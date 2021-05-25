26 мая – день Лукерьи Комарницы. Память Гликерии Новгородской

26 мая в народе называли: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лушка. Собирали целебные травы и работали в поле.
Главная примета этих дней — появлялись комары. Наши предки считали, что насекомых осенью ветер уносит на юг, в тепло, а весной они вновь возвращаются. Говорили, что, если до двадцатых чисел июня хотя бы одного комара убьешь, то на смену ему еще дюжина прилетит. Так что — держите тапки в руках!
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же 26 мая чтит память Гликерии Новгородской
Праведной девы, дочки городского старосты, которая умерла молодой. Деву Лукерью стали почитать только в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела стали происходить чудесные исцеления людей.
14 июля 1572 года тело ее было найдено нетленным через 50 лет после кончины. По свидетельству современника событий, «сказывала жена старая Настасия владыке Леониду, что помнила, как девицу ту провожали лет с пятьдесят…», и после погребения ее произошли чудесные исцеления. Новгородская летопись под 1572 годом повествует, что за церковью святых Флора и Лавра «обретоша гроб верх земли и обретоша в гробе тело цало (т.е. цело) а не все».
После открытия мощей архиепископ Новгородский Леонид торжественно положил мощи святой в храме святых мучеников Флора и Лавра. В тот же день получил исцеление от болезни при гробе праведницы четырехлетний сын подьячего Богдана Суворова, после чего были и другие исцеления. Эти исцеления стали основанием для канонизации святой.
Святая дева Гликерия изображена на старинном образе Новгородских чудотворцев
Сверху иконы – изображение Софии – Премудрости Божией с предстоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей. Затем идут шесть рядов изображений святых Новгородской земли. Среди них в четвертом ряду – изображение преподобной Анны Новгородской, а в шестом ряду – святой праведной Гликерии. В Тихвинской церкви Московского Симонова монастыря в середине XIX века был устроен придел в честь святой Гликерии.
Святая Гликерия – дева, она из тех мудрых дев Евангельской притчи, которые собрали елей для светильников своих, чтобы достойно встретить своего Жениха Христа. Этот елей святых дел и подвигов помогли собрать предшествующие святой Гликерии жены Руси. Поэтому духовному взору образ святой праведной Гликерии раскрывается как светильник, горящий пред Богом.
Приметы 26 мая — большинство связаны с комарами
Несмотря на то, что комары служили отличными предсказателями погоды и помогали в земледелии, их не любили с древних времен за пронзительный писк, который не давал спать. Придание гласит, что комары не пощадили Спасителя и расплачиваются за это и в настоящее время. Отсюда и убеждение, что убив комара, человек снимает с себя 40 грехов.
Южане прозвали праздник Гречкосейкой из-за первого посева этой крупы, связанного с этой датой. А название Лукошница объясняется тем, что в эти дни мужчины много времени проводили на поле, а жены несли им туда обеды в лукошках.
Считается, что люди, родившиеся в этот день, отличаются своей язвительностью и остроумием.
- Если на Лукерью комары появились – хорошая погода установится.
- Много комаров – будет много грибов.
- Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – к теплым дням.
- Если комары на Лукерью показались – уродятся ягоды.
- Разлетались ласточки и стрижи – к теплой погоде.
- Крупные комары появились – год будет очень удачным.
- Много комаров 26 мая – день солнечным будет.
А ещё 26 мая празднуют…
- День химика
- Международный день близнецов
- Праздник большого напора
- 26 мая – День хождения босиком
- День российского предпринимательства
- День конника
- 26 мая – День снежного барса на Алтае
- День бабушки в Удмуртской Республике
- День юриста Краснодарского края
- 26 мая – День предпринимателя Удмуртской Республики
- День Киева — Украина
- День матери — Польша
- 26 мая – День бумажных самолетиков (National Paper Airplane Day) — США
- День детей — Венгрия
- День матери — Франция, Швеция, Алжир, Марокко, Тунис, Доминикана
- 26 мая – День туркменского ковра
- День черничного чизкейка (National Blueberry Cheesecake Day) — США
- День независимости — Грузия
- 26 мая – День адвоката — Таджикистан
- День сожаления (National Sorry Day) — Австралия
- День посадки деревьев — Венесуэла
- 26 мая – День победы в Сардарапатской битве — Армения
- День независимости — Гайана
- День страдания имама Али — Иран
- Именины у Александра, Георгия, Юрия, Евфимия, Ирины, Сергея
- Лукерья Комарница
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