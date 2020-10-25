26 октября – день Карпа, Агафона и Иверской иконы Божьей Матери

26 октября – Банное обиходье, Злата, Карп, Злата-онучница, Иверская, день Иверской иконы Божией Матери, День Карпа — и так тоже именовали 26 октября. Главное занятие дня: совершали банное обиходье. Другими словами, наводили порядок в бане. Заменяли сгнившие лавки и доски, очищали емкости для воды и печь. Кстати, наши предки верили, что в этой постройке обитает Банник, которого также называли Дедом, Апостолом, Пастырем, Шишком, Жихаркой, Анчуткой. По поверьям, это существо не показывается на глаз человеку, а проявляет себя только шумом. Считают, что оно прогоняет неугодных посетителей, стучит, кричит и даже кидается камнями.

Оно может принимать облик белой кошки или зайца, маленькой собачки, лягушки и даже веника. Говорят, что Банник сам обожает париться и моется в третий, четвертый или седьмой пар (получается, что после трех или двух смен людей, побывавших в бане). Специально для этого духа следует оставлять веник, воду и мыло, чтобы он мог спокойно помыться. После захода солнца или поздно ночью мыться в одиночку запрещалось. Оберегающих икон в бане никогда не размещали, да и мылись, предварительно сняв нательный крест. В баню наши предки входили с оглядкой и просили разрешения у Банника, приговаривая: «Господин хозяин, пусти в баню помыться, попариться». Или: «Крещеный на полок, некрещеный с полка».

Церковь же почитает Иверскую икону Пресвятой Богородицы

Она также известна как Привратница или Вратарница. Она считается чудотворной и, согласно преданию, была написана евангелистом по имени Лука. Сегодня икона хранится на территории Иверского монастыря Греции на священной горе Афон. Также существует одна легенда, повествующая об обретении иконы. Так, в IX веке жительница Никем, которая пожелала спасти от иконоборцев лик богородицы, опустила икону на дно моря, где она хранилась в течение двух веков. После этого монахи Иверского монастыря увидели на дне моря отражение лика Богородицы, окруженное огненным столпом.

После этого Преподобный Гавриил Святогорец услышал голос Богоматери и по ее приказу прошел по воде, извлек икону и перенес ее в монастырь. Однако каково же было удивление людей, когда утром они обнаружили образ Богоматери над воротами обители. После этого подобное повторялось несколько раз. В результате, икону решили оставить не выбранном ею месте и с тех пор стали называть образ Вратарницей или Привратницей по месту расположения. Икона очень почиталась на Руси, и даже в древние времена крестьяне 26 октября отправлялись в церковь для того чтобы помолиться иконе Иверской Богоматери, попросив не только избавления от болезней, но и удачи в самых разных делах. Часто просили об урожае, защите от пожара.

Приметы дня 26 октября:

Если петух сегодня вечером без времени кукарекает – значит, погода переменится.

Если петухи рано поутру запели – станет теплее.

Облака быстро бегут по небу с южной стороны – по приметам, ожидай непогоды в ближайшее время.

Если восход солнца происходит из-за туч, то, согласно приметам, погода будет очень переменчивой.

Именины сегодня отмечают: Вениамин, Никита, Иннокентий, Трофим, Фаддей, Николай, Карп.

А ещё 26 октября празднуют:

Праздник приятных неожиданностей (Pleasant Surprise Day)

Праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы

День кутания в пледы

26 октября – Всероссийский день гимнастики

Скандинавский Новый год (Зимние ночи)

Intersex Awareness Day

День тыквы (Pumpkin Day) — США

Праздник граната — Азербайджан

26 октября – День и ночь воя на луну (Howl At the Moon Day and Night) — США

Праздник детей — Малайзия

День куриного стейка (National Chicken Fried Steak Day) — США

День пирога с фаршем (National Mincemeat Pie Day) — США

Праздник святого Дмитрия Солунского — Греция, Румыния, Болгария

26 октября – День питбуля (National Pit Bull Awareness Day) — США

Праздник присоединения (Accession Day) — Индия

День траура — Ливия

День вооружённых сил — Бенин

26 октября – Праздник Евангелия — Острова Кука

День мула (National Mule Day) — США

День Ангама — Науру

26 октября – Праздник республики (National Day) — Австрия

Именины у Вениамина, Златы, Карпа, Никиты, Дмитрия, Люциана

Злата Онучница (Банное обиходье)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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