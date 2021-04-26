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27 апреля — Мартын-лисогон
фото: SandeepHanda (pixabay.com)

27 апреля — Мартын-лисогон

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:16 26.04.2021

27 апреля на Руси также именовали — Птичьи обереги, Вороний праздник, Евстафий, Мартын. Сегодня, верили в народе, вороны купаются в лужах и в ручьях. Причём делают это со своими птенцами, а затем отпускают их в самостоятельную жизнью. И делали так на Мартина-лисогона не только птицы, но и люди — выросшие дети уходили от родителей, чтобы строить собственные семьи.

А ещё наши предки считали: 27 апреля начинается новоселье у лисиц. Говорили, что они оставляют старые норы и перебираются в новые. Причём в этот период, якобы, животные слепы и глухи, а потому, согласно приметам, их можно ловить голыми руками.

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Церковь же нынче чтит память святителя Мартина Исповедника

Родился святой в VII век в умбрийском городе Тудертума. До 649 года был в Константинополе постоянным дипломатическим представителем папы римского, а затем до 653 г. был 74 папой римским. Родился он в Италии в провинции Перуджа. Происхождение его и год рождения истории уже не известны.

До папства Мартин служил в сане епископа  римским посланником в Константинополе.

Осудил монофелитов как еретиков на Латеранском соборе в 649 году, где также был осужден эдикт императора Константа II, запрещавшего осуждение монофелитства. Разгневанный император приказал военачальнику экзарху Равенны Олимпию доставить святителя Мартина на суд. Однако Олимпий побоялся народа и подослал воина, чтобы тайно убить святого. Когда убийца приблизился к святителю, то неожиданно ослеп.

Новый экзарх Равенны Феодор I Каллиопа в 653 году арестовал Мартина и отправил его в ссылку  на  греческий остров Наксос в Эгейском море, после чего папа был вызван в Константинополь на суд, где и подтвердил своё решение по осуждению монофелитства.

Наконец, Мартина сослали в Херсонес Таврический, это современный Севастополь в Крыму ( именно туда ранее был сослан и святой  Папа Климент) где он и умер 16 сентября 655 года.

Мощи его после осуждения монофелитов были перенесены в Рим.

Что касается погодных примет на 27 апреля…

  • На Мартина-лисогона среди черных туч есть светлые и легкие облака? К дождю с ветром.
  • Если же в этот день мокро и грязно, то пашня будет хорошей.
  • Ранний взлет пчел — к погожей весне.
  • Много сока из берёзы течёт — осень будет поздней.
  • Верба зацвела и прилетели ласточки со стрижами? Пора высаживать саженцы в садах.

Поверье гласит: «Коли ворон на церкви каркает — к покойнику в селе, на избу сядет и там свою хриплую песню заведёт — жди несчастья в доме. А если он на зелёном дереве «запел» — к благополучию».

Воронье также обзаводится новыми гнездами в последние дни апреля, сооружая их на высоких деревьях в той же местности, где привыкли жить. Работают парами и иногда используют строительные материалы от старого жилища.

Для славян эти птицы были олицетворением зла, а потому предки верили, что каркают они всегда не просто так. Именно с воронами связано очень много интересных примет:

  • кричат над крышей дома — к беде, а если в этом доме есть тяжелобольной человек, нужно приготовиться к его кончине;
  • орут — будут неприятности;
  • купаются в луже — к несчастью;
  • летят через двор — к худу;
  • горланят над храмом — кто-то из односельчан скончается.

Именины сегодня отмечают: Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин.

А ещё в этот день празднуют…

  • Великая суббота
  • День 50-процентной вероятности встречи с динозавром
  • День работников вахтового метода (День вахтовика)
  • Международный день настольных игр (International Tabletop Day)
  • Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day)
  • День рождения «памперсов»
  • Всемирный день графического дизайна (World Graphic Design Day)
  • День Республики Саха (Якутия)
  • 27 апреля — День святой Зиты (покровительница официантов, лакеев и домработниц)
  • День специальных частей по охране МПСР, ВГО и СГ внутренних войск МВД РФ (День спецчастей)
  • День памяти святых мучеников Виленских
  • Международный день скульптуры (International Sculpture Day)
  • Всемирный день тай-цзи и цигун (World Tai Chi and Qigong Day)
  • День российского парламентаризма
  • 27 апреля — День лягушки (Save The Frogs Day) — США
  • День азбуки Морзе (Morse Code Day) — США
  • День мясных рёбрышек (National Prime Rib Day) — США
  • 27 апреля — День ветеранов (National Veterans Day) — Финляндия
  • День детей — Колумбия
  • День отмены рабства (Abolition Day) — Майотта
  • 27 апреля — День короля — Нидерланды
  • День свободы — ЮАР
  • День независимости — Сьерра-Леоне
  • 27 апреля — День независимости — Того
  • День Второй республики — Австрия
  • День безопасного транспорта — Иран
  • 27 апреля — День национального сопротивления — Словения
  • Именины у Мартина, Антона, Ивана, Валентина, Александра
  • Мартын Лисогон

О праздниках больше — здесь.

27 апреля — Мартын-лисогон

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