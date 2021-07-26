27 июля – день Стефана-чудотворца. Память святого Акила

27 июля — хотите верьте, а хотите нет, но в народе считали, что с этого дня постепенно наступает осень. Подтверждала этот факт и сама природа, устраивая «погодный армагеддон».
Как правило, в эти 24 часа поднимается сильный ветер и бушует гроза.
По старинным поверьям
27 июля на свет в виде молнии выходит нечистая сила, которую очень боялись и старались без особой необходимости не покидать свои дома во время грозы. Также верили в то, что нечисть может обратиться птицей, домашним животным и даже ребенком. Чтобы предотвратить пакости со стороны бесов, люди внимательно наблюдали за полями. Распространены были дозоры – когда крестьяне по очереди выходили в поле и следили за тем, чтобы сено не развеял ветер.
Была распространена примета, согласно которой нужно обязательно задобрить Полевого – духа, который живет в поле. Чтобы он защищал посевы от непогоды, готовили горшок каши, который оставляли у последней полосы жатвы. На саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что этот обряд является залогом хорошего урожая в следующем году.
Вместе со своей супругой Присциллой Акила поселился в Коринфе и там познакомился с апостолом Павлом. Вместе они стали заниматься распространением христианской веры.
Посланный своим учителем св. апостолом Павлом, св. апостол Акила проповедовал Слово Божие в Азии, Ахаии и Ираклии, привел ко спасению великое множество душ человеческих, обратив язычников от идольского служения и крестив их.
Проходил он и по другим странам, проповедуя везде Царство Божие, просвещая святой верой, сокрушая идолов, воздвигая церкви и поставляя священников. Святая мученица Прискилла усердно помогала св. апостолу Акиле в его проповедническом служении. Претерпев немало напастей, они были мученически убиты неверными.
Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. Также именно он является современником Сергия Радонежского.
27 июля — погодные приметы
Грозы в этот день считались самыми опасными. Часто они были причиной гибели людей в полях и на лугах. В некоторых областях до сих пор верят, что гром и молния – это смертоносный огонь от самого Сатаны. Так он нападает на неугодных ему людей. Поэтому, перед тем как выйти на работу (которая, увы, не делала скидок на погоду), люди читали особые заговоры от удара молнии, носили на теле обереги. В качестве последних служили кусочки ржаного хлеба в ладанках, трава любистока, венки из нее, а также бусы из мелких камушков. Также считалось, что от молнии защищает кусок гнилого, трухлявого пня, найденного в лесу в ночь на Ивана Купалу.
Но грозовые дожди в эту пору являлись грибными. Поэтому издавна и по сей день после дождя народ отправлялся в лес за грибами. Вторая половина июля – начало сбора подосиновиков, груздей, боровиков и других съедобных грибов.
- Солнечный день – к благоприятной осени.
- Глухие раскаты грома – к небольшому дождю. Громкие – к затяжному ливню.
- Гром гремит долго, а дождь не идет – к граду.
- Сухой воздух – к солнечной погоде.
- Вечером много летучих мышей – к жаркой погоде.
- По небу плывут кучевые облака с «лохматыми» краями – к ухудшению погоды.
- Природа 27 июля имеет особую целебную силу. Поэтому этот день лучше всего провести за городом, в лесу или в парке.
- Путешествия и дальние поездки в этот день всем пойдут на пользу.
- Сильный дождь пошел – к обилию грибов в лесу.
Именины сегодня отмечают: Федор, Николай, Константин, Степан, Петр, Иван, Ираклий.
А ещё 27 июля празднуют…
• День памяти святого преподобного Стефана Махрищского
• День Акилы (Дозоры)
По материалам
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