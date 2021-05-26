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27 мая – день Сидора-Огуречника. Память Святого мученика Исидора
фото: Alexei_other (pixabay.com)

27 мая – день Сидора-Огуречника. Память Святого мученика Исидора

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:04 26.05.2021

27 мая — в народе примечали, что после Сидора-Огуречника устанавливается по-настоящему летняя погода. Северный ветер к 27 мая постепенно прекращался, и в народе говорили: «Отойдут все ветры сиверы».

К этому дню высаживали огурцы в открытый грунт. Существовала примета: вывешивали мокрую тряпку на ночь, а утром смотрели, высохла ли она. Если тряпка оставалась мокрой, значит, можно рассчитывать на богатый урожай огурцов, и наоборот.

Церковь нынче чтит память Святого мученика Исидора

27 мая – день Сидора-Огуречника

Жил он в III веке на острове Хиосе, родом был из Александрии. Служил в войсках Римской империи, в полку военачальника Нумерия. По доносу сотника, что Исидор христианин, он был представлен на допрос к Нумерию, где исповедовал свою веру и отказался принести жертву идолам. Во время истязаний он славил Христа Бога и хулил языческих идолов. Военачальник велел отрезать святому язык, но и после этого он продолжал внятно прославлять Христа. С радостью встретил Исидор свой смертный приговор и сказал: «Славлю Тебя, Владыко мой, что Ты по милости Своей принимаешь меня в Свои небесные селения!» Кончина мученика произошла в 251 году.

Народные поверья и обычаи

Святого Исидора древнерусские предки переименовали в Сидора и дали прозвище Огуречник, приписывая ему заботу об огурцах. 27 мая минуют все заморозки, а птицы на крыльях принесут теплую погоду.

На этот день крестьяне старались посадить как можно больше огурцов. Знали, что посаженные в этот день огурцы не будут горькими и после засолки не закиснут. Помимо огурцов, в этот день сажали лен. Время посева выбирали по двум признакам:

  • как только закукует кукушка – можно сеять лен;
  • если на ивах висит перьевая пыль, то лен сеять нельзя.

В северных регионах в ночь на Сидора на улицу выносили мокрую тряпку. Если к утру тряпка замерзнет, то огурцы сажать пока рано. Если 27 мая дул северный ветер, огурцы также не сажали. Когда же ветер был южный — то время посадки пришло.

Когда люди видели утром в небе ласточку, они сразу же умывались молоком. Считалось, что с помощью этого ритуала можно добиться чистой и гладкой кожи лица. Это обряд помогал молодым девушкам надолго сохранить свою красоту и молодость.

Знахари в этот день лечили у людей вздутие живота. Они наполняли чашку водой и опускали в нее крест, а потом читали специальный заговор. Тот, кто выпивал воду, избавлялся от недуга.

Приметы на 27 мая

  • Холодная погода? Лето тоже будет холодным.
  • Прилетели стрижи – теплые дни впереди
  • Ласточки летают высоко в небе – к теплой и солнечной погоде. Если же эти птицы кружат низко – в ближайшее время пойдёт дождь.
  • «Водяные» облака видны на красном небе – погода в ближайшие дни будет дождливой и переменчивой.
  • Утром на листьях клена выступил сок –  вечером дождь пойдет.
  • Перепел поет – к ясной погоде.
Именины сегодня отмечают: Исидор, Леонтий, Никита.

А ещё 27 мая празднуют…

  • День Ивана Русского — Греция
  • День велосипеда — Канада
  • 27 мая – День детей — Нигерия
  • День библиотек — Кыргызстан
  • День памяти павших (Memorial Day) — США
  • 27 мая – День матери — Боливия
  • День итальянский говядины (National Italian Beef Day) — США
  • День отмены рабства — Гваделупа, Сен-Мартен
  • Куперсхилдская сырная гонка (Cooper`s Hill Cheese-Rolling and Wake) — Великобритания
  • 27 мая – День вооружённых сил — Никарагуа
  • День национальных героев — Тёркс и Кайкос
  • День территориального самоуправления — Польша
  • Именины у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра, Ивана
  • Сидор Огуречник
  • 27 мая – День смелых решений
  • День города — Санкт-Петербург
  • День изобретения шпрот
  • Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)

По материалам https://alkodoma.ru

О праздниках больше — здесь.

27 мая – день Сидора-Огуречника. Память Святого мученика Исидора

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