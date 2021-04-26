27 апреля — Мартын-лисогон

27 апреля на Руси также именовали — Птичьи обереги, Вороний праздник, Евстафий, Мартын. Сегодня, верили в народе, вороны купаются в лужах и в ручьях. Причём делают это со своими птенцами, а затем отпускают их в самостоятельную жизнью. И делали так на Мартина-лисогона не только птицы, но и люди — выросшие дети уходили от родителей, чтобы строить собственные семьи.

А ещё наши предки считали: 27 апреля начинается новоселье у лисиц. Говорили, что они оставляют старые норы и перебираются в новые. Причём в этот период, якобы, животные слепы и глухи, а потому, согласно приметам, их можно ловить голыми руками.

Церковь же нынче чтит память святителя Мартина Исповедника

Родился святой в VII век в умбрийском городе Тудертума. До 649 года был в Константинополе постоянным дипломатическим представителем папы римского, а затем до 653 г. был 74 папой римским. Родился он в Италии в провинции Перуджа. Происхождение его и год рождения истории уже не известны.

До папства Мартин служил в сане епископа римским посланником в Константинополе.

Осудил монофелитов как еретиков на Латеранском соборе в 649 году, где также был осужден эдикт императора Константа II, запрещавшего осуждение монофелитства. Разгневанный император приказал военачальнику экзарху Равенны Олимпию доставить святителя Мартина на суд. Однако Олимпий побоялся народа и подослал воина, чтобы тайно убить святого. Когда убийца приблизился к святителю, то неожиданно ослеп.

Новый экзарх Равенны Феодор I Каллиопа в 653 году арестовал Мартина и отправил его в ссылку на греческий остров Наксос в Эгейском море, после чего папа был вызван в Константинополь на суд, где и подтвердил своё решение по осуждению монофелитства.

Наконец, Мартина сослали в Херсонес Таврический, это современный Севастополь в Крыму ( именно туда ранее был сослан и святой Папа Климент) где он и умер 16 сентября 655 года.

Мощи его после осуждения монофелитов были перенесены в Рим.

Что касается погодных примет на 27 апреля…



На Мартина-лисогона среди черных туч есть светлые и легкие облака? К дождю с ветром.

Если же в этот день мокро и грязно, то пашня будет хорошей.

Ранний взлет пчел — к погожей весне.

Много сока из берёзы течёт — осень будет поздней.

Верба зацвела и прилетели ласточки со стрижами? Пора высаживать саженцы в садах.

Поверье гласит: «Коли ворон на церкви каркает — к покойнику в селе, на избу сядет и там свою хриплую песню заведёт — жди несчастья в доме. А если он на зелёном дереве «запел» — к благополучию».

Воронье также обзаводится новыми гнездами в последние дни апреля, сооружая их на высоких деревьях в той же местности, где привыкли жить. Работают парами и иногда используют строительные материалы от старого жилища.

Для славян эти птицы были олицетворением зла, а потому предки верили, что каркают они всегда не просто так. Именно с воронами связано очень много интересных примет:

кричат над крышей дома — к беде, а если в этом доме есть тяжелобольной человек, нужно приготовиться к его кончине;

орут — будут неприятности;

купаются в луже — к несчастью;

летят через двор — к худу;

горланят над храмом — кто-то из односельчан скончается.

Именины сегодня отмечают: Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин.

А ещё в этот день празднуют…

Великая суббота

День 50-процентной вероятности встречи с динозавром

День работников вахтового метода (День вахтовика)

Международный день настольных игр (International Tabletop Day)

Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day)

День рождения «памперсов»

Всемирный день графического дизайна (World Graphic Design Day)

День Республики Саха (Якутия)

27 апреля — День святой Зиты (покровительница официантов, лакеев и домработниц)

День специальных частей по охране МПСР, ВГО и СГ внутренних войск МВД РФ (День спецчастей)

День памяти святых мучеников Виленских

Международный день скульптуры (International Sculpture Day)

Всемирный день тай-цзи и цигун (World Tai Chi and Qigong Day)

День российского парламентаризма

27 апреля — День лягушки (Save The Frogs Day) — США

День азбуки Морзе (Morse Code Day) — США

День мясных рёбрышек (National Prime Rib Day) — США

27 апреля — День ветеранов (National Veterans Day) — Финляндия

День детей — Колумбия

День отмены рабства (Abolition Day) — Майотта

27 апреля — День короля — Нидерланды

День свободы — ЮАР

День независимости — Сьерра-Леоне

27 апреля — День независимости — Того

День Второй республики — Австрия

День безопасного транспорта — Иран

27 апреля — День национального сопротивления — Словения

Именины у Мартина, Антона, Ивана, Валентина, Александра

Мартын Лисогон

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