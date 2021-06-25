27 июня – день Елисея Гречкосея. Надежда, что будут дожди

27 июня предки наши продолжали сеять гречиху. При этом очень надеялись, что будут дожди. Если же небо «жадничало» и не давало ливней, так необходимых наливающимся всходам, то секли на Елисея крапиву, выбивая из нее жгучий сок. Верили, что брызнувший на небо сок крапивы обязательно обожжет небесную твердь и тут же прольется благодатный дождь.

А ещё в этот день было принято освящать одежду. Считалось, что человек, надевающий ее, будет счастлив в течение всего года. Поступали точно так же и с той одеждой, которая досталась в наследство или в подарок. Ритуал принято было совершать только с вещами, которые были куплены после Нового года и надеты не более 3-х раз. Также можно было 27 июня освящать наряды, в которых люди чувствовали себя неудобно.

27 июня — церковь нынче чтит память святого пророка Елисея

Славен тем, что был учеником и слугой пророка Ильи, присутствовал во время его вознесения на небо. Также говорили о пророчествах Елисея при всех четырех царях Израиля. Елисей, по преданиям, совершил большое количество чудес, в частности, воскрешал мертвых.

Свя­той про­рок Ели­сей жил в IX ве­ке до Р.X. По по­ве­ле­нию Гос­под­ню был при­зван к про­ро­че­ско­му слу­же­нию свя­тым про­ро­ком Бо­жи­им Или­ей и нес его бо­лее 65 лет при ше­сти из­ра­иль­ских ца­рях. Про­рок тво­рил мно­го­чис­лен­ные чу­де­са: раз­де­лил во­ды Иор­да­на, сде­лал при­год­ной для пи­тья во­ду Иери­хон­ско­го ис­точ­ни­ка, чу­дес­ным об­ра­зом в пу­стыне снаб­дил во­дою вой­ска из­ра­иль­ско­го и иудей­ско­го ца­рей, вы­сту­пив­ших про­тив мо­ави­тян, из­ба­вил бед­ную вдо­ву от го­лод­ной смер­ти чу­дес­ным умно­же­ни­ем мас­ла в со­су­де, вос­кре­сил ре­бен­ка са­ма­ри­тян­ки. Ели­сей пред­ска­зал из­ра­иль­ско­му ца­рю Иоасу по­бе­ду над вра­га­ми.

Скон­чал­ся св. про­рок Ели­сей в глу­бо­кой ста­ро­сти в Са­ма­рии. «И при жиз­ни сво­ей со­вер­шал он чу­де­са, и по смер­ти див­ны бы­ли де­ла его» (Сир. 48:15). Через год по­сле его смер­ти мерт­вец, бро­шен­ный в пе­ще­ру, где ле­жа­ли мо­щи про­ро­ка, вос­крес от при­кос­но­ве­ния к ним.

Что касается погодных примет:

Дождливый день 27 июня — к семи неделям сильной непогоды с дождями.

Много мошек и комаров – к хорошему урожаю ягод.

Совка начинает яйцекладку – дожди начинаются.

Утки притихли – к грозе.

Коршуны парят в небе – к хорошей погоде.

К полудню появятся черные толстые облака – вечером пойдет дождь.

Лягушки на суше прыгают – к дождю.

Сполохи на небе заиграли – погода переменится.

Звонче звенит серебряный напев зяблика – к хорошей погоде.

Звезды в июне кажутся блестящими – к жаре, сильно мерцают – к грозе, падают – к ветру.

Перед ненастьем стрекозы стрекочут громче обычного.

Пищуха (сеноставка) носит широкие листья, которыми закрывает свои стожки, – жди ненастья.

Именины сегодня отмечают: Георгий, Павел, Иосиф, Николай, Владимир, Александр.

А ещё 27 июня празднуют…

День молодёжи России

День рыболовства (Fishing Day)

27 июня – День рождения банкомата

День записывания случайных мыслей

День памяти святого пророка Елисея

27 июня – День микро, малых и средних предприятий (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day)

День ананаса (National Pineapple Day) — США

День замороженной конфеты (Bomb Pop Day) — США

27 июня – День солнцезащитных очков (National Sunglasses Day) — США

День рукопожатий (National Handshake Day) — США

День цветения апельсина (National Orange Blossom Day) — США

27 июня – День молодёжи — Южная Осетия

День независимости — Джибути

День тестирования на ВИЧ (National HIV Testing Day) — США

27 июня – День метисов — Бразилия

День работников печати — Узбекистан

День национального гимна — Канада

27 июня – День игры «Бинго» (National Bingo Day) — США

День распространения информации о посттравматическом стрессовом расстройстве (National PTSD Awareness Day) — США

День национального единства — Таджикистан

27 июня – День памяти жертв коммунистического режима — Чехия

День канадского мультикультурализма (Canadian Multiculturalism Day)

День никарагуанского сопротивления, мира, свободы, единства и национального примирения (День контрас) — Никарагуа

27 июня – День работников культуры и искусства — Туркменистан

День Хелен Келлер (Helen Keller Day) — США

Именины у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Мстислава, Николая, Владимира

Елисей Гречкосей

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