27 июня — День Молодёжи. Мероприятия в Севастополе

27 июня – официальный праздник для всей молодежи. В этот день в Севастополе запланирован ряд мероприятий для жителей и гостей города.

В Студенческом Сквере парка Победы в 18:00 стартуют мастер-классы, фотовыставка и викторины. Одной из локаций будет мастер-класс по бальным танцам «Севастопольский вальс» от организаторов Общекрымского университетского бала. Также у гостей мероприятия будет возможность посетить фотовыставки севастопольских фотографов «Уличная галерея» и «Молодежь Севастополя». В выставке будут представлены работы Анны Садовниковой, Алины Красюк и Юлии Блоцкой, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, на одной из площадок будет организована интеллектуальная игра «Квиз, плиз!», состоящая из четырех раундов. На мероприятии будет возможность ознакомиться с деятельностью молодежных общественных организаций, а также пройти тренинг по личностному развитию и soft-skills, который проведут молодые тренеры центра «СКИЛЛ» от «Российского Союза Молодежи».

В 19:00 на площади перед памятником Георгию Победоносцу представители студотрядовского движения получат путевки в «трудовое лето». Раздача путевок состоится в рамках Открытия третьего трудового семестра — здесь.

Начало торжественной части запланировано на 20:00. Лучших молодежных активистов Севастополя отметят благодарственными письмами. В завершении дня состоится выступление музыкальных групп «Touch the wind» и «Dunaev Family».

иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя