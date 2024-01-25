26 января в Севастополе пройдут Касатоновские чтения

Касатоновские чтения пройдут в формате заседания «круглого стола» в Севастопольской Морской библиотеке им. М.П. Лазарева. Его организаторы – Институт стран СНГ в г. Севастополе (исполнительный директор – С.П. Горбачев), Военно-научное общество ЧФ при поддержке Союза журналистов Севастополя и партнёров – научной и ветеранской общественности, моряков-черноморцев, севастопольцев.

Заседание круглого стола посвящено 85-летию адмирала И.В. Касатонова, командовавшего Черноморским флотом в 1991-1992 гг. Юбилей адмирал, его родные, близкие, друзья, соратники, сослуживцы, подчинённые, ученики, а также благодарные ему россияне отметят 10 февраля этого года. Игорь Владимирович Касатонов – адмирал Горшковской школы мореплавания и Кузнецовской школы флотской службы, ставший Национальным Героем России без присвоения специальных званий и вручения каких-либо наград за сохранение Черноморского флота бывшего СССР для России. Именно по его инициативе и воле в период распада Советского Союза Черноморский флот не ушёл из родной гавани, оставшись в исторических базах, на родной Крымской земле и в водах родного Чёрного моря. Тогда и был создан плацдарм Русской весны, удерживавшийся черноморцами 23 года. Об этом патриоты Державы помнят и воздают Адмиралу должное, — говорят организаторы события.

На Касатоновских чтениях намечено рассмотрение ряда вопросов. Они основаны на творческом наследии флотоводца, являющемся автором более тридцати книг – фундаментальных исследований об истории Российского-Советского ВМФ XX-XXI веков. Адмирал И.В. Касатонов основательно, на солидной научной основе систематизировал информационный массив о генезисе процесса превращения России в Великую Морскую Державу. Это – время её триумфов и трагедий, эпоха эффективной реализации принципов обладания морской мощью в мировой политике, при решении боевых задач как в военное, так и в мирное время. Это – эпоха нескольких поколений по-настоящему исторических личностей – моряков-профессионалов, без которых не состоялась бы Великая Россия. На заседании будет продемонстрирован документально-публицистический фильм «Последний адмирал Советского Союза».

Начало Чтений – в 13.00 (26 января). Вход – свободный.