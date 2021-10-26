27 октября – день Прасковьи. Грязный день. Угощаем Домового!

27 октября имеет и другие имена: Грязниха, Параскева-пятница, Грязнихи, Льняница, Параскевы Трепальщицы, Порошиха, Грязнухи, Пряха, Протас, Назар.
Чем примечателен этот день? Грязью. Да-да, именно — грязью, которую повсюду «разводят» дожди и первый снег. И если сейчас для городских жителей эта проблема не так актуальна, то нашим предкам в этот период приходилось непросто. Жили они буквально в вынужденной осаде: ни до города не съездить, ни в соседнее село добраться, даже от своего дома к соседскому пройти нелегко. А если и рискнешь поехать, то пожалеешь: телега в грязи увязнет, сам замараешься да вымокнешь, а там и до простуды недалеко. По этой причине пытались по разным приметам предугадать, когда же установится зимний путь.
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Церковь почитает память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской
Она жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. К слову, Прасковья родилась в той же семье, что и святитель Ефимий, известный как епископ Мадитоса. Когда родители Прасковьи умерли, то она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь для того чтобы принять монашеский постриг. Далее Параскева посетила Святую землю как паломник и решила поселиться в Иорданской долине. В родные места она вернулась за 2 года до своей смерти, где и скончалась. Как говорили очевидцы, мощи Параскевы обладали чудодейственными свойствами – помогали излечиться от многочисленных недугов.
И ещё. 27 октября надо обязательно задобрить Домового. В сёлах, к примеру, выносили на двор еду, чтобы скот водился. Ведь на попечении этого существа (по верованию наших предков) находилась скотина всей деревенской усадьбы, соответственно, роль духа в этом отношении была главной.
Приметы дня 27 октября
- Если на улице много грязи, то до зимы ждать еще четыре недели.
- Яркое звездное небо – к хорошему урожаю.
- Если погода стоит ветреная и сухая – значит, в следующем году лето будет неурожайное и сухое, если идет дождь – это сулит хороший урожай.
- Когда грязно, а в след от лошадиного копытца наполняется водой – снег установит зимний путь.
- Если вороны раскаркались – будет оттепель.
- Если погода стоит облачная и снежная – будет ненастье в конце мая.
- Когда лес в этот день покрылся инеем – это предвещает хороший урожай овса, если будет дождь – уродится пшеница.
Именины сегодня отмечают: Кузьма, Игнатий, Прасковья, Михаил, Назар, Петр, Максимилиан, Николай.
А ещё 27 октября празднуют…
- День работников автомобильного транспорта (День автомобилиста)
- Международный день тёщи (International Mother-in-Law Day)
- 27 октября – Международный день плюшевого мишки (International Teddy Bear Day)
- День осенних миражей
- Праздник Яхромской иконы Божией Матери
- День памяти преподобной Параскевы Сербской
- 27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage)
- День чёрной кошки (National Black Cat Day) — США
- Праздник американского пива (National American Beer Day) — США
- 27 октября – День автомобилиста и дорожника — Украина
- Праздник каштана — Франция
- День посадки деревьев — Алжир
- 27 октября – Праздник военно-морского флота (Navy Day) — США
- Фестиваль огней, Дивали (Diwali) — Индия
- День памяти жертв теракта в парламенте — Армения
- День социального работника — Казахстан
- Праздник трёх Заиров — Конго
- 27 октября – День наставничества (National Mentoring Day) — США
- День независимости — Сент-Винсент и Гренадины
- 27 октября – Праздник национального флага — Греция
- Праздник местных сообществ — Кыргызстан
- День независимости — Туркменистан
- День черновской трагедии — Словакия
- Именины у Михаила, Петра, Кузьмы, Игнатия, Николая
- Параскева Грязнуха
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