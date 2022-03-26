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27 марта - Фёдор-скотник. Время хлопотать по хозяйству
фото: rihaij (pixabay.com)

27 марта — Фёдор-скотник. Время хлопотать по хозяйству

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:40 26.03.2022

Главные герои в день Фёдора-скотника — домашние животные. В народе считали: нынче питомцам нужно оказывать повышенное внимание. Особенно коровам, быкам да лошадям. Говорили: «В Федоров день не ленись – скотинке поклонись», «Скотину водить – не разиня рот ходить».

Кроме того, предки наши 27 марта активно хлопотали по хозяйству: приводили в порядок сараи, конюшни и хлев. Чистили помещения от грязи и навоза.

Церковь же сегодня чтит память Святого преподобного Венедикта Нурсийского. Предания гласят, что именно он был  автором важнейшего устава латинской традиции и родоначальником западного монашеского движения.

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Что касается погодных примет, то:

  • Снег быстро тает, а на улице стоит туман? Лето будет ненастным.
  • День морозный? Холода простоят ещё, как минимум, неделю.
  • Гремит на Федора-скотника гром  – к урожайному и тёплому лету.
  • Вода в реках не поднимается — к лету засушливому и жаркому.

Именины сегодня отмечают: Александр, Августа, Лазарь, Иван, Филет, Бенедикт (Венедикт), Михаил, Феодосий.


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