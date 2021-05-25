26 мая – день Лукерьи Комарницы. Память Гликерии Новгородской

26 мая в народе называли: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лушка. Собирали целебные травы и работали в поле.

Главная примета этих дней — появлялись комары. Наши предки считали, что насекомых осенью ветер уносит на юг, в тепло, а весной они вновь возвращаются. Говорили, что, если до двадцатых чисел июня хотя бы одного комара убьешь, то на смену ему еще дюжина прилетит. Так что — держите тапки в руках!

Церковь же 26 мая чтит память Гликерии Новгородской

Праведной девы, дочки городского старосты, которая умерла молодой. Деву Лукерью стали почитать только в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела стали происходить чудесные исцеления людей.

14 июля 1572 го­да те­ло ее бы­ло най­де­но нетлен­ным через 50 лет по­сле кон­чи­ны. По сви­де­тель­ству совре­мен­ни­ка со­бы­тий, «ска­зы­ва­ла же­на ста­рая На­ста­сия вла­ды­ке Лео­ни­ду, что пом­ни­ла, как де­ви­цу ту про­во­жа­ли лет с пять­де­сят…», и по­сле по­гре­бе­ния ее про­изо­шли чу­дес­ные ис­це­ле­ния. Нов­го­род­ская ле­то­пись под 1572 го­дом по­вест­ву­ет, что за цер­ко­вью свя­тых Фло­ра и Лав­ра «об­ре­то­ша гроб верх зем­ли и об­ре­то­ша в гро­бе те­ло ца­ло (т.е. це­ло) а не все».

По­сле от­кры­тия мо­щей ар­хи­епи­скоп Нов­го­род­ский Лео­нид тор­же­ствен­но по­ло­жил мо­щи свя­той в хра­ме свя­тых му­че­ни­ков Фло­ра и Лав­ра. В тот же день по­лу­чил ис­це­ле­ние от бо­лез­ни при гро­бе пра­вед­ни­цы че­ты­рех­лет­ний сын по­дья­че­го Бог­да­на Су­во­ро­ва, по­сле че­го бы­ли и дру­гие ис­це­ле­ния. Эти ис­це­ле­ния ста­ли ос­но­ва­ни­ем для ка­но­ни­за­ции свя­той.

Свя­тая де­ва Гли­ке­рия изо­бра­же­на на ста­рин­ном об­ра­зе Нов­го­род­ских чу­до­твор­цев

Свер­ху ико­ны – изо­бра­же­ние Со­фии – Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей с пред­сто­я­щи­ми Бо­го­ма­те­рью и Иоан­ном Пред­те­чей. За­тем идут шесть ря­дов изо­бра­же­ний свя­тых Нов­го­род­ской зем­ли. Сре­ди них в чет­вер­том ря­ду – изо­бра­же­ние пре­по­доб­ной Ан­ны Нов­го­род­ской, а в ше­стом ря­ду – свя­той пра­вед­ной Гли­ке­рии. В Тих­вин­ской церк­ви Мос­ков­ско­го Си­мо­но­ва мо­на­сты­ря в се­ре­дине XIX ве­ка был устро­ен при­дел в честь свя­той Гли­ке­рии.

Свя­тая Гли­ке­рия – де­ва, она из тех муд­рых дев Еван­гель­ской прит­чи, ко­то­рые со­бра­ли елей для све­тиль­ни­ков сво­их, чтобы до­стой­но встре­тить сво­е­го Же­ни­ха Хри­ста. Этот елей свя­тых дел и по­дви­гов по­мог­ли со­брать пред­ше­ству­ю­щие свя­той Гли­ке­рии же­ны Ру­си. По­это­му ду­хов­но­му взо­ру об­раз свя­той пра­вед­ной Гли­ке­рии рас­кры­ва­ет­ся как све­тиль­ник, го­ря­щий пред Бо­гом.

Приметы 26 мая — большинство связаны с комарами

Несмотря на то, что комары служили отличными предсказателями погоды и помогали в земледелии, их не любили с древних времен за пронзительный писк, который не давал спать. Придание гласит, что комары не пощадили Спасителя и расплачиваются за это и в настоящее время. Отсюда и убеждение, что убив комара, человек снимает с себя 40 грехов.

Южане прозвали праздник Гречкосейкой из-за первого посева этой крупы, связанного с этой датой. А название Лукошница объясняется тем, что в эти дни мужчины много времени проводили на поле, а жены несли им туда обеды в лукошках.

Считается, что люди, родившиеся в этот день, отличаются своей язвительностью и остроумием.

Если на Лукерью комары появились – хорошая погода установится.

Много комаров – будет много грибов.

Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – к теплым дням.

Если комары на Лукерью показались – уродятся ягоды.

Разлетались ласточки и стрижи – к теплой погоде.

Крупные комары появились – год будет очень удачным.

Много комаров 26 мая – день солнечным будет.

Именины сегодня отмечают: Александр, Георгий, Гликерия, Ефим, Ирина, Макар, Василий, Сергей, Юрий.

А ещё 26 мая празднуют… День химика

Международный день близнецов

Праздник большого напора

26 мая – День хождения босиком

День российского предпринимательства

День конника

26 мая – День снежного барса на Алтае

День бабушки в Удмуртской Республике

День юриста Краснодарского края

26 мая – День предпринимателя Удмуртской Республики

День Киева — Украина

День матери — Польша

26 мая – День бумажных самолетиков (National Paper Airplane Day) — США

День детей — Венгрия

День матери — Франция, Швеция, Алжир, Марокко, Тунис, Доминикана

26 мая – День туркменского ковра

День черничного чизкейка (National Blueberry Cheesecake Day) — США

День независимости — Грузия

26 мая – День адвоката — Таджикистан

День сожаления (National Sorry Day) — Австралия

День посадки деревьев — Венесуэла

26 мая – День победы в Сардарапатской битве — Армения

День независимости — Гайана

День страдания имама Али — Иран

Именины у Александра, Георгия, Юрия, Евфимия, Ирины, Сергея

Лукерья Комарница О праздниках больше — здесь .