28 декабря – День Трифона. Зима? А день начинает прибавляться

28 декабря – говорили: «На Трифона и птица в лесу замерзает» — как правило, в этот день погода устанавливалась достаточно морозная. Если же 28 декабря на дворе стоял сильный мороз, а вечером внезапно теплело, это означало, что главная зимняя стужа все еще впереди: «Студено на Стефана так, что птицы замерзают на лету». Стефан, Заря в рукавицах, Трифон — и так эти сутки называли в народе.

День начинает прибавляться, и у людей появляются союзники в борьбе с нежитью – солнечные лучи. Они пронзают все бесовское отродье и отгоняют его от домов людей. Наши предки верили, что Солнышко посылает своих деток (лучики) на Землю, а они пронзают нечисть и отваживают ее от людских поселений. А чтобы помочь Солнцу и напугать нечисть, рано утром нужно было в огород вынести горячие угольки и выкинуть их в снег, повторяя заветные слова — «С крыльца сойди, золотые угольки по двору покати».

Помогали и молитвы, которые читали в этот день на сон грядущий.

Церковь 28 декабря почитает память святого Трифона Печенгского

Он жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. В миру носил имя Митрофан и родился в семье священника на территории Новгородской земли. Предание гласит, что однажды Трифон услышал голос, который повелел ему следовать на Север. Так Трифон и попал на Кольский полуостров, где стал жить около реки Печенга, проповедуя Евангелие саамам. Там же он построил храм и основал монастырь в честь Святой Троицы. В этой же обители Митрофан впоследствии принял постриг, получив имя Трифон, а также был рукоположен в иеромонахи. Через некоторое время Трифон становится игуменом монастыря.

Однажды преподобный, замесив тесто, вышел из своей келлии. В это время туда зашел большой медведь и, опрокинув квашню, стал есть приготовленное тесто. Именем Божиим запретив зверю двигаться и наказав его, святой отпустил зверя. С тех пор ни медведи, ни волки не нападали на монастырское стадо оленей. Такую силу Господь дает своим угодникам, что даже и дикие звери повинуются им, как некогда повиновались праотцу нашему Адаму.

В другой раз преподобный купил для монастырских нужд в г. Коле ручные жернова. Путь предстоял долгий и утомительный: до Печенгского монастыря было около 150 верст. Всю дорогу святой сам нес жернова, а на просьбу учеников передать им свою ношу, ответил: «Лучше мне повесить себе на шею мельничный камень, чем смущать братию своею праздностью».

Показывая пример смирения, преподобный уклонился от игуменства, поставив настоятелем своего ученика.

В годы неурожая святой с несколькими братиями ходил в Новгородские земли, прося подаяния и отправляя собранное в монастырь. Достигнув старости, преподобный мирно почил о Господе 15 декабря 1583 г. в возрасте 88 лет. Но и после своего отшествия ко Господу он не покидает всех молящихся ему. Часто дивный заступник и на суше, и на море оказывает скорую помощь призывающим его.

На Руси Трифон почитается как покровитель моряков, и именно ему молятся в случае опасности. Этот день был важным и с точки зрения примет!

Приметы дня 28 декабря…

Если заря сопровождается красными радугами на небе, то грядет сильный мороз.

Синички утром расчирикались – жди мороза.

Кошка утром тепла ищет – значит, будет грозный мороз.

Северный ветер холода приведет.

День малоснежный и морозный – лето хлебное будет.

Если ветер разносит сухой снег – к летней засухе.

Если иней ночью был – снега днем не будет.

Глубокий снег – к хорошему хлебу. Именины сегодня отмечают: Иларион, Степан, Павел, Александр, Василий. А ещё 28 декабря празднуют… День продолжения банкета

Международный день кино

28 декабря – День поиска северного оленя

День святых Невинных Младенцев Вифлеемских

Собор Крымских святых

28 декабря – День памяти жертв депортации калмыцкого народа

День смеха (День болвана) — Испания

День шоколадных конфет (National Chocolate Candy Day) — США

28 декабря – День игры в карты (National Card Playing Day) — США

День провозглашения — Австралия

День святого Гавриила — Эфиопия

28 декабря – День памяти короля Таксина — Таиланд

День Комитета национальной безопасности — Таджикистан

День «Позвони другу» (National Call a Friend Day) — США

28 декабря – День загрузки (National Download Day) — США

Именины у Павла, Василия, Степана

День Трифона О праздниках больше — здесь .

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