26 миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту

Более пяти лет назад, 16 мая 2018 года, в 5:30 автодорожная часть Крымского моста была открыта для движения транспорта: с двух берегов потоки легковых машин и автобусов начали встречное движение. Уже в первые сутки трафик по Крымскому мосту превысил 20 тыс. транспортных средств.

Сегодня величина транспортного потока перешла новый рубеж – за все время работы Крымского моста в обоих направлениях по нему проехало 26 млн транспортных средств, из них 21,8 млн легковых автомобилей и почти 300 тыс. автобусов, остальной трафик пришелся на долю грузового транспорта. Общий объем транспортных средств распределился практически равномерно: на полуостров проследовало 13 млн автомобилей, столько же — на материк, — рассказали в ФКУ «Упрдор «Тамань».

Рекордный суточный показатель был зафиксирован в августе 2022 года: тогда интенсивность транспортного потока составила 38 тыс. 297 автомобилей за 24 часа.

За бесперебойное функционирование Крымского моста отвечают более 200 специалистов и 35 единиц техники. На мостовом переходе работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.