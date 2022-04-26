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27 апреля - Мартын-лисогон. Вороны отпускают птенцов, лисицы "играют" новоселье
фото: pxhere.com

27 апреля — Мартын-лисогон. Вороны отпускают птенцов, лисицы «играют» новоселье

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 26.04.2022

27 апреля на Руси также именовали — Птичьи обереги, Вороний праздник, Евстафий, Мартын. Сегодня, верили в народе, вороны купаются в лужах и в ручьях. Причём делают это со своими птенцами, а затем отпускают их в самостоятельную жизнью. И делали так на Мартина-лисогона не только птицы, но и люди — выросшие дети уходили от родителей, чтобы строить собственные семьи.

А ещё наши предки считали: 27 апреля начинается новоселье у лисиц. Говорили, что они оставляют старые норы и перебираются в новые. Причём в этот период, якобы, животные слепы и глухи, а потому, согласно приметам, их можно ловить голыми руками.

Церковь же нынче чтит память святителя Мартина Исповедника. Родился святой в VII век в умбрийском городе Тудертума. До 649 года был в Константинополе постоянным дипломатическим представителем папы римского, а затем до 653 г. был 74 папой римским. За осуждение монофелитства Мартина сослали в Херсонес Таврический, где 16 сентября 655 года он и умер. После осуждения монофелитов его мощи перенесли в Рим.

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Что касается погодных примет на 27 апреля, то их немного:

  • На Мартина-лисогона среди черных туч есть светлые и легкие облака? К дождю с ветром.
  • Если же в этот день мокро и грязно, то пашня будет хорошей.
  • Ранний взлет пчел — к погожей весне.
  • Много сока из берёзы течёт — осень будет поздней.
  • Верба зацвела и прилетели ласточки со стрижами? Пора высаживать саженцы в садах.
Именины сегодня отмечают: Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин.


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