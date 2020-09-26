27 сентября – Воздвижение Господне. Ставров день

27 сентября верующие отмечают большой праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в IV веке. Произошло это в Иерусалиме. Языческие императоры, решив уничтожить всякие воспоминания о том, что происходило на Голгофе, повелели засыпать ее землей и поставить на этом месте статую Юпитера и капище богини Венеры. Однако через 300 лет на престол вступил император Константин, который отличался милостью по отношению к верующим.
Согласно преданию, крест был найден матерью императора Константина Великого, царицей Еленой. Именно они организовала раскопки, в результате которых обнаружили пещеру гроба Господня и недалеко – три креста.
Интересно, что только чудо помогло узнать о том, где находится тот крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина, прикоснувшись к нему, исцелилась.
27 сентября православные придерживаются строгого поста (сухоедения): воздерживаются не только от животной пищи, но и от растительной, которая подвергалась термической обработке (варке, жарке, выпечке или тушению). Разрешается есть только сырые овощи и фрукты. Только ближе к вечеру допускаются некоторые послабления.
С этим праздником в народе связано много поверий и преданий. Самое известное из них: змеи этим днем выползают из нор, чтобы в последний раз погреться на солнце, набраться сил перед зимней спячкой в подземном царстве. Животные сворачиваются в клубки и устраивают «змеиные свадьбы». Остерегались в этот день и Лешего – с ним связаны особые охранительные обряды.
Приметы дня 27 сентября:
- Заморозки с утра – к скорой зиме.
- Ясная и теплая погода – зима наступит поздно.
- Резкое похолодание – к ранней весне.
- Северный ветер подул – к жаркому лету.
- Если увидел стаю перелетных птиц (особенно ласточек), надо попросить их передать привет умершим родственникам.
- Не видно перелетных птиц – к морозной зиме.
- Гуси летят высоко – к большому половодью весной.
- В лес нельзя ходить – змеи искусают и медведь (который с этого дня ищет берлогу для спячки) изведет.
- Девушка в лес пойдет – леший украдет.
- Если в этот день ужалит человека – она до своей норы не доползет.
- Леший в лесу завыл – кто-то поблизости умрет страшной смертью (утопится или удавится).
- Нельзя на Воздвиженье даже проходить мимо места, где когда-то было совершено убийство – нечистый попутает.
- Если человек в этот день заблудился, он должен снять с себя одежду, встряхнуть ее, прочесть молитву и надеть снова. Считается, что такой обряд оберегает от лешего и помогает человеку быстрее найти верную дорогу.
- Если увидишь на земле непонятные следы – ни в коем случае не переходи их. Это могут быть следы лесной нечисти. Кто перейдет их – вскоре тяжело заболеет.
А ещё 27 сентября празднуют:
- Всемирный день туризма (World Tourism Day)
- День воспитателя и всех дошкольных работников
- Праздник сбора винограда (Neuchatel Wine Festival) — Швейцария
- Закрытие Сварги
- Праздник предков (Pchum Ben) — Камбоджа
- Фестиваль ремёсел в Тоскане — Италия
- Праздник Мескельского креста (Meskel) — Эфиопия
- Сдвиженьё
И Дни:
- Дружбана;
- чешского пива (Czech Beer Day);
- рождения поисковой системы Google;
- подарков миру;
- государственности Якутии (Республика Саха);
- бутерброда (German Sandwich Day) — Германия;
- шоколадного молока (National Chocolate Milk Day) — США
- туризма — Украина;
- говяжьей тушёнки (National Corned Beef Hash Day) — США;
- без оправданий (National No Excuses Day) — Канада
- посадки деревьев — Виргинские Острова;
- телевидения — Монголия;
- культуры — Маршалловы Острова;
- молодёжи — Тёркс и Кайкос;
- независимости — Туркменистан;
- железнодорожника — Словакия;
- культуры (Manit Day) — Маршалловы Острова;
- окончания войны за независимость — Мексика;
- Польского подпольного государства — Польша;
- французского сообщества — Бельгия;
- памяти святого Винсента де Поля (Saint Vincent de Paul Feast Day) — Мадагаскар;
- Храбреца (National Brave Day) — США.
Также 27 сентября отмечают торжество под названием «Раздави банку» (National Crush a Can Day) — США; и призывают «Обними вегетарианца» (Hug A Vegetarian Day).
Именины 27 сентября — у Ивана, Винцента, Дамианта, Космы
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