27 марта — Фёдор-скотник. Хлопочем по хозяйству

Главные герои в день Фёдора-скотника — домашние животные. В народе считали: нынче питомцам нужно оказывать повышенное внимание. Особенно коровам, быкам да лошадям. Говорили: «В Федоров день не ленись – скотинке поклонись», «Скотину водить – не разиня рот ходить».

Кроме того, предки наши 27 марта активно хлопотали по хозяйству: приводили в порядок сараи, конюшни и хлев. Чистили помещения от грязи и навоза. Параллельно проводили обряды, которые позволяли сохранить здоровье скотины, заговаривали ее, вешали на шею обереги от болезней и порчи.

Наблюдали, что если корова стала хуже доиться, то это обещало ненастную погоду, а споткнувшаяся лошадь предсказывала неудачный путь.

День заканчивался семейным застольем, на который приглашали тех, кто помогал в работах. Основные блюда были из молочных продуктов. Так как в это время зерна почти не оставалось, то из молока и творога делали угощение и потчевали им гостей.

Что касается погодных примет, то 27 марта…

Снег быстро тает, а на улице стоит туман? Лето будет ненастным.

День морозный? Холода простоят ещё, как минимум, неделю.

Гремит на Федора-скотника гром – к урожайному и тёплому лету.

Вода в реках не поднимается — к лету засушливому и жаркому.

Нельзя было пользоваться острыми предметами, особенно точить ножи или колоть дрова, нельзя было идти в лес на охоту. А если в этот день громко перекликались куры, то это предвещало возможную ссору. Считалось, что на Венедикта увеличивается влияние потустороннего мира на людей. Поэтому рекомендовалось не смотреть в зеркала в течение всего дня. Особенно это касалось старых людей. Дело в том, что 27 марта зазеркалье как никогда сильно влияет на людей и вытягивает из человека жизненную силу.

Не принято в этот день было есть мясо, считалось, что скотина обидится и перестанет водиться в хозяйстве.

День был чреват конфликтами и ссорами, поэтому нужно было думать, что говорить и сдерживать свои эмоции. Сказанного не вернешь – а неприятностей можно было избежать.

Именины сегодня отмечают: Александр, Августа, Лазарь, Иван, Филет, Бенедикт (Венедикт), Михаил, Феодосий.

Церковь чтит память память Святого преподобного Венедикта Нурсийского

Предания гласят, что именно он был автором важнейшего устава латинской традиции и родоначальником западного монашеского движения. Святой Венедикт Нурсийский был автором одного из важнейших уставов латинской традиции. На одной из гор в Кампании он разрушил языческий храм, а на его месте воздвиг церковь в честь Иоанна Крестителя. Кроме того, он обладал силой чудотворения и прозрения. Совершил много богоугодных дел. Однажды смог даже воскресить ребенка.

В 14 лет святой был отправлен родителями на ученье в Рим, однако, угнетенный окружавшей его безнравственностью, он решил посвятишь себя другой жизни. Вначале святой Венедикт поселился при церкви святого апостола Петра в селении Еффеди, но молва о его подвижнической жизни заставила его уйти дальше в горы. Там он повстречал отшельника Романа, который постриг его в монашество и указал ему для жительства отдаленную, пещеру.

Время от времени отшельник приносил святому пищу. Три года в полном уединении святой вел суровую борьбу с искушениями и превозмог их. Вскоре к нему стали собираться люди, жаждавшие жить под его руководством. Число учеников настолько выросло, что святой разделил их на двенадцать общин. Каждая община состояла из двенадцати иноков и составила отдельный скит. Каждому скиту преподобный дал игумена из своих опытных учеников.У преподобного остались ради назидания только новоначальные иноки. Строгие правила, установленные для монахов святым Венедиктом, не всем пришлись по душе, и преподобный не раз становился жертвой клеветы и преследований.

А ещё 27 марта празднуют…

День войск национальной гвардии РФ (День внутренних войск МВД)

Международный день виски (International Whiskey Day)

День летающих свинок

Международный день театра (World Theatre Day)

День гусиной кожи

27 марта — День нефролога

День памяти преподобного Венедикта Нурсийского

Праздник цветения сакуры — Япония

День сыра (National Cheese Day) — Франция

День виагры (Viagra Day) — США

27 марта — День победы — Ангола

День театрального искусства — Иран

День вооружённых сил — Мьянма

27 марта — День инженерно-аэродромной службы ВСУ — Украина

День испанской паэльи (National Spanish Paella Day) — США

Именины у Михаила, Венедикта, Ростислава

27 марта — Фёдор Скотник

О праздниках больше — здесь .