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28 апреля — Пудов день. Пчёлы жалят только грешников
фото: Capri23auto (pixabay.com)

28 апреля — Пудов день. Пчёлы жалят только грешников

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:33 27.04.2021

28 апреля пасечники осматривали омшаники и пасеки: «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда». У наших предков пчела считалась священным насекомым, Божьей угодницей. В старину невеста, прежде чем дать согласие на брак, проверяла жениха. Парня ставили под деревом, где гнездились пчелы, и наблюдали за поведением насекомых. Если они не обращали никакого внимания на жениха, то быть свадьбе.

Если к 28 апреля уже наступало тепло и деревья зацветали, то пчёл выносили на улицу ближе к первоцвету. Считалось, что в этот день можно изгонять смерть при помощи такого обряда: вынимая пчёл из-под спуда, где они зимовали, призывать дождливую погоду.

Верили, что пчёлы жалят только грешников. В старые времена перед свадьбой невеста проверяла жениха: парень стоял под деревом, где гнездились пчёлы. Если они на парня не реагировали, то свадьба состоится.

Начинающие распускаться почки рябины и калины собирали для изготовления целебных настоев, которые помогали при ангине, осиплости голоса, для облегчения зубной боли.

Церковь 28 апреля чтит память святого апостола Пуда

Святые Аристарх, Пуд и Трофим были из числа первых семидесяти учеников Христа и последователей двенадцати апостолов. Святой апостол Аристарх стал епископом сирийского города АпамЕи, он был сотрудником святого апостола Павла. Имя его неоднократно упоминается в книге Деяний святых апостолов и в Посланиях апостола Павла.

О святом апостоле Пуде говорится во Втором Послании апостола Павла к Тимофею. Пуд входил в римский Сенат. В своем доме он принимал апостолов, собирал верующих христиан. Там же он построил церковь, получившую название «ПАстырской». В ней, по преданию, служил сам апостол Петр.

Апостол Трофим происходил из города Едессы. Имя его упоминается в Книге Деяний святых апостолов и во Втором Послании апостола Павла к Тимофею. Он был учеником и спутником святого апостола Павла, разделяя с ним все скорби и гонения. Аристарх, Пуд и Трофим приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне, в шестьдесят седьмом году, одновременно со святым апостолом Павлом.

В народе же считали, что 28 апреля — идеальный день для заготовки целебных трав, а также почек рябины и калины.  И сегодня же пчеловоды осматривают пасеки и омшаники, куда складывали ульи на зимовку.

Погодные приметы таковы 28 апреля…

  • Видны в этот день разветвленные по окружности облака? К ясным и сухим дням.
  • Если пчелы в этот день рано возвратились в улей, то в ближайшее время наступит потепление.
  • Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко? Вскоре установится хорошая погода.
  • Грачи играют в небе – к теплой и солнечной погоде.
  • По оврагам снова земля замерзла – к небогатому урожаю.
  • Если день ясный, а вечером на небе облака сгущаются – вероятно, скоро пойдет дождь.
  • Заря 28 апреля красного цвета – к ветреной и дождливой погоде.
Именины сегодня отмечают: Анастасия, Аристарх, Василиса, Виктор, Трофим, Савва, Федор, Леонид, Пуд.

Также в этот день празднуют…

  • Православная Пасха — Светлое Христово Воскресение
  • День работников скорой медицинской помощи
  • 28 апреля — День молодых и зелёных
  • День космического туриста
  • День обнаружения гена биологических часов (Biological Clock Day)
  • 28 апреля — День рождения воздушного кондиционера
  • Всемирный день охраны труда (World Day for Safety and Health at Work)
  • Всемирный день породнённых городов
  • День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских
  • День химической безопасности • День шифровальной службы МВД РФ
  • 28 апреля — День контрольно-ревизионной службы МВД РФ
  • День супергероев (National Superhero Day) — США
  • День родителей домашних животных (National Pet Parents Day) — США
  • 28 апреля — День черничного пирога (National Blueberry Pie Day) — США
  • День чтения великих поэтов (National Great Poetry Reading Day) — США
  • День нации — Сардиния
  • Праздник ахалтекинского скакуна — Туркменистан
  • День восстановления суверенитета — Япония
  • 28 апреля — День национальных героев — Барбадос
  • День исламской революции — Афганистан
  • День траура по рабочим (Workers Mourning Day) — Канада
  • 28 апреля — День святого Пьера Шанеля — Уоллис и Футуна
  • Именины у Анастасии, Аристарха, Василисы, Трофима, Андрея, Иакова, Саввы, Виктора, Зосимы, Кондрата, Леонида
  • Пудов день

О праздниках больше — здесь.

28 апреля — Пудов день. Пчёлы жалят только грешников

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