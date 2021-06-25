27 июня – день Елисея Гречкосея. Надежда, что будут дожди

27 июня предки наши продолжали сеять гречиху. При этом очень надеялись, что будут дожди. Если же небо «жадничало» и не давало ливней, так необходимых наливающимся всходам, то секли на Елисея крапиву, выбивая из нее жгучий сок. Верили, что брызнувший на небо сок крапивы обязательно обожжет небесную твердь и тут же прольется благодатный дождь.
А ещё в этот день было принято освящать одежду. Считалось, что человек, надевающий ее, будет счастлив в течение всего года. Поступали точно так же и с той одеждой, которая досталась в наследство или в подарок. Ритуал принято было совершать только с вещами, которые были куплены после Нового года и надеты не более 3-х раз. Также можно было 27 июня освящать наряды, в которых люди чувствовали себя неудобно.
27 июня — церковь нынче чтит память святого пророка Елисея
Славен тем, что был учеником и слугой пророка Ильи, присутствовал во время его вознесения на небо. Также говорили о пророчествах Елисея при всех четырех царях Израиля. Елисей, по преданиям, совершил большое количество чудес, в частности, воскрешал мертвых.
Святой пророк Елисей жил в IX веке до Р.X. По повелению Господню был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией и нес его более 65 лет при шести израильских царях. Пророк творил многочисленные чудеса: разделил воды Иордана, сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника, чудесным образом в пустыне снабдил водою войска израильского и иудейского царей, выступивших против моавитян, избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде, воскресил ребенка самаритянки. Елисей предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами.
Скончался св. пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. «И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его» (Сир. 48:15). Через год после его смерти мертвец, брошенный в пещеру, где лежали мощи пророка, воскрес от прикосновения к ним.
Что касается погодных примет:
- Дождливый день 27 июня — к семи неделям сильной непогоды с дождями.
- Много мошек и комаров – к хорошему урожаю ягод.
- Совка начинает яйцекладку – дожди начинаются.
- Утки притихли – к грозе.
- Коршуны парят в небе – к хорошей погоде.
- К полудню появятся черные толстые облака – вечером пойдет дождь.
- Лягушки на суше прыгают – к дождю.
- Сполохи на небе заиграли – погода переменится.
- Звонче звенит серебряный напев зяблика – к хорошей погоде.
- Звезды в июне кажутся блестящими – к жаре, сильно мерцают – к грозе, падают – к ветру.
- Перед ненастьем стрекозы стрекочут громче обычного.
- Пищуха (сеноставка) носит широкие листья, которыми закрывает свои стожки, – жди ненастья.
Именины сегодня отмечают: Георгий, Павел, Иосиф, Николай, Владимир, Александр.
А ещё 27 июня празднуют…
- День молодёжи России
- День рыболовства (Fishing Day)
- 27 июня – День рождения банкомата
- День записывания случайных мыслей
- День памяти святого пророка Елисея
- 27 июня – День микро, малых и средних предприятий (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day)
- День ананаса (National Pineapple Day) — США
- День замороженной конфеты (Bomb Pop Day) — США
- 27 июня – День солнцезащитных очков (National Sunglasses Day) — США
- День рукопожатий (National Handshake Day) — США
- День цветения апельсина (National Orange Blossom Day) — США
- 27 июня – День молодёжи — Южная Осетия
- День независимости — Джибути
- День тестирования на ВИЧ (National HIV Testing Day) — США
- 27 июня – День метисов — Бразилия
- День работников печати — Узбекистан
- День национального гимна — Канада
- 27 июня – День игры «Бинго» (National Bingo Day) — США
- День распространения информации о посттравматическом стрессовом расстройстве (National PTSD Awareness Day) — США
- День национального единства — Таджикистан
- 27 июня – День памяти жертв коммунистического режима — Чехия
- День канадского мультикультурализма (Canadian Multiculturalism Day)
- День никарагуанского сопротивления, мира, свободы, единства и национального примирения (День контрас) — Никарагуа
- 27 июня – День работников культуры и искусства — Туркменистан
- День Хелен Келлер (Helen Keller Day) — США
- Именины у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Мстислава, Николая, Владимира
- Елисей Гречкосей
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