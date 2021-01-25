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26 января — Ермилов день или День Ерёмы. Смотрим на кота
фото: Kirgiz03 (pixabay.com)

26 января — Ермилов день или День Ерёмы. Смотрим на кота

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:32 25.01.2021

26 января. В народе считали на Ермилов день мороз крепчает. Причём до такой степени, что из дома без особой нужды старались не выходить. Не говоря уж о том, чтобы работать на улице. Да и в принципе 26 января наши предки трудиться не спешили. Основными занятиями на Ерёму были отдых на тёплой печи и развлечение друг друга шутками-прибаутками. А все потому, что верили: кто лежит на печи, тот не будет болеть, а кто выйдет на улицу — тот лихорадку подхватит.

В современных условиях, вероятно, печку вполне успешно заменит кровать, так что — бегом под одеяло!!!

День 26 января получил название в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских)

Они жили в 3-4 веках и по­стра­да­ли при ца­ре Ли­ки­нии. Свя­той Ер­мил был диа­ко­ном г. Син­ги­до­на (ныне Бел­град, сто­ли­ца Сер­бии). Он был осуж­ден­ Ли­ки­ни­ем на тю­рем­ное за­клю­че­ние и по­топ­лен в ре­ке Ду­нае. Стра­то­ник был тю­рем­ным стражем, тай­ным хри­сти­а­нином и другом свя­то­го Ер­ми­ла. Бу­дучи ули­ченным в хри­сти­ан­стве, он так­же был по­топ­лен в Ду­нае. Мо­щи их на тре­тий день бы­ли об­ре­те­ны вер­ны­ми на бе­ре­гу ре­ки и по­гре­бе­ны близ Син­ги­до­на.

Главные же герои Ермилова дня — это коты да кошки

По их поведению предсказывают, какой будет погода в ближайшее время:

  • Если кошка свернулась в клубок – жди морозов. Если скребет стену или пол – скорее всего, начнется метель.  Если потягивается и ведет себя спокойно – можно ожидать потепления.
  • Если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет. А вот, места, которых кошка избегает, считают «гиблыми» — именно там, согласно поверьям, собираются нечистые силы, и ставить в таких зонах кровать или стол нельзя.
  • Если на Ерему убьешь кошку — обречешь себя на 7 несчастий.
  • Вокруг Луны 26 января виден круг – будет метель.
  • Лес шумит – жди тепла.
  • В лесу трещат деревья – скоро ударят сильные и долгие морозы.
  • Собака спит возле будки – жди оттепели. Если дремлет, свернувшись в клубок – холода продержатся еще долго.
  • Если под окном щебечет синица – стоит ждать ранней весны.
  • Перед тем, как вечером укладывать ребенка спать, нужно посадить к нему в кроватку кошку. Считается, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.
Именины сегодня празднуют: Афанасий, Максим, Пётр и Яков.

Уличный кот, разделивший заключение мученика Ермилы был послан ему высшими силами. Часто люди отгоняют от себя бродячих животных, не замечая, что они приходят в жизнь с каким-то посланием, с особой, божественной миссией. Животные никогда не врываются в жизнь людей без причины, в особенности кошки.

Культ поклонения кошачьим божествам был распространен не только в Древнем Египте, в разные исторические периоды кошкам поклонялись в Японии, Греции, Турции, ряде Европейских стран.

А ещё 26 января празднуют:

  • День случайных направлений
  • Международный день таможенника (International Customs Day)
  • Всемирный день экологического образования (World Environmental Education Day)
  • День карамельных конфет с арахисом — США
  • Национальный день супругов (National Spouses Day) — США
  • День свободы — Уганда
  • Праздник Австралии (Australia Day)
  • День Объединенного оперативного командования ВС — Украина
  • Праздник республики (Republic Day) — Индия
  • День работника контрольно-ревизионной службы — Украина
  • День Дуарте — Доминикана
  • Праздник инженера и архитектора — Панама
  • День международного признания Латвийской Республики
  • Именины у Елеазара, Петра, Иакова, Максима
  • Ермилов день

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

Подробнее о праздниках — здесь.

26 января — Ермилов день или День Ерёмы. Смотрим на кота

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