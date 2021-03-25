26 марта — день Никифора. Медведи просыпаются. Фиолетовый день

26 марта — в народе же считали, что в Никифоров день солнце, припекая, добирается до медвежьих берлог и будит хозяина леса. Кстати, на Руси поговаривали, что медведь — это зачарованный человек. А потому относились к этому грозному зверю с исключительным почтением.

Вода в этот день наделяется целебными свойствами, поэтому тем, кто не хочет болеть на протяжении всего года или избавиться от какого-либо недуга, необходимо пить ее как можно больше. Женщинам следует умываться ею, чтобы надолго сохранить молодость и красоту, а также вымыть полы в собственном доме, чтобы все члены семьи были здоровы и счастливы.

Постарайтесь быть предельно осторожным, чтобы случайно не порезаться, кроме того стоит с любовью относиться ко всем растениям и деревьям, в противном случае вы рискуете навлечь на себя несчастье.

26 марта церковь чтит память Святителя Никифора

Жил он в VIII–IX веках и был патриархом Константинопольским. Никифор известен своей благочестивой жизнью и подвигами во имя веры.

Свя­ти­тель Ни­ки­фор Ис­по­вед­ник ро­дил­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле во вто­рой по­ло­вине VIII ве­ка. Глу­бо­кая ве­ра и го­тов­ность к по­дви­гу ис­по­вед­ни­че­ства бы­ли за­ло­же­ны в нем его ро­ди­те­ля­ми, Фе­о­до­ром и Ев­до­ки­ей. Они да­ли сы­ну на­сто­я­щее хри­сти­ан­ское вос­пи­та­ние, под­креп­лен­ное при­ме­ром их соб­ствен­ной жиз­ни. Отец его по­стра­дал как ис­по­вед­ник пра­во­сла­вия от им­пе­ра­то­ра-ико­но­бор­ца Кон­стан­ти­на Ко­про­ни­ма (740–775). Мать, раз­де­ляв­шая все ис­пы­та­ния сво­е­го му­жа, по­сле­до­ва­ла за ним в из­гна­ние, а по­сле его смер­ти вер­ну­лась в Кон­стан­ти­но­поль и окон­чи­ла жизнь в ино­че­стве. Свя­той Ни­ки­фор по­лу­чил хо­ро­шее свет­ское об­ра­зо­ва­ние, но боль­ше все­го изу­чал Свя­щен­ное Пи­са­ние и чи­тал ду­хов­ные кни­ги.

В цар­ство­ва­ние Льва IV (775–780) свя­той Ни­ки­фор по­лу­чил зва­ние цар­ско­го со­вет­ни­ка. На­хо­дясь при цар­ском дво­ре, он про­дол­жал ве­сти стро­гую, доб­ро­де­тель­ную жизнь, твер­до хра­нил чи­сто­ту пра­во­слав­ной ве­ры и рев­ност­но за­щи­щал по­чи­та­ние свя­тых икон. По­сле смер­ти Льва IV, в цар­ство­ва­ние Кон­стан­ти­на VI (780–797) и его ма­те­ри свя­той Ири­ны, в 787 го­ду в Ни­кее был со­зван VII Все­лен­ский Со­бор, осу­див­ший ико­но­бор­че­скую ересь. Глу­бо­ко зная Свя­щен­ное Пи­са­ние, свя­той Ни­ки­фор от име­ни им­пе­ра­то­ра вы­сту­пил на Со­бо­ре в за­щи­ту пра­во­сла­вия, чем ока­зал боль­шую по­мощь свя­тым от­цам Со­бо­ра.

Пат­ри­арх от­ка­зал­ся рас­суж­дать о ве­ре с ере­ти­ка­ми, так как уче­ние ико­но­бор­цев уже бы­ло пре­да­но ана­фе­ме VII Все­лен­ским Со­бо­ром. Он вся­че­ски ста­рал­ся об­ра­зу­мить им­пе­ра­то­ра и его окру­же­ние, без­бо­яз­нен­но разъ­яс­нял на­ро­ду уче­ние о по­чи­та­нии свя­тых икон, на­пи­сал уве­ща­ния к им­пе­ра­три­це и гра­до­на­чаль­ни­ку Ев­ти­хи­а­ну, бли­жай­ше­му к им­пе­ра­то­ру са­нов­ни­ку, при­со­еди­нив в кон­це про­ро­че­ское сло­во о ско­рой ги­бе­ли ере­ти­ков от «ка­ра­ю­щей ру­ки Гос­под­ней».

То­гда ере­ти­че­ский со­бор от­лу­чил от Церк­ви свя­то­го пат­ри­ар­ха Ни­ки­фо­ра и его пред­ше­ствен­ни­ков – бла­жен­но­ по­чив­ших пат­ри­ар­хов Та­ра­сия и Гер­ма­на. Свя­той Ни­ки­фор был со­слан сна­ча­ла в мо­на­стырь в Хри­со­поль, а за­тем – на ост­ров Про­кон­нис в Мра­мор­ном мо­ре. По­сле 13 лет ли­ше­ний и скор­бей 2 июня 828 го­да свя­той пат­ри­арх Ни­ки­фор скон­чал­ся в из­гна­нии.

Что касается погодных примет…



На Никифора туман – к ненастному лету. О том же говорили берёзы, если в эти дни давали много сока.

Ранняя гроза и северный ветер сулят прохладную весну.

Гуси купаются в воде – к богатому урожаю хлеба.

Солнечный день — у хорошему урожаю зерновых.

Дует северный ветер и гремит гром – весна будет затяжной, а лето будет холодным.

Если во время грозы дует теплый, южный ветер, то лето и весна будут теплыми.

Прилетели лебеди – жди снегопада.

26 марта существовало поверье, что медведь – это человек, превращенный злым магом в зверя. Он никогда не нападает на человека первым, только если мстит за нанесенную ранее обиду. Кстати, медведя уважали и ценили. Он считался первым другом лешего. С ним старались дружить пастухи, чтобы он не нападал на домашнюю скотину.

Топтыгин обладает магической силой против распоясавшихся домовых и дворовых, злобных кикимор, лихорадок, одолевших село. Чтобы усмирить разбушевавшегося домового, медведя обводили вокруг двора. Медвежья голова, повешенная на конюшне, оберегает лошадей от проказ дворового.

Именины нынче отмечают: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай, Терентий.

А ещё 26 марта мир отмечает весьма необычную дату — Фиолетовый день. Был он придуман девятилетней Кессиди Меган, страдавшей эпилепсией. Этой болезни и посвящены сегодняшние сутки. Малышка хотела показать людям, что страдающие столь непростым недугом ничем от них не отличаются. Инициатива Кессиди вначале получила поддержку Ассоциации эпилепсии Новой Шотландии, затем идею праздника поддержали другие организации мира. А ещё 26 марта празднуют… Праздник грустных осликов

День отправки весточки весне на воздушном шарике

День рождения пророка Заратустры

26 марта — День больных эпилепсией (Фиолетовый день)

День собственного праздника (Make Up Your Own Holiday Day) — США

День молодёжи — Вьетнам

26 марта — День Национальной гвардии — Украина

День демократии — Мали

День шпината (National Spinach Day) — США

26 марта — День независимости — Бангладеш

День нуги (National Nougat Day) — США

День принца Кухио — Гавайские острова

26 марта — Именины у Александра, Терентия, Николая, Кристины, Михаила, Григория

Никифоров день По материалам: https://www.ap22.ru