26 сентября в Ялте — благотворительная акция «Белый цветок»

Напомним, праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок» по всему Крыму проходит с 19 по 26 сентября. В Ялте мероприятие состоится 26 сентября в 11:00 на городской набережной.

Гости акции смогут посетить благотворительную ярмарку, музыкальный концерт, историческую реконструкцию. На празднике гостей встретят дети, юноши и девушки в костюмах начала ХХ века, которые традиционно будут собирать пожертвования в обмен на символ акции — белый цветок, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Начало акции «Белый цветок», напоминают организаторы, было положено Царской семьей в 1911 году. Императрица Александра Федоровна в 1912-1914 годах лично организовывала благотворительные базары на днях «Белого цветка» в Ялте и вместе с детьми принимала участие в сборе пожертвований в пользу нуждающихся.

Программа благотворительной акции «Белый цветок» в Ялте:

11:00 -14:00 — Историческая реконструкция (гост. «Ореанда» — часовня Новомучеников и Исповедников Российских). 11:15 — Молебен (гост. «Ореанда» — часовня Новомучеников и Исповедников Российских). 11:00 -14:00 — Благотворительная ярмарка (набережная, в районе памятника «Дама с собачкой»). 11:00 -14:00 — Праздничный концерт детских и молодежных коллективов (набережная, район часовни Новомучеников и Исповедников Российских). 11:00 -14:00- уроки мастерства от художников, поэтов, фотографов, музыкантов, артистов (набережная им. В.И. Ленина, район памятника «Дама с собачкой»).

Все собранные в ходе акции средства пойдут на помощь ливадийскому Дому Милосердия святой великомученицы Варвары. Дом милосердия был построен в 2009 году при больничной церкви иконы Божией Матери «Всецарица» на частные пожертвования для одиноких православных горожан. Здесь на постоянном попечении находятся до 30-ти пожилых и одиноких людей. Создано отделение интенсивного ухода. Дом Милосердия остро нуждается в обновлении оборудования, приобретении специализированных кроватей и подъемников. Все собранные средства пойдут на укомплектацию отделения интенсивного ухода необходимым оборудованием.

Также можно поддержать эту славную традицию и сделать частное пожертвование или пожертвование от предприятия на расчетный счет Дома Милосердия по реквизитам:

Религиозная организация «Православный приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» г. Ялта пгт. Ливадия Республики Крым Симферопольской и Крымской Епархии»И

ИНН 9103076706, КПП 910301001, Банк: АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь, БИК 043510123, р/с 40703810900330000044, к\с 30101810835100000123

Назначение платежа: Добровольное пожертвование.

иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта