National Candy Cane Day) — США

День доброй воли — ЮАР

Праздник семьи — Намибия

День благодарения — Соломоновы Острова

Праздник Крапивника — Ирландия

День независимости и единства — Словения

Фестиваль «Кванза» — США

День благодарственного письма (National Thank You Note Day) — США

Именины у Арсения, Александра, Аркадия, Евгения, Василия, Алексея, Германа, Никодима, Анастасии, Григория, Владимира, Николая, Ивана

Евстратиев день О праздниках больше — здесь .

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