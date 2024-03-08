Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 26 миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту
актуально в республике
Фото: Росавтодор

26 миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:13 08.03.2024

Более пяти лет назад, 16 мая 2018 года, в 5:30 автодорожная часть Крымского моста была открыта для движения транспорта: с двух берегов потоки легковых машин и автобусов начали встречное движение. Уже в первые сутки трафик по Крымскому мосту превысил 20 тыс. транспортных средств.

Сегодня величина транспортного потока перешла новый рубеж – за все время работы Крымского моста в обоих направлениях по нему проехало 26 млн транспортных средств, из них 21,8 млн легковых автомобилей и почти 300 тыс. автобусов, остальной трафик пришелся на долю грузового транспорта. Общий объем транспортных средств распределился практически равномерно: на полуостров проследовало 13 млн автомобилей, столько же — на материк, — рассказали в ФКУ «Упрдор «Тамань».

Рекордный суточный показатель был зафиксирован в августе 2022 года: тогда интенсивность транспортного потока составила 38 тыс. 297 автомобилей за 24 часа.

Узнайте больше:  В Ялте проходит Донорская акция "Весна. Спасибо за любовь"

За бесперебойное функционирование Крымского моста отвечают более 200 специалистов и 35 единиц техники. На мостовом переходе работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крымский мост

Комментарии для сайта Cackle
Крымский мост
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.