27 мая – день Сидора-Огуречника. Память Святого мученика Исидора

27 мая — в народе примечали, что после Сидора-Огуречника устанавливается по-настоящему летняя погода. Северный ветер к 27 мая постепенно прекращался, и в народе говорили: «Отойдут все ветры сиверы».

К этому дню высаживали огурцы в открытый грунт. Существовала примета: вывешивали мокрую тряпку на ночь, а утром смотрели, высохла ли она. Если тряпка оставалась мокрой, значит, можно рассчитывать на богатый урожай огурцов, и наоборот.

Церковь нынче чтит память Святого мученика Исидора

Жил он в III веке на острове Хиосе, родом был из Александрии. Служил в войсках Римской империи, в полку военачальника Нумерия. По доносу сотника, что Исидор христианин, он был представлен на допрос к Нумерию, где исповедовал свою веру и отказался принести жертву идолам. Во время истязаний он славил Христа Бога и хулил языческих идолов. Военачальник велел отрезать святому язык, но и после этого он продолжал внятно прославлять Христа. С радостью встретил Исидор свой смертный приговор и сказал: «Славлю Тебя, Владыко мой, что Ты по милости Своей принимаешь меня в Свои небесные селения!» Кончина мученика произошла в 251 году.

Народные поверья и обычаи

Святого Исидора древнерусские предки переименовали в Сидора и дали прозвище Огуречник, приписывая ему заботу об огурцах. 27 мая минуют все заморозки, а птицы на крыльях принесут теплую погоду.

На этот день крестьяне старались посадить как можно больше огурцов. Знали, что посаженные в этот день огурцы не будут горькими и после засолки не закиснут. Помимо огурцов, в этот день сажали лен. Время посева выбирали по двум признакам:

как только закукует кукушка – можно сеять лен;

если на ивах висит перьевая пыль, то лен сеять нельзя.

В северных регионах в ночь на Сидора на улицу выносили мокрую тряпку. Если к утру тряпка замерзнет, то огурцы сажать пока рано. Если 27 мая дул северный ветер, огурцы также не сажали. Когда же ветер был южный — то время посадки пришло.

Когда люди видели утром в небе ласточку, они сразу же умывались молоком. Считалось, что с помощью этого ритуала можно добиться чистой и гладкой кожи лица. Это обряд помогал молодым девушкам надолго сохранить свою красоту и молодость.

Знахари в этот день лечили у людей вздутие живота. Они наполняли чашку водой и опускали в нее крест, а потом читали специальный заговор. Тот, кто выпивал воду, избавлялся от недуга.

Приметы на 27 мая

Холодная погода? Лето тоже будет холодным.

Прилетели стрижи – теплые дни впереди

Ласточки летают высоко в небе – к теплой и солнечной погоде. Если же эти птицы кружат низко – в ближайшее время пойдёт дождь.

«Водяные» облака видны на красном небе – погода в ближайшие дни будет дождливой и переменчивой.

Утром на листьях клена выступил сок – вечером дождь пойдет.

Перепел поет – к ясной погоде.

Именины сегодня отмечают: Исидор, Леонтий, Никита.

А ещё 27 мая празднуют…

День Ивана Русского — Греция

День велосипеда — Канада

27 мая – День детей — Нигерия

День библиотек — Кыргызстан

День памяти павших (Memorial Day) — США

27 мая – День матери — Боливия

День итальянский говядины (National Italian Beef Day) — США

День отмены рабства — Гваделупа, Сен-Мартен

Куперсхилдская сырная гонка (Cooper`s Hill Cheese-Rolling and Wake) — Великобритания

27 мая – День вооружённых сил — Никарагуа

День национальных героев — Тёркс и Кайкос

День территориального самоуправления — Польша

Именины у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра, Ивана

Сидор Огуречник

27 мая – День смелых решений

День города — Санкт-Петербург

День изобретения шпрот

Всероссийский день библиотек (День библиотекаря) По материалам https://alkodoma.ru О праздниках больше — здесь .