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27 сентября – Воздвижение Господне. Ставров день
иллюстрация: geralt (pixabay.com)

27 сентября – Воздвижение Господне. Ставров день

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 21:38 26.09.2020

27 сентября верующие отмечают большой праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в IV веке. Произошло это в Иерусалиме. Языческие императоры, решив уничтожить всякие воспоминания о том, что происходило на Голгофе, повелели засыпать ее землей и поставить на этом месте статую Юпитера и капище богини Венеры. Однако через 300 лет на престол вступил император Константин, который отличался милостью по отношению к верующим.

Согласно преданию, крест был найден матерью императора Константина Великого, царицей Еленой. Именно они организовала раскопки, в результате которых обнаружили пещеру гроба Господня и недалеко – три креста.

27 сентября – Воздвижение Господне, Ставров день

Интересно, что только чудо помогло узнать о том, где находится тот крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина, прикоснувшись к нему, исцелилась.

27 сентября православные придерживаются строгого поста (сухоедения): воздерживаются не только от животной пищи, но и от растительной, которая подвергалась термической обработке (варке, жарке, выпечке или тушению). Разрешается есть только сырые овощи и фрукты. Только ближе к вечеру допускаются некоторые послабления.

С этим праздником в народе связано много поверий и преданий. Самое известное из них: змеи этим днем выползают из нор, чтобы в последний раз погреться на солнце, набраться сил перед зимней спячкой в подземном царстве. Животные сворачиваются в клубки и устраивают «змеиные свадьбы». Остерегались в этот день и Лешего – с ним связаны особые охранительные обряды.

Приметы дня 27 сентября:

  • Заморозки с утра – к скорой зиме.
  • Ясная и теплая погода – зима наступит поздно.
  • Резкое похолодание – к ранней весне.
  • Северный ветер подул – к жаркому лету.
  • Если увидел стаю перелетных птиц (особенно ласточек), надо попросить их передать привет умершим родственникам.
  • Не видно перелетных птиц – к морозной зиме.
  • Гуси летят высоко – к большому половодью весной.
  • В лес нельзя ходить – змеи искусают и медведь (который с этого дня ищет берлогу для спячки) изведет.
  • Девушка в лес пойдет – леший украдет.
  • Если в этот день  ужалит человека – она до своей норы не доползет.
  • Леший в лесу завыл – кто-то поблизости умрет страшной смертью (утопится или удавится).
  • Нельзя на Воздвиженье даже проходить мимо места, где когда-то было совершено убийство – нечистый попутает.
  • Если человек в этот день заблудился, он должен снять с себя одежду, встряхнуть ее, прочесть молитву и надеть снова. Считается, что такой обряд оберегает от лешего и помогает человеку быстрее найти верную дорогу.
  • Если увидишь на земле непонятные следы – ни в коем случае не переходи их. Это могут быть следы лесной нечисти. Кто перейдет их – вскоре тяжело заболеет.

Именины сегодня отмечает Иван.

А ещё 27 сентября празднуют:

  • Всемирный день туризма (World Tourism Day)
  • День воспитателя и всех дошкольных работников
  • Праздник сбора винограда (Neuchatel Wine Festival) — Швейцария
  • Закрытие Сварги
  • Праздник предков (Pchum Ben) — Камбоджа
  • Фестиваль ремёсел в Тоскане — Италия
  • Праздник Мескельского креста (Meskel) — Эфиопия
  • Сдвиженьё

И Дни:

  • Дружбана;
  • чешского пива (Czech Beer Day);
  • рождения поисковой системы Google;
  • подарков миру;
  • государственности Якутии (Республика Саха);
  • бутерброда (German Sandwich Day) — Германия;
  • шоколадного молока (National Chocolate Milk Day) — США
  • туризма — Украина;
  • говяжьей тушёнки (National Corned Beef Hash Day) — США;
  • без оправданий (National No Excuses Day) — Канада
  • посадки деревьев — Виргинские Острова;
  • телевидения — Монголия;
  • культуры — Маршалловы Острова;
  • молодёжи — Тёркс и Кайкос;
  • независимости — Туркменистан;
  • железнодорожника — Словакия;
  • культуры (Manit Day) — Маршалловы Острова;
  • окончания войны за независимость — Мексика;
  • Польского подпольного государства — Польша;
  • французского сообщества — Бельгия;
  • памяти святого Винсента де Поля (Saint Vincent de Paul Feast Day) — Мадагаскар;
  • Храбреца (National Brave Day) — США.

Также 27 сентября отмечают торжество под названием «Раздави банку» (National Crush a Can Day) — США; и призывают «Обними вегетарианца» (Hug A Vegetarian Day).

Именины 27 сентября — у Ивана, Винцента, Дамианта, Космы

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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27 сентября – Воздвижение Господне. Ставров день

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