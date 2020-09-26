27 сентября – Воздвижение Господне. Ставров день

27 сентября верующие отмечают большой праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в IV веке. Произошло это в Иерусалиме. Языческие императоры, решив уничтожить всякие воспоминания о том, что происходило на Голгофе, повелели засыпать ее землей и поставить на этом месте статую Юпитера и капище богини Венеры. Однако через 300 лет на престол вступил император Константин, который отличался милостью по отношению к верующим.

Согласно преданию, крест был найден матерью императора Константина Великого, царицей Еленой. Именно они организовала раскопки, в результате которых обнаружили пещеру гроба Господня и недалеко – три креста.

Интересно, что только чудо помогло узнать о том, где находится тот крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина, прикоснувшись к нему, исцелилась.

27 сентября православные придерживаются строгого поста (сухоедения): воздерживаются не только от животной пищи, но и от растительной, которая подвергалась термической обработке (варке, жарке, выпечке или тушению). Разрешается есть только сырые овощи и фрукты. Только ближе к вечеру допускаются некоторые послабления.

С этим праздником в народе связано много поверий и преданий. Самое известное из них: змеи этим днем выползают из нор, чтобы в последний раз погреться на солнце, набраться сил перед зимней спячкой в подземном царстве. Животные сворачиваются в клубки и устраивают «змеиные свадьбы». Остерегались в этот день и Лешего – с ним связаны особые охранительные обряды.

Приметы дня 27 сентября:

Заморозки с утра – к скорой зиме.

Ясная и теплая погода – зима наступит поздно.

Резкое похолодание – к ранней весне.

Северный ветер подул – к жаркому лету.

Если увидел стаю перелетных птиц (особенно ласточек), надо попросить их передать привет умершим родственникам.

Не видно перелетных птиц – к морозной зиме.

Гуси летят высоко – к большому половодью весной.

В лес нельзя ходить – змеи искусают и медведь (который с этого дня ищет берлогу для спячки) изведет.

Девушка в лес пойдет – леший украдет.

Если в этот день ужалит человека – она до своей норы не доползет.

Леший в лесу завыл – кто-то поблизости умрет страшной смертью (утопится или удавится).

Нельзя на Воздвиженье даже проходить мимо места, где когда-то было совершено убийство – нечистый попутает.

Если человек в этот день заблудился, он должен снять с себя одежду, встряхнуть ее, прочесть молитву и надеть снова. Считается, что такой обряд оберегает от лешего и помогает человеку быстрее найти верную дорогу.

Если увидишь на земле непонятные следы – ни в коем случае не переходи их. Это могут быть следы лесной нечисти. Кто перейдет их – вскоре тяжело заболеет.

Именины сегодня отмечает Иван.

А ещё 27 сентября празднуют:

Всемирный день туризма (World Tourism Day)

День воспитателя и всех дошкольных работников

Праздник сбора винограда (Neuchatel Wine Festival) — Швейцария

Закрытие Сварги

Праздник предков (Pchum Ben) — Камбоджа

Фестиваль ремёсел в Тоскане — Италия

Праздник Мескельского креста (Meskel) — Эфиопия

Сдвиженьё

И Дни:

Дружбана;

чешского пива (Czech Beer Day);

рождения поисковой системы Google;

подарков миру;

государственности Якутии (Республика Саха);

бутерброда (German Sandwich Day) — Германия;

шоколадного молока (National Chocolate Milk Day) — США

туризма — Украина;

говяжьей тушёнки (National Corned Beef Hash Day) — США;

без оправданий (National No Excuses Day) — Канада

посадки деревьев — Виргинские Острова;

телевидения — Монголия;

культуры — Маршалловы Острова;

молодёжи — Тёркс и Кайкос;

независимости — Туркменистан;

железнодорожника — Словакия;

культуры (Manit Day) — Маршалловы Острова;

окончания войны за независимость — Мексика;

Польского подпольного государства — Польша;

французского сообщества — Бельгия;

памяти святого Винсента де Поля (Saint Vincent de Paul Feast Day) — Мадагаскар;

Храбреца (National Brave Day) — США.

Также 27 сентября отмечают торжество под названием «Раздави банку» (National Crush a Can Day) — США; и призывают «Обними вегетарианца» (Hug A Vegetarian Day).

Именины 27 сентября — у Ивана, Винцента, Дамианта, Космы

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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