26 января — Ермилов день или День Ерёмы. Смотрим на кота

26 января. В народе считали на Ермилов день мороз крепчает. Причём до такой степени, что из дома без особой нужды старались не выходить. Не говоря уж о том, чтобы работать на улице. Да и в принципе 26 января наши предки трудиться не спешили. Основными занятиями на Ерёму были отдых на тёплой печи и развлечение друг друга шутками-прибаутками. А все потому, что верили: кто лежит на печи, тот не будет болеть, а кто выйдет на улицу — тот лихорадку подхватит.
День 26 января получил название в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских)
Они жили в 3-4 веках и пострадали при царе Ликинии. Святой Ермил был диаконом г. Сингидона (ныне Белград, столица Сербии). Он был осужден Ликинием на тюремное заключение и потоплен в реке Дунае. Стратоник был тюремным стражем, тайным христианином и другом святого Ермила. Будучи уличенным в христианстве, он также был потоплен в Дунае. Мощи их на третий день были обретены верными на берегу реки и погребены близ Сингидона.
Главные же герои Ермилова дня — это коты да кошки
По их поведению предсказывают, какой будет погода в ближайшее время:
- Если кошка свернулась в клубок – жди морозов. Если скребет стену или пол – скорее всего, начнется метель. Если потягивается и ведет себя спокойно – можно ожидать потепления.
- Если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет. А вот, места, которых кошка избегает, считают «гиблыми» — именно там, согласно поверьям, собираются нечистые силы, и ставить в таких зонах кровать или стол нельзя.
- Если на Ерему убьешь кошку — обречешь себя на 7 несчастий.
- Вокруг Луны 26 января виден круг – будет метель.
- Лес шумит – жди тепла.
- В лесу трещат деревья – скоро ударят сильные и долгие морозы.
- Собака спит возле будки – жди оттепели. Если дремлет, свернувшись в клубок – холода продержатся еще долго.
- Если под окном щебечет синица – стоит ждать ранней весны.
- Перед тем, как вечером укладывать ребенка спать, нужно посадить к нему в кроватку кошку. Считается, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.
Уличный кот, разделивший заключение мученика Ермилы был послан ему высшими силами. Часто люди отгоняют от себя бродячих животных, не замечая, что они приходят в жизнь с каким-то посланием, с особой, божественной миссией. Животные никогда не врываются в жизнь людей без причины, в особенности кошки.
Культ поклонения кошачьим божествам был распространен не только в Древнем Египте, в разные исторические периоды кошкам поклонялись в Японии, Греции, Турции, ряде Европейских стран.
А ещё 26 января празднуют:
- День случайных направлений
- Международный день таможенника (International Customs Day)
- Всемирный день экологического образования (World Environmental Education Day)
- День карамельных конфет с арахисом — США
- Национальный день супругов (National Spouses Day) — США
- День свободы — Уганда
- Праздник Австралии (Australia Day)
- День Объединенного оперативного командования ВС — Украина
- Праздник республики (Republic Day) — Индия
- День работника контрольно-ревизионной службы — Украина
- День Дуарте — Доминикана
- Праздник инженера и архитектора — Панама
- День международного признания Латвийской Республики
- Именины у Елеазара, Петра, Иакова, Максима
- Ермилов день
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