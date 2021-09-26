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27 сентября – Воздвижение Господне, Ставров день. В лес девушкам лучше не ходить...
фото: zhang kaiyv

27 сентября – Воздвижение Господне, Ставров день. В лес девушкам лучше не ходить…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:52 26.09.2021

27 сентября верующие отмечают большой праздник — Воздвиженье Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в IV веке. Произошло это в Иерусалиме. Языческие императоры, решив уничтожить всякие воспоминания о том, что происходило на Голгофе, повелели засыпать ее землей и поставить на этом месте статую Юпитера и капище богини Венеры. Однако через 300 лет на престол вступил император Константин, который отличался милостью по отношению к верующим.

Согласно преданию, крест был найден матерью императора Константина Великого, царицей Еленой. Именно они организовала раскопки, в результате которых обнаружили пещеру гроба Господня и недалеко – три креста.

Интересно, что только чудо помогло узнать о том, где находится тот крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина, прикоснувшись к нему, исцелилась.

27 сентября православные придерживаются строгого поста (сухоедения): воздерживаются не только от животной пищи, но и от растительной, которая подвергалась термической обработке (варке, жарке, выпечке или тушению). Разрешается есть только сырые овощи и фрукты. Только ближе к вечеру допускаются некоторые послабления.

С этим праздником в народе связано много поверий и преданий. Самое известное из них: змеи этим днем выползают из нор, чтобы в последний раз погреться на солнце, набраться сил перед зимней спячкой в подземном царстве. Животные сворачиваются в клубки и устраивают «змеиные свадьбы». Остерегались в этот день и Лешего – с ним связаны особые охранительные обряды.

Приметы дня 27 сентября

  • Заморозки с утра – к скорой зиме.
  • Ясная и теплая погода – зима наступит поздно.
  • Резкое похолодание – к ранней весне.
  • Северный ветер подул – к жаркому лету.
  • Если увидел стаю перелетных птиц (особенно ласточек), надо попросить их передать привет умершим родственникам.
  • Не видно перелетных птиц – к морозной зиме.
  • Гуси летят высоко – к большому половодью весной.
  • В лес нельзя ходить – змеи искусают и медведь (который с этого дня ищет берлогу для спячки) изведет.
  • Девушка в лес пойдет – леший украдет.
  • Если в этот день змея  ужалит человека – она до своей норы не доползет.
  • Леший в лесу завыл – кто-то поблизости умрет страшной смертью (утопится или удавится).
  • Нельзя на Воздвиженье даже проходить мимо места, где когда-то было совершено убийство – нечистый попутает.
  • Если человек в этот день заблудился, он должен снять с себя одежду, встряхнуть ее, прочесть молитву и надеть снова. Считается, что такой обряд оберегает от лешего и помогает человеку быстрее найти верную дорогу.
  • Если увидишь на земле непонятные следы – ни в коем случае не переходи их. Это могут быть следы лесной нечисти. Кто перейдет их – вскоре тяжело заболеет.

Именины сегодня отмечает Иван.

А ещё 27 сентября празднуют…

  • Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
  • День воспитателя и всех дошкольных работников
  • 27 сентября – День дружбана
  • Всемирный день туризма (World Tourism Day)
  • День чешского пива (Czech Beer Day)
  • 27 сентября – День рождения поисковой системы Google
  • День подарков миру
  • День «Обними вегетарианца» (Hug A Vegetarian Day)
  • 27 сентября – Закрытие Сварги
  • День государственности Якутии (Республика Саха)
  • День бутерброда (German Sandwich Day) — Германия
  • 27 сентября – День шоколадного молока (National Chocolate Milk Day) — США
  • Праздник сбора винограда (Neuchatel Wine Festival) — Швейцария
  • День туризма — Украина
  • День говяжьей тушёнки (National Corned Beef Hash Day) — США
  • 27 сентября – День «Раздави банку» (National Crush a Can Day) — США
  • День без оправданий (National No Excuses Day) — Канада
  • День посадки деревьев — Виргинские Острова
  • 27 сентября – Праздник предков (Pchum Ben) — Камбоджа
  • День телевидения — Монголия
  • День культуры — Маршалловы Острова
  • 27 сентября – День молодёжи — Тёркс и Кайкос
  • День независимости — Туркменистан
  • День железнодорожника — Словакия
  • 27 сентября – День культуры (Manit Day) — Маршалловы Острова
  • Фестиваль ремёсел в Тоскане — Италия
  • День окончания войны за независимость — Мексика
  • День Польского подпольного государства — Польша
  • 27 сентября – День французского сообщества — Бельгия
  • Праздник Мескельского креста (Meskel) — Эфиопия
  • День «Спортивный фиолетовый для тромбоцитов» (Sport Purple for Platelets Day) — США
  • 27 сентября – День памяти святого Винсента де Поля (Saint Vincent de Paul Feast Day) — Мадагаскар
  • День храбреца (National Brave Day) — США
  • Именины у Ивана, Винцента, Дамианта, Космы
  • Сдвиженьё

О праздниках больше — здесь.

27 сентября – Воздвижение Господне, Ставров день. В лес девушкам лучше не ходить...

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