27 июля – день Стефана-чудотворца. Память святого Акила

Вместе со своей супругой Присциллой Акила поселился в Коринфе и там познакомился с апостолом Павлом. Вместе они стали заниматься распространением христианской веры.

По­слан­ный сво­им учи­те­лем св. апо­сто­лом Пав­лом, св. апо­стол Аки­ла про­по­ве­до­вал Сло­во Бо­жие в Азии, Аха­ии и Ирак­лии, при­вел ко спа­се­нию ве­ли­кое мно­же­ство душ че­ло­ве­че­ских, об­ра­тив языч­ни­ков от идоль­ско­го слу­же­ния и кре­стив их.

Про­хо­дил он и по дру­гим стра­нам, про­по­ве­дуя вез­де Цар­ство Бо­жие, про­све­щая свя­той ве­рой, со­кру­шая идо­лов, воз­дви­гая церк­ви и по­став­ляя свя­щен­ни­ков. Свя­тая му­че­ни­ца При­с­кил­ла усерд­но по­мо­га­ла св. апо­сто­лу Аки­ле в его про­по­вед­ни­че­ском слу­же­нии. Пре­тер­пев нема­ло на­па­стей, они бы­ли му­че­ни­че­ски уби­ты невер­ны­ми.

Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. Также именно он является современником Сергия Радонежского.

Грозы в этот день считались самыми опасными. Часто они были причиной гибели людей в полях и на лугах. В некоторых областях до сих пор верят, что гром и молния – это смертоносный огонь от самого Сатаны. Так он нападает на неугодных ему людей. Поэтому, перед тем как выйти на работу (которая, увы, не делала скидок на погоду), люди читали особые заговоры от удара молнии, носили на теле обереги. В качестве последних служили кусочки ржаного хлеба в ладанках, трава любистока, венки из нее, а также бусы из мелких камушков. Также считалось, что от молнии защищает кусок гнилого, трухлявого пня, найденного в лесу в ночь на Ивана Купалу.

Но грозовые дожди в эту пору являлись грибными. Поэтому издавна и по сей день после дождя народ отправлялся в лес за грибами. Вторая половина июля – начало сбора подосиновиков, груздей, боровиков и других съедобных грибов.

Именины сегодня отмечают: Федор, Николай, Константин, Степан, Петр, Иван, Ираклий.

• День пяти случайных встреч

• День рождения гамбургера

• День памяти святого преподобного Стефана Махрищского

• День шотландского виски (National Scotch Day) — США

• День сони — Финляндия

• День прогулки с домашними растениями (Take Your Houseplants for a Walk Day) — США

• День крем-брюле (National Creme Brulee Day) — США

• День победы — КНДР

• Понедельник на холме (Гелагеца) — Мексика

• День памяти жертв — Вьетнам

• День ходьбы на ходулях (Walk on Stilts Day) — США

• День благодарности волынке (Bagpipe Appreciation Day) — США

• Карнавальный понедельник — Остров Саба

• День перемирия ветеранов Корейской войны — США

• День Хосе Сельсо Барбосы — Пуэрто-Рико

• День Церкви Христа — Филиппины

• Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая, Ивана

• День Акилы (Дозоры)