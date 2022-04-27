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28 апреля - Пудов день. Идеальное время для заготовки целебных трав
фото: pxhere.com

28 апреля — Пудов день. Идеальное время для заготовки целебных трав

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:25 27.04.2022

Церковь 28 апреля чтит память святого апостола Пуда. Это один из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, организовывавшего многочисленные гонения на христиан.

В народе же считали, что 28 апреля — идеальный день для заготовки целебных трав, а также почек рябины и калины.  И сегодня же пчеловоды осматривают пасеки и омшаники, куда складывали ульи на зимовку.

Погодные приметы таковы:

  • Видны в этот день разветвленные по окружности облака? К ясным и сухим дням.
  • Если пчелы в этот день рано возвратились в улей, то в ближайшее время наступит потепление.
  • Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко? Вскоре установится хорошая погода.
  • Грачи играют в небе – к теплой и солнечной погоде.
  • По оврагам снова земля замерзла – к небогатому урожаю.
  • Если день ясный, а вечером на небе облака сгущаются – вероятно, скоро пойдет дождь.
  • Заря 28 апреля красного цвета – к ветреной и дождливой погоде.
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Именины сегодня отмечают: Анастасия, Аристарх, Василиса, Виктор, Трофим, Савва, Федор, Леонид, Пуд.


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