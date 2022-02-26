реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 27 февраля — День Кирилла. Сны, говорят, вещие снятся…

crimeapress_news



реклама в крыму
27 февраля - День Кирилла. Сны, говорят, вещие снятся...
фото: Ron Lach (pexels.com)

27 февраля — День Кирилла. Сны, говорят, вещие снятся…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:05 26.02.2022

В День Кирилла (это брат того самого равноапостольного Мефодия) на Руси придерживались интересного обычая — удерживали снег на огородах. Втаптывали его в землю, веря, что почва будет плодородной.

Кроме того, в народе 27 февраля называли «Бабьими взбрыксами». Ходили в гости к тёткам-повитухам. Угощали их пирогами, сладостями да вином. А ещё особым пивом, которое мужчины готовили специально для женщин, смешивая его с водой, собранной из семи святых источников.

А ещё в народе верили, что сны, снящиеся в ночь на 27 февраля, — вещие. Так:

  • тарелка и горшок приснились — крупные дела будут неудачными,
  • рыбу увидели – ждите неожиданных вестей,
  • на кладбище во сне побывали — долгая и счастливая жизнь будет,
  • часы приснились – не избежать временных трудностей,
  • письмо – с близким человеком расстанетесь,
  • разговаривали по телефону – к слухам неправдивым готовьтесь,
  • ребенка на руках во сне держали – к стабильности и покою.
Узнайте больше:  С 26 февраля в Крым можно проехать «по единому билету»
Что же касается погодных примет, то Кирилла считали указчиком лета:
  • Крепкий мороз – лето будет знойным.
  • Солнечный день – лето теплым будет, но морозы продержатся еще достаточно долго.
  • Какая погода на Кирилла, таким и будет весь август месяц.
  • Синицы громко щебечут – жди тепла.

Именины сегодня празднуют: Авраам, Георгий, Исаакия, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.

И ещё одна дата календаря отмечается 27 февраля — Международный день белого медведя. Не трудно догадаться, что установлен он с одной единственной целью — с заботой о сохранении на Земле этого удивительного животного. А популяция косолапых «блондинов» становится всё меньше. И в первую очередь, конечно, из-за варварского отношения человека и к планете, и к её обитателям.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.