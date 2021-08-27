28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Обжинки

28 августа – в праздник Успения Пресвятой Богородицы — православные вспоминают земную жизнь и светлый переход Божьей Матери на небеса. Отмечать торжество начали еще в период раннего христианства. В VI веке он праздновался уже повсеместно. Официально первой датой считается 582 год. Православная церковь относит Успение к числу двунадесятых праздников – 12 самых важных праздников после Пасхи.
Славяне, к слову, ассоциировали Богородицу с Матерью-Землей, а потому, в этот день проводилось множество соответствующих обрядов. Говорили, что на Успение земля – именинница. По ней запрещалось ходить босиком, чтобы не осквернить ее в такой праздник.
Возбранялось бросать на землю крохи еды, а также – неосторожно вести себя за столом.
Принято было на Успение освящать колосья и семена. После этого люди вскладчину организовывали пиры, угощали бедных и нищих, пекли пироги, готовили щи. Также это было время для приготовления домашней консервации – солили огурцы, квасили капусту. Впоследствии готовили рассольники, щи, ели все это с картофелем и хлебом.
А ещё с 28 августа в деревнях начинался сезон молодежных посиделок и свадеб. После летней страды девушки вновь принимались за рукоделие.
Считалось также, что с этого дня красно Солнышко начинает засыпать: светит не так ярко, как в разгаре лета и греет меньше. Ласточки готовятся к отлету на юг.
Приметы дня 28 августа
- Теплая погода в этот день – к ненастному бабьему лету и теплой осени.
- Увидеть радугу на Успение – к мягкой, благодатной осени.
- Много паутины в лесу – зима будет безветренной, но морозной.
А ещё 28 августа празднуют…
- 28 августа – День красного вина (National Red Wine Day) — США
- День мечты (Dream Day) — США
- День дедушек и бабушек — Мексика
- Битва томатов (La Tomatina) — Испания
- День вишнёвых слоек (National Cherry Turnovers Day) — США
- Венецианский кинофестиваль (Mostra del Cinema di Venezia) — Италия
- День железнодорожника — Литва
- 28 августа – День авиации — Польша
- День объявления Черногории королевством
- Именины у Марии, Александра, Максима
- Обжинки
- Успение Пресвятой Богородицы
- День надутых губ
- 28 августа – День котлет в Костроме
- День запрокидывания головы
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..