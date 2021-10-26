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27 октября – день Прасковьи. Грязный день. Угощаем Домового!
фото: Daria Klimova (pexels.com)

27 октября – день Прасковьи. Грязный день. Угощаем Домового!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 26.10.2021

27 октября имеет и другие имена: Грязниха, Параскева-пятница, Грязнихи, Льняница, Параскевы Трепальщицы, Порошиха, Грязнухи, Пряха, Протас, Назар.

Чем примечателен этот день? Грязью. Да-да, именно — грязью, которую повсюду «разводят» дожди и первый снег. И если сейчас для городских жителей эта проблема не так актуальна, то нашим предкам в этот период приходилось непросто. Жили они буквально в вынужденной осаде: ни до города не съездить, ни в соседнее село добраться, даже от своего дома к соседскому пройти нелегко. А если и рискнешь поехать, то пожалеешь: телега в грязи увязнет, сам замараешься да вымокнешь, а там и до простуды недалеко. По этой причине пытались по разным приметам предугадать, когда же установится зимний путь.

Церковь почитает память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской

27 октября – День Прасковьи. Не забудьте угостить Домового!

Она жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. К слову, Прасковья родилась в той же семье, что и святитель Ефимий, известный как епископ Мадитоса. Когда родители Прасковьи умерли, то она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь для того чтобы принять монашеский постриг. Далее Параскева посетила Святую землю как паломник и решила поселиться в Иорданской долине. В родные места она вернулась за 2 года до своей смерти, где и скончалась. Как говорили очевидцы, мощи Параскевы обладали чудодейственными свойствами – помогали излечиться от многочисленных недугов.

И ещё. 27 октября надо обязательно задобрить Домового. В сёлах, к примеру, выносили на двор еду, чтобы скот водился. Ведь на попечении этого существа (по верованию наших предков) находилась скотина всей деревенской усадьбы, соответственно, роль духа в этом отношении была главной.

Приметы дня 27 октября

  • Если на улице много грязи, то до зимы ждать еще четыре недели.
  •  Яркое звездное небо – к хорошему урожаю.
  •  Если погода стоит ветреная и сухая – значит, в следующем году лето будет неурожайное и сухое, если идет дождь – это сулит хороший урожай.
  •  Когда грязно, а в след от лошадиного копытца наполняется водой – снег установит зимний путь.
  •  Если вороны раскаркались – будет оттепель.
  •  Если погода стоит облачная и снежная – будет ненастье в конце мая.
  •  Когда лес в этот день покрылся инеем – это предвещает хороший урожай овса, если будет дождь – уродится пшеница.

Именины сегодня отмечают: Кузьма, Игнатий, Прасковья, Михаил, Назар, Петр, Максимилиан, Николай.

А ещё 27 октября празднуют…

  • День работников автомобильного транспорта (День автомобилиста)
  • Международный день тёщи (International Mother-in-Law Day)
  • 27 октября – Международный день плюшевого мишки (International Teddy Bear Day)
  • День осенних миражей
  • Праздник Яхромской иконы Божией Матери
  • День памяти преподобной Параскевы Сербской
  • 27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage)
  • День чёрной кошки (National Black Cat Day) — США
  • Праздник американского пива (National American Beer Day) — США
  • 27 октября – День автомобилиста и дорожника — Украина
  • Праздник каштана — Франция
  • День посадки деревьев — Алжир
  • 27 октября – Праздник военно-морского флота (Navy Day) — США
  • Фестиваль огней, Дивали (Diwali) — Индия
  • День памяти жертв теракта в парламенте — Армения
  • День социального работника — Казахстан
  • Праздник трёх Заиров — Конго
  • 27 октября – День наставничества (National Mentoring Day) — США
  • День независимости — Сент-Винсент и Гренадины
  • 27 октября – Праздник национального флага — Греция
  • Праздник местных сообществ — Кыргызстан
  • День независимости — Туркменистан
  • День черновской трагедии — Словакия
  • Именины у Михаила, Петра, Кузьмы, Игнатия, Николая
  • Параскева Грязнуха

О праздниках больше — здесь.

27 октября – день Прасковьи. Грязный день. Угощаем Домового!

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