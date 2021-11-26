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27 ноября – Сегодня день Филиппа. Угощайте Домового, готовьтесь к посту
фото: pxhere.com

27 ноября – Сегодня день Филиппа. Угощайте Домового, готовьтесь к посту

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:18 26.11.2021

27 ноября – В селах на Руси существовала традиция: выносили еду для Домового за пределы избы. Это делалось для того, чтобы попросить Домового сохранить скотину в течение зимы – верили, что после этого она не будет болеть. Также в это время заканчивались свадьбы. Начиналось прядение. Девушки по вечерам собирались в одном доме, приносили с собой работу (в частности, прялки) и проводили время за беседами, шутками и прибаутками. Говорили: «У ленивой пряхи нет рубахи». Не поощряли леность и отказ от работы.

Кроме того, на Руси 27 ноября многие девушки начинали гадать. Они оставляли кусок говядины от ужина и клали его под подушку, приглашая суженого «заговеться». Говорили, что после этого во сне явится жених. После ужина 27 ноября со стола можно было и не убирать – Домовой полакомится едой, когда люди лягут спать. Кстати, говорили, что, если на следующий день на порог много снега наметет, значит, Домовой доволен.

Кроме того, 27 ноября — это период заговенья перед Рождественским постом, который длился до 6 января (Сочельника). Ели мясные, молочные блюда. А вот, с 28 ноября можно было есть только овощи, постные каши, фрукты, хлеб. По праздникам позволялось есть рыбу и растительное масло. В монастырском уставе также было сказано, что трапезничать нужно 1 раз в день после захода солнца. Но это правило не является строгим.

Церковь чтит память святого Филиппа

27 ноябряОн относится к числу 12 апостолов, учеников Иисуса. В Евангелии от Иоанна говорится, что Филипп происходил из одного рода с Петром и Андреем, был призван в ученики одновременно с ними. Кроме того, он был женат и воспитывал дочерей, что является подтверждением того факта, что апостолы не были априори одинокими. Проповедуя христианство, Филипп прославился большим количеством чудес. Так, однажды он даже воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать. А ещё, гласит легенда, был случай, когда на Филиппа напали язычники и хотели побить его камнями.

Однако в доказательство существования Иисуса Филипп воскресил покойника, которого проносили в это время на носилках. Как бы там ни было, но свою жизнь Филипп закончил мученически – его казнили за миссионерскую деятельность.

Приметы дня:

  • Небо затянуто тучами, идет снег – май будет дождливым.
  • На деревьях много инея – к стуже и хорошему урожаю овса.
  • Туман стелется – к теплу.
  • Ночью деревья инеем покрыты – весь следующий день снега не будет.
  • Вороны закаркали – к потеплению.
  • Налим ловится – к ранней весне.
  • День пасмурный – к урожаю. Солнечная погода – к неурожаю.
  • Дождь пошел – к урожаю пшеницы.
  • Тот, кто не женился до этого дня, встретит свою судьбу только на будущий год, а то и позже.

Именины сегодня отмечают: Анна, Петр, Григорий, Николай, Аристарх, Александр, Федор, Гавриил, Михаил, Константин.

А ещё 27 ноября празднуют…

  • День памяти студентов-медиков — Куба
  • Праздник баварского кремового пирога (National Bavarian Cream Pie Day) — США
  • Именины у Григория, Анны, Дмитрия, Виктора
  • Куделица
  • День морской пехоты России
  • Праздник бражника
  • День слушания музыки вечернего города
  • Праздник оценщика
  • День памяти святого апостола Филиппа
  • День работника ветеринарной службы Кубани

О праздниках больше — здесь.

27 ноября – Сегодня день Филиппа. Угощайте Домового, готовьтесь к посту

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