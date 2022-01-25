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26 января - Ермилов день или День Ерёмы. А кот сегодня не врёт
фото: pxhere.com

26 января — Ермилов день или День Ерёмы. А кот сегодня не врёт

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 25.01.2022

В народе считали — на Ермилов день мороз крепчает. Причём до такой степени, что из дома без особой нужды старались не выходить. Не говоря уж о том, чтобы работать на улице. Да и в принципе 26 января наши предки трудиться не спешили.

Основными занятиями на Ерёму были отдых на тёплой печи и развлечение друг друга шутками-прибаутками. А все потому, что верили: кто лежит на печи, тот не будет болеть, а кто выйдет на улицу — тот лихорадку подхватит. В современных условиях, вероятно, печку вполне успешно заменит кровать, так что — бегом под одеяло!!!

Главные же герои Ермилова дня — это коты да кошки. По их поведению предсказывают, какой будет погода в ближайшее время:

  • Если кошка свернулась в клубок – жди морозов. Если скребет стену или пол – скорее всего, начнется метель.  Если потягивается и ведет себя спокойно – можно ожидать потепления.
  • Если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет. А вот, места, которых кошка избегает, считают «гиблыми» — именно там, согласно поверьям, собираются нечистые силы, и ставить в таких зонах кровать или стол нельзя.
  • Если на Ерему убьешь кошку — обречешь себя на 7 несчастий.
  • Вокруг Луны 26 января виден круг – будет метель.
  • Лес шумит – жди тепла.
  • В лесу трещат деревья – скоро ударят сильные и долгие морозы.
  • Собака спит возле будки – жди оттепели. Если дремлет, свернувшись в клубок – холода продержатся еще долго.
  • Если под окном щебечет синица – стоит ждать ранней весны.
  • Перед тем, как вечером укладывать ребенка спать, нужно посадить к нему в кроватку кошку. Считается, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.
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