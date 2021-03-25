26 марта — день Никифора. Медведи просыпаются. Фиолетовый день

26 марта — в народе же считали, что в Никифоров день солнце, припекая, добирается до медвежьих берлог и будит хозяина леса. Кстати, на Руси поговаривали, что медведь — это зачарованный человек. А потому относились к этому грозному зверю с исключительным почтением.
Вода в этот день наделяется целебными свойствами, поэтому тем, кто не хочет болеть на протяжении всего года или избавиться от какого-либо недуга, необходимо пить ее как можно больше. Женщинам следует умываться ею, чтобы надолго сохранить молодость и красоту, а также вымыть полы в собственном доме, чтобы все члены семьи были здоровы и счастливы.
Постарайтесь быть предельно осторожным, чтобы случайно не порезаться, кроме того стоит с любовью относиться ко всем растениям и деревьям, в противном случае вы рискуете навлечь на себя несчастье.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
26 марта церковь чтит память Святителя Никифора
Жил он в VIII–IX веках и был патриархом Константинопольским. Никифор известен своей благочестивой жизнью и подвигами во имя веры.
Святитель Никифор Исповедник родился в Константинополе во второй половине VIII века. Глубокая вера и готовность к подвигу исповедничества были заложены в нем его родителями, Феодором и Евдокией. Они дали сыну настоящее христианское воспитание, подкрепленное примером их собственной жизни. Отец его пострадал как исповедник православия от императора-иконоборца Константина Копронима (740–775). Мать, разделявшая все испытания своего мужа, последовала за ним в изгнание, а после его смерти вернулась в Константинополь и окончила жизнь в иночестве. Святой Никифор получил хорошее светское образование, но больше всего изучал Священное Писание и читал духовные книги.
В царствование Льва IV (775–780) святой Никифор получил звание царского советника. Находясь при царском дворе, он продолжал вести строгую, добродетельную жизнь, твердо хранил чистоту православной веры и ревностно защищал почитание святых икон. После смерти Льва IV, в царствование Константина VI (780–797) и его матери святой Ирины, в 787 году в Никее был созван VII Вселенский Собор, осудивший иконоборческую ересь. Глубоко зная Священное Писание, святой Никифор от имени императора выступил на Соборе в защиту православия, чем оказал большую помощь святым отцам Собора.
Патриарх отказался рассуждать о вере с еретиками, так как учение иконоборцев уже было предано анафеме VII Вселенским Собором. Он всячески старался образумить императора и его окружение, безбоязненно разъяснял народу учение о почитании святых икон, написал увещания к императрице и градоначальнику Евтихиану, ближайшему к императору сановнику, присоединив в конце пророческое слово о скорой гибели еретиков от «карающей руки Господней».
Тогда еретический собор отлучил от Церкви святого патриарха Никифора и его предшественников – блаженно почивших патриархов Тарасия и Германа. Святой Никифор был сослан сначала в монастырь в Хрисополь, а затем – на остров Проконнис в Мраморном море. После 13 лет лишений и скорбей 2 июня 828 года святой патриарх Никифор скончался в изгнании.
Что касается погодных примет…
- На Никифора туман – к ненастному лету. О том же говорили берёзы, если в эти дни давали много сока.
- Ранняя гроза и северный ветер сулят прохладную весну.
- Гуси купаются в воде – к богатому урожаю хлеба.
- Солнечный день — у хорошему урожаю зерновых.
- Дует северный ветер и гремит гром – весна будет затяжной, а лето будет холодным.
- Если во время грозы дует теплый, южный ветер, то лето и весна будут теплыми.
- Прилетели лебеди – жди снегопада.
26 марта существовало поверье, что медведь – это человек, превращенный злым магом в зверя. Он никогда не нападает на человека первым, только если мстит за нанесенную ранее обиду. Кстати, медведя уважали и ценили. Он считался первым другом лешего. С ним старались дружить пастухи, чтобы он не нападал на домашнюю скотину.
Топтыгин обладает магической силой против распоясавшихся домовых и дворовых, злобных кикимор, лихорадок, одолевших село. Чтобы усмирить разбушевавшегося домового, медведя обводили вокруг двора. Медвежья голова, повешенная на конюшне, оберегает лошадей от проказ дворового.
А ещё 26 марта мир отмечает весьма необычную дату — Фиолетовый день. Был он придуман девятилетней Кессиди Меган, страдавшей эпилепсией. Этой болезни и посвящены сегодняшние сутки. Малышка хотела показать людям, что страдающие столь непростым недугом ничем от них не отличаются.
Инициатива Кессиди вначале получила поддержку Ассоциации эпилепсии Новой Шотландии, затем идею праздника поддержали другие организации мира.
А ещё 26 марта празднуют…
- Праздник грустных осликов
- День отправки весточки весне на воздушном шарике
- День рождения пророка Заратустры
- 26 марта — День больных эпилепсией (Фиолетовый день)
- День собственного праздника (Make Up Your Own Holiday Day) — США
- День молодёжи — Вьетнам
- 26 марта — День Национальной гвардии — Украина
- День демократии — Мали
- День шпината (National Spinach Day) — США
- 26 марта — День независимости — Бангладеш
- День нуги (National Nougat Day) — США
- День принца Кухио — Гавайские острова
- 26 марта — Именины у Александра, Терентия, Николая, Кристины, Михаила, Григория
- Никифоров день
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