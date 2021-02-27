28 февраля — Онисим-Зимобор. Зима на весну злится

28 февраля — Онисим-Зимобор или Онисим Овчарник — дивный день, в который, считали в народе, зима на весну злится за то, что та гонит её со двора. И в эти сутки практически всегда стояла морозная погода. Но как бы там ни было, а 28 февраля предки наши встречали и провожали радостно — ведь календарь на новый тёплый сезон переходит.

Приближение земледельческих работ нашло отражение в обрядовых действах последнего дня зимы. Дело в том, что некоторые сорта культур перед посевом требуют «пробуждения». В основном это осуществлялось путем воздействия низкой температуры. И разве не удивительно, что наши предки именно 28 февраля, когда «зима борется с весной» и погода не слишком теплая, выставляли семена «на 3 утренние зорьки» для хорошего будущего урожая. Поэтому одно из названий праздника «Семенное».

Приметы на 28 февраля



По погоде в этот день судят, каким будет месяц сентябрь – теплым или холодным. Говорят: «Как Онисим аукнул, так сентябрь окликнул» или «На Онисима Овчарника зима становится безрогой».

Ветер дует с восточной стороны – летом будут песчаные бури.

Алый закат предвещает сильную метель.

Яркая и полная луна видна на небе – холода еще не отступят.

Учтите: в этот день нельзя строить планы на будущее – задуманное не исполнится.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.

Владелец и пастух шли за околицу и кланялись на все четыре стороны по три раза. Затем овчар вставал на руно и говорил такие слова заговора, смотря на звездное небо:

«Светитесь, звезды, ярко, чтобы родилось ягнятко. Как вас на небе не пересчитать, так бы и овец в отаре не подсчитать».

После шли домой к хозяину ягнят, где пастуха усаживали за накрытый стол, обязательно угощали вином. Домой без подарков не отпускали.

Традиционно, 28 февраля ходили в храмы, где стояли утреннюю службу. После подавали всем нищим, сидящим у порога церкви, подаяние и возвращались домой, где, только переступив порог, читали специальные молитвы, защищающие от сплетен и злословия.

Рукодельницы ко дню Онисима должны были закончить прядение льна. Они брали моток лучшей пряжи и клали его на улицу, веря, что после такого ритуала нитки станут белее и крепче.

Церковь сегодня чтит память Апостола Онисима

Апостол от 70-ти Онисим. Святой I (апостольского) столетия, входящий в число семидесяти апостолов, среди которых – как несколько учеников Самого Спасителя, которых Он избрал вслед за первыми двенадцатью апостолами, так и целый ряд учеников других апостолов. Святой Онисим был беглым рабом, схваченным и заключённым в одну темницу с первоверховным апостолом Павлом, который и обратил своего соузника ко Христу, крестив его.

Новообращенный христианин стал относиться к апостолу Павлу как своему отцу и служить ему. Первоверховный апостол, лично знавший бывшего хозяина Онисима, направил тому письмо, благодаря которому молодой человек был освобожден. После этого святой Онисим стал проповедовать Слово Божие, а после кончины апостола Павла был рукоположен другими апостолами во епископа города Газы. Впоследствии, уже в глубокой старости, владыка Онисим стал архипастырем Ефесса (Эфеса).

Около 109 года от Рождества Христова святитель Онисим был схвачен язычниками. Святого старца за твердое исповедание Истинной веры и отказ отречься от Христа подвергли жесточайшему избиению камнями, после чего отсекли ему голову.

А ещё 28 февраля празднуют…

День ухода зимы

День Калевалы

28 февраля — День памяти иконы Божией Матери Виленской

День цифрового обучения (Digital Learning Day)

Международный день больных редкими заболеваниями (Rare Disease Day)

День сна в общественных местах (National Public Sleeping Day) — США

День зубной феи (National Tooth Fairy Day) — США

28 февраля — День шоколадного суфле (National Chocolate Souffle Day) — США

День флористики (National Floral Design Day) — США

Праздник Вардананц (День добрых дел и национального долга) — Армения

День работников патрульно-постовой службы — Украина

28 февраля — День памяти жертв погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде — Армения

День Андалусии — Испания

Национальный день памяти и мира — Тайвань

Национальный день науки — Индия

28 февраля — День учителя — ОАЭ, Тунис, Египет, Алжир, Ливия, Оман

День штурманской службы авиации ВС — Украина

Именины у Ефросинии, Ивана, Онисима, Пафнутия, Евсевия, Семена, Николая, Афанасия, Павла, Михаила, Петра, Алексея, Арсения

Онисим Овчарник

По материалам: https://inpot.ru

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