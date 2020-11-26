27 ноября – день Филиппа. Угощаем Домового и готовимся к посту

27 ноября в селах на Руси существовала традиция: выносили еду для Домового за пределы избы. Это делалось для того, чтобы попросить Домового сохранить скотину в течение зимы – верили, что после этого она не будет болеть. Также в это время заканчивались свадьбы. Начиналось прядение. Девушки по вечерам собирались в одном доме, приносили с собой работу (в частности, прялки) и проводили время за беседами, шутками и прибаутками. Говорили: «У ленивой пряхи нет рубахи». Не поощряли леность и отказ от работы.
Кроме того, на Руси 27 ноября многие девушки начинали гадать. Они оставляли кусок говядины от ужина и клали его под подушку, приглашая суженого «заговеться». Говорили, что после этого во сне явится жених. После ужина 27 ноября со стола можно было и не убирать – Домовой полакомится едой, когда люди лягут спать. Кстати, говорили, что, если на следующий день на порог много снега наметет, значит, Домовой доволен.
Церковь чтит память святого Филиппа
Он относится к числу 12 апостолов, учеников Иисуса. В Евангелии от Иоанна говорится, что Филипп происходил из одного рода с Петром и Андреем, был призван в ученики одновременно с ними. Кроме того, он был женат и воспитывал дочерей, что является подтверждением того факта, что апостолы не были априори одинокими. Проповедуя христианство, Филипп прославился большим количеством чудес. Так, однажды он даже воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать. А ещё, гласит легенда, был случай, когда на Филиппа напали язычники и хотели побить его камнями.
Однако в доказательство существования Иисуса Филипп воскресил покойника, которого проносили в это время на носилках. Как бы там ни было, но свою жизнь Филипп закончил мученически – его казнили за миссионерскую деятельность.
Приметы на 27 ноября:
- 1. Небо затянуто тучами, идет снег – май будет дождливым.
- 2. На деревьях много инея – к стуже и хорошему урожаю овса.
- 3. Туман стелется – к теплу.
- 4. Ночью деревья инеем покрыты – весь следующий день снега не будет.
- 5. Вороны закаркали – к потеплению.
- 6. Налим ловится – к ранней весне.
- 7. День пасмурный – к урожаю. Солнечная погода – к неурожаю.
- 8. Дождь пошел – к урожаю пшеницы.
- 11. Тот, кто не женился до этого дня, встретит свою судьбу только на будущий год, а то и позже.
А ещё 27 ноября празднуют:
- День памяти студентов-медиков — Куба
- Праздник баварского кремового пирога (National Bavarian Cream Pie Day) — США
- Именины у Григория, Анны, Дмитрия, Виктора
- Куделица
- День морской пехоты России
- Праздник бражника
- День слушания музыки вечернего города
- Праздник оценщика
- День памяти святого апостола Филиппа
- День работника ветеринарной службы Кубани
По материалам:
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..