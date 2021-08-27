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28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Обжинки
иллюстрация: pxhere.com

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Обжинки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:32 27.08.2021

28 августа – в праздник Успения Пресвятой Богородицы — православные вспоминают земную жизнь и светлый переход Божьей Матери на небеса. Отмечать торжество начали еще в период раннего христианства. В VI веке он праздновался уже повсеместно. Официально первой датой считается 582 год. Православная церковь относит Успение к числу двунадесятых праздников – 12 самых важных праздников после Пасхи.

Славяне, к слову, ассоциировали Богородицу с Матерью-Землей, а потому, в этот день проводилось множество соответствующих обрядов. Говорили, что на Успение земля – именинница. По ней запрещалось ходить босиком, чтобы не осквернить ее в такой праздник.

Возбранялось бросать на землю крохи еды, а также – неосторожно вести себя за столом.

Принято было на Успение освящать колосья и семена. После этого люди вскладчину организовывали пиры, угощали бедных и нищих, пекли пироги, готовили щи. Также это было время для приготовления домашней консервации – солили огурцы, квасили капусту. Впоследствии готовили рассольники, щи, ели все это с картофелем и хлебом.

А ещё с 28 августа в деревнях начинался сезон молодежных посиделок и свадеб. После летней страды девушки вновь принимались за рукоделие.

Считалось также, что с этого дня красно Солнышко начинает засыпать: светит не так ярко, как в разгаре лета и греет меньше. Ласточки готовятся к отлету на юг.

Приметы дня 28 августа

  • Теплая погода в этот день – к ненастному бабьему лету и теплой осени.
  • Увидеть радугу на Успение – к мягкой, благодатной осени.
  • Много паутины в лесу – зима будет безветренной, но морозной.
Именины сегодня отмечают: Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар, Марк, Сусанна, Неофит, Гай, Донат и Евпл.

А ещё 28 августа празднуют…

  • 28 августа – День красного вина (National Red Wine Day) — США
  • День мечты (Dream Day) — США
  • День дедушек и бабушек — Мексика
  • Битва томатов (La Tomatina) — Испания
  • День вишнёвых слоек (National Cherry Turnovers Day) — США
  • Венецианский кинофестиваль (Mostra del Cinema di Venezia) — Италия
  • День железнодорожника — Литва
  • 28 августа – День авиации — Польша
  • День объявления Черногории королевством
  • Именины у Марии, Александра, Максима
  • Обжинки
  • Успение Пресвятой Богородицы
  • День надутых губ
  • 28 августа – День котлет в Костроме
  • День запрокидывания головы

О праздниках больше — здесь.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Обжинки

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