26 марта — день Никифора и Фиолетовый день. Солнце будит хозяина леса

26 марта церковь чтит память Святителя Никифора. Жил он в VIII–IX веках и был патриархом Константинопольским. Никифор известен своей благочестивой жизнью и подвигами во имя веры.

В народе же считали, что в Никифоров день солнце, припекая, добирается до медвежьих берлог и будит хозяина леса.

Кстати, на Руси поговаривали, что медведь — это зачарованный человек. А потому относились к этому грозному зверю с исключительным почтением.

Что касается погодных примет, то:

На Никифора туман – к ненастному лету. О том же говорили берёзы, если в эти дни давали много сока.

Ранняя гроза и северный ветер сулят прохладную весну.

Гуси купаются в воде – к богатому урожаю хлеба.

Солнечный день — у хорошему урожаю зерновых.

Дует северный ветер и гремит гром – весна будет затяжной, а лето будет холодным.

Если во время грозы дует теплый, южный ветер, то лето и весна будут теплыми.

Прилетели лебеди – жди снегопада.

Именины нынче отмечают: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай, Терентий.

А ещё 26 марта мир отмечает весьма необычную дату — Фиолетовый день. Был он придуман девятилетней Кессиди Меган, страдавшей эпилепсией. Этой болезни и посвящены сегодняшние сутки. Малышка хотела показать людям, что страдающие столь непростым недугом ничем от них не отличаются.

Инициатива Кессиди вначале получила поддержку Ассоциации эпилепсии Новой Шотландии, затем идею праздника поддержали другие организации мира.

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